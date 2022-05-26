Аркадаг Бердымухамедов встретился с представителями американского и украинского бизнеса

В среду, 25 мая, председатель верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов провел отдельные встречи с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан–США», главами компаний «Nicklaus Companies», «Интербудмонтаж», «Альтком».

Руководители компаний прибыли в Ашхабад для участия в специализированной выставке «Белый город Ашхабад».

Деловой совет «Туркменистан-США» и компания Nicklaus Companies

Исполнительный директор Делового совета «Туркменистан–США» Эрик Стюарт и главный исполнительный директор, членом Совета директоров компании «Nicklaus Companies» Джон Риз в ходе беседы отметили высокую заинтересованность бизнес-кругов США в установлении ещё более тесных связей с государственными и предпринимательскими структурами Туркменистана.

Бизнесмены заявили о готовности к укреплению своих позиций на перспективном туркменском рынке.

Кроме того, обсуждены деятельность Делового совета «Туркменистан–США», планы по развитию сотрудничества в будущем, а также текущие и перспективные совместные проекты в приоритетных направлениях, в частности, в энергетической и финансовой сферах, в области сельского хозяйства и цифровых систем, по линии спорта.

«Интербудмонтаж»

Гурбангулы Бердымухамедов и председатель правления строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимир Петрук обсудили возможности двустороннего взаимодействия, обусловленные претворяемой в жизнь в Туркменистане стратегией социально-экономического развития, охватывающей столицу и все регионы страны и ориентированной на комплексную модернизацию инфраструктуры.

Бизнесмен подчеркнул, что СА «Интербудмонтаж», специализирующаяся в различных сферах промышленного и гражданского строительства, заинтересована в участии в реализации новых совместных проектов и готова предоставить весь свой опыт и потенциал.

Он заверил, что возглавляемая им компания будет и впредь ответственно подходить к выполнению своих партнёрских обязательств.

«Альтком»

Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета директоров Финансово-промышленной группы «Альтком» Александром Тисленко.

В рамках встречи были обсуждены перспективы и возможности дальнейшего расширения продуктивного сотрудничества.

Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан всегда открыт для равноправного и взаимовыгодного партнёрства.

В Туркменистане созданы все условия для удачного ведения бизнеса, сказал Тисленко. Он также выразил готовность своей компании поделиться с туркменскими партнёрами опытом по строительству мостов. ///nCa, 26 мая 2022 г.