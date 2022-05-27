Глобальная оценка Национальной статистической системы Туркменистана

Международная миссия, представляющая Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), прибыла в Туркменистан для проведения Глобальной оценки Национальной статистической системы Туркменистана.

Целью Глобальной оценки является проведение углубленного и всеобъемлющего анализа институционального, организационного и технического потенциала национального статистического управления для подготовки официальной статистики, соответствующей международным и европейским руководящим принципам и рекомендациям, включая Основополагающие принципы официальной статистики Организации Объединенных Наций (FPS) и Европейский статистический кодекс практики (КС).

В течение недели эксперты провели ряд встреч с Государственным комитетом статистики Туркменистана, статистическими подразделениями отраслевых министерств и СМИ, где они обсудили национальное законодательство, институциональные рамки, организационную структуру национальной статистической системы, охватывая также вопросы методологии, качества, информационных технологий, статистического производства и распространения. Кроме того, миссия встретилась с представителями местных и региональных отделений международных организаций для обсуждения роли статистики в мониторинге программ наращивания потенциала и текущих и планируемых проектов технического сотрудничества в области статистики.

Эксперты миссии представят окончательный отчет с подробными рекомендациями по устойчивому развитию национальных статистических систем, которые в идеале должны быть включены в программы и стратегии наращивания статистического потенциала (например, Генеральные планы или Национальные стратегии развития статистики). Эти стратегии будут рекомендованы для практической реализации в рамках ежегодных программ статистической работы, которые будут осуществляться Туркменистаном при поддержке международного сообщества. ///ООН Туркменистан, 27 мая