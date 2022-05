Председательство Узбекистана в ШОС: эффективное партнерство, перспективные цели и задачи

В столице продолжаются мероприятия, организуемые в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества. В повестке – актуальные вопросы укрепления взаимодействия по разным направлениям, включая культурно-гуманитарный обмен.

Накануне в Ташкенте прошли международный туристический форум «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие», а также встреча министров спорта стран – участниц объединения. В ходе мероприятий выработаны конкретные цели и задачи, сформированы соглашения, которые стороны подпишут уже на полях сентябрьского саммита.

Так, главы туристических администраций государств – членов ШОС в рамках форума обсудили новый этап сотрудничества в сфере туризма и культурного наследия, вопросы углубления взаимодействия по внедрению совместных комбинированных туристических маршрутов, а также расширения транспортно-логистических возможностей. Отмечалось: общее пространство стран, входящих в ШОС, протянулось от Арктики до Индийского океана и от Шанхая до Калининграда, включает более 40 процентов населения планеты. Это огромный туристический рынок, потенциал которого следует реализовать в полной мере уже в ближайшие годы.

В ходе трех секционных заседаний проведено обсуждение новых инициатив в области сохранения культурного наследия, а также перспектив сотрудничества в области археологии, музейного дела, образования и науки в сфере туризма.

По данным, озвученным на форуме, в 2019 году из стран ШОС для отдыха за границу выехало около 250 млн туристов. Наибольшее число путешественников – из Китая. Узбекистан же является центром Великого шелкового пути и издревле привлекает внимание туристов со всего мира.

Наша страна признана привлекательным туристическим направлением по версии многих авторитетных изданий, таких как The New York Times, The Guardian, The Independent, Global Muslim Travel Index, National Geographic Traveler Awards, Lonely Planet, и других. В республике насчитывается 8,4 тысячи объектов культурного наследия, 209 из них расположены в четырех городах-музеях, которые включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На предшествовавшей форуму встрече глав туристических администраций государств – членов ШОС заместитель Премьер-министра Респуб­лики Узбекистан – министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов отметил, что в целях обеспечения поставленных руководителями стран объединения задач необходимо сформировать постоянную координационную группу на уровне заместителей глав туристских администраций, курирующих международное сотрудничество. Предлагается провести серию обсуждений с широким привлечением туристического бизнеса, сформировать базу наиболее популярных направлений и маршрутов между государствами – членами ШОС, изучить вызовы и определить проб­лемы, сдерживающие потенциал внутреннего туризма на пространстве организации, в том числе возможности для комбинированных туров и приграничного туристического обмена. Ставится задача по выработке рекомендаций по улучшению туристско-транспортного сообщения между странами вдоль комбинированных маршрутов, пользующихся широким спросом у зарубежных туристов.

В этом направлении Узбекистан активно работает с Таджикистаном и Кыргызстаном по туристическим маршрутам в Ферганской долине, с Казахстаном – по туристическому квадрату Туркестан – Ташкент – Самарканд – Бухара. Теперь мы готовы передать этот опыт и другим партнерам по ШОС.

Определены также задачи по цифровизации индустрии туризма, использованию «умных» и «зеленых» технологий. Необходимо поддержать более широкое внедрение электронной коммерции продуктами и услугами, предоставление интеллектуальных услуг в туризме, а также активнее привлекать к данному процессу молодежь из стран ШОС. В этой связи отдельная секция форума была посвящена вопросам образования и научного обмена.

– Международный туризм на протяжении последних десятилетий показывает постоянный рост и уже превратился в один из драйверов мировой экономики и ключевых факторов социа­льно-экономического прогресса, – подчеркнул А. Абдухакимов. – Для многих стран эта индустрия является приоритетной среди отраслей национальной экономики, поскольку напрямую способствует ее росту, созданию рабочих мест, укреплению культурных связей в обществе.

Дальнейшее развитие взаимодействия со странами ШОС в вопросах туризма – ключевая задача для Узбекистана. Страны-организации, обладая наибольшим количеством природных объектов в мире, признанными шедеврами человечества и объектами культуры, располагают колоссальным туристическим потенциалом. Суммарное культурное наследие государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС составляет 207 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они имеют особую значимость в развитии туризма и на протяжении веков притягивают туристов со всего мира. В связи с этим необходимо активизировать усилия в сотрудничестве туристического сообщества государств – членов ШОС, совместном продвижении туристического продукта, имиджевой поддержке и защите туристских ресурсов.

Во всем мире известны такие туристические центры Узбекистана, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Термез. И в стране уделяется большое внимание сохранению и восстановлению объектов культурного наследия узбекского народа. Архитектурные памятники, построенные в средневековом исламском стиле, а также христианские и буддийские сохранены и являются основными достопримечательностями республики. Вместе с тем в Узбекистане уделяется большое внимание развитию гастрономического, оздоровительного, паломнического, зимнего, горного, агро-, этно- и экотуризма, а также археологического и других его видов.

Отдельно спикеры остановились на теме преодоления кризиса, вызванного пандемией, которая в свою очередь предоставила возможность переосмыслить деятельность сферы с точки зрения безопасности и устойчивого развития.

Параллельно с туристическим форумом в столице проходила встреча глав министерств и ведомств по физической культуре и спорту государств – членов ШОС. Визит зарубежных представителей будет длиться три дня, в течение которых планируется провести меро­приятие в Национальном Олимпийском комитете Республики Узбекистан, а также осуществить поездку в Ташкентскую область с целью ознакомления с местной спортивной инфраструк­турой.

В повестке дня основной встречи – вопросы развития сотрудничества в организации запланированных спортивных соревнований высокого уровня, реализации перспективных проектов в сфере между странами – участницами ШОС, укрепления межгосударственных и межрегиональных связей. Стороны обменялись опытом в области пропаганды здорового образа жизни среди населения, масштабных проектов по привлечению подрастающего поколения к физической культуре.

В рамках заседания, проводимого в преддверии Самаркандского саммита, утвержден план по реализации «дорожной карты» сотрудничества профильных министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта стран ШОС на 2022-2024 годы. Документ, направленный на совершенствование системы проведения всех мероприятий на высоком уровне, предусматривает взаимодействие в направлении создания благоприятных условий для развития физической культуры и спорта, популяризации олимпийских и неолимпийских видов, а также этноспорта, повышения квалификации спортсменов, тренеров и судей.

– Подобные встречи открывают новые возможности для дальнейшего развития и углуб­ления полномасштабного сотрудничества в области спорта на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, – отметил в своем выступлении министр развития спорта Респуб­лики Узбекистан Адхам Икрамов. – Одним из ключевых факторов достижения основных целей спортивного сектора ШОС и решения стоящих перед ним задач являются стабильность и процветание, обеспечение устойчивого развития путем укрепления дружеских связей через спорт.

Правительство Узбекистана уделяет огромное внимание развитию и популяризации физической культуры и спорта. За последние пять лет в этом направлении проделана масштабная работа. В первую очередь разработана новая стратегия развития страны. За основу взяты пять важных инициатив Президента. Спорт определен одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Так, за последние годы пересмотрены и вновь оснащены спортивно-технические базы по всей республике, проведены реконструкционные работы, построены новые сооружения, активно создается необходимая инфраструктура для молодежи. В настоящее время идет строительство Дворца водных видов спорта. В целом же в Узбекистане действует около 51 600 спортивных сооружений.

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни среди населения и реализации масштабных проектов по привлечению подрастающего поколения к спорту. Следует также отметить успешное проведение в марте текущего года Ташкентского международного полумарафона ШОС, который прошел в Узбеки­стане впервые. Как известно, марафоны Шанхайской организации сотрудничества включены в календарь соревнований World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) и проходят в соответствии с ее правилами начиная от антидопингового контроля и заканчивая качеством покрытия трассы.

Особо хотелось бы отметить достигнутые результаты в спорте высших достижений. На летних Олимпийских играх в Токио в общекомандном зачете сборная команда Узбекистана заняла 32-е место, укрепившись на второй позиций среди стран СНГ.

Таким образом, республика выражает готовность к сотрудничеству и эффективному взаимодействию по созданию благоприятных условий на благо развития физической культуры, спорта и олимпийского движения совместно с партнерами по ШОС.

– Сегодняшнее мероприятие знаменует официальный запуск нового механизма сотрудничества, инициированного Узбекистаном в ходе председательства в ШОС, – подчеркнул генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин. – Это важный шаг в расширении культурных обменов внутри объединения и знаковое событие в спортивном сотрудничестве. Создание механизма встречи руководителей спортивных ведомств государств – членов ШОС является весьма актуальным и имеет большое практическое значение.

Спорт – посланник мира: выступает за равенство и взаимное уважение, вдохновляет людей на постоянное движение вперед и в достижении высоких целей. Это соответствует «шанхайскому духу», принципами которого являются полное доверие, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию. Спорт всегда рассматривался как важная часть гуманитарной сферы ШОС. И это было высоко оценено узбекской стороной в рамках ее председательства.

Интеграция и развитие древних цивилизаций, этнических групп в регионе ШОС обес­печили естественный ценный ресурс и движущую силу для налаживания спортивного сотрудничества.

Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями всех сторон намеченные цели будут преобразованы в конкретные результаты на благо всех стран и народов ШОС.

Следующая встреча руководителей министерств и ведомств государств – членов ШОС, ответственных за развитие физической культуры и спорта, состоится в 2023 году в Индии.

* * *

Предстоящий 21-й Саммит ШОС, который пройдет в древнем Самарканде, позволит поднять на новый уровень исторически тесные отношения стран – участниц объединения с учетом меняющейся международной среды. В настоящее время ведется активная проработка документов, намеченных к подписанию в сентябре. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 24 мая 2022 г.