Президент Сердар Бердымухамедов принял представителей деловых кругов США

Во вторник, 24 мая, Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан–США» Эриком Стюартом и главным исполнительным директором и членом Совета директоров компании «Nicklaus Companies» Джоном Ризом.

Гости отметили стремление представителей американского бизнеса к всестороннему углублению диалога с независимым нейтральным Туркменистаном.

Кроме того, представители США высказали намерение деловых кругов своей страны инвестировать в развитие туркменской экономики и принимать активное участие в реализуемых масштабных проектах и программах.

В свою очередь, глава Туркменистана подчеркнул, что главной целью внешнеэкономического курса страны является налаживание продуктивного делового сотрудничества на равноправной основе со всеми заинтересованными партнёрами, в том числе с крупнейшими компаниями США.

Туркменистан, реализующий в настоящее время стратегию диверсификации экономики за счёт активного привлечения лучшего мирового опыта и передовых технологий, открыт для конструктивного взаимодействия и приветствует стремление бизнес-кругов США к укреплению позиций на туркменском рынке, заявил Бердымухамедов.

В ряду приоритетных направлений сотрудничества были определены торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, возобновляемая энергия, химическая и пищевая промышленность, экология и др.

Перспективной новой сферой взаимодействия видится и спорт. Бизнесмены заявили о стремлении специализирующихся в сфере гольфа компаний США и впредь оказывать поддержку развитию в Туркменистане этого вида спорта.

Глава государства подтвердил готовность туркменской стороны рассмотреть новые предложения дальнейшего расширения традиционного взаимодействия.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах двусторонних контактов. Такие компании, как «John Deere», «Case», «General Electric», «Boeing» успешно работают на туркменском рынке в стратегически значимых секторах.

Обсуждена деятельность Делового совета «Туркменистан–США» и его роль в укреплении межгосударственных экономических отношений.

Nicklaus Companies занимается проектированием полей для гольфа, развитием гольф-сообществ и недвижимости, а также маркетингом и лицензированием бытовых продуктов по всему миру под культовыми брендами Jack Nicklaus и Golden Bear. Компания Nicklaus Design, признанная мировым лидером в области дизайна полей для гольфа, создала более 420 полей по всему миру, открытых для игры в 45 странах и 40 штатах США.

Проект первого клуба гольф-клуба в Туркменистане был реализован Nicklaus Design в 2018 году.

///nCa, 25 мая 2022 г.