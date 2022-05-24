Ежегодный политический форум ООН открылся призывом к странам Азиатско-Тихоокеанского региона “вернуть свое будущее” в более богатом, но более рискованном мире

Сегодня в Бангкоке стартовала 78-я сессия Экономической и Социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). На сессии мировые и региональные лидеры призвали к укреплению регионального сотрудничества и многосторонности, поскольку последствия пандемии COVID-19, изменения климата и геополитических конфликтов угрожают подорвать устойчивое развитие.

“Чтобы справиться с системными рисками, мы должны понимать, предвидеть и адаптироваться к будущим потрясениям с помощью стратегического предвидения. Ни одна страна не может продвигаться вперед по этим повесткам дня в области развития в одиночку”, – заявила Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО. “Все наши ресурсы и энергия должны быть целенаправленными и эффективными, продвигая основанные на правилах, открытые, недискриминационные и справедливые принципы и подходы”.

Г-жа Алисджахбана далее призвала страны сосредоточиться на защите наиболее уязвимых и наиболее пострадавших групп населения, создании устойчивых экономических и социальных основ и приоритизации устойчивости в основе всех политических инициатив.

Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором проживает две трети населения земного шара, является локомотивом мировой экономики и родиной бесчисленных инноваций, которые улучшили жизнь миллиардов людей. Несмотря на то, что за последние десятилетия он добился значительных успехов в области развития, огромный регион сталкивается с серьезными проблемами.

В своем послании Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подчеркнул, что ЭСКАТО и ее государства-члены имеют уникальные возможности для продвижения прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Я рассчитываю на то, что вы поможете активизировать многосторонние действия, основанные на солидарности, доверии и сотрудничестве, для создания более экологичного, устойчивого и процветающего будущего для всех».

На открытии сессии Абдулла Шахид, Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнул тяжелое положение наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств в регионе, которые непропорционально сильно пострадали от кризисов. “Мы должны сделать больше, чтобы поддержать эти страны финансами, технологиями, развитием потенциала и облегчением бремени задолженности в их усилиях по преодолению последствий пандемии и достижению Целей устойчивого развития”.

Тематическое исследование для 78-й сессии описывает пути достижения более инклюзивного и устойчивого восстановления после пандемии и рекомендует четыре ключевые области действий: защита людей и планеты, использование цифровых возможностей, совместная торговля и инвестиции, а также привлечение финансовых ресурсов и управление долгом. В нем подчеркивается настоятельная необходимость прислушиваться к голосам женщин и молодежи, ставя их в центр работы в области развития в регионе.

Сессия приурочена к 75-летию ЭСКАТО. “С момента своего создания в 1947 году региональная комиссия ООН впервые в истории предоставила правительствам Азиатско-Тихоокеанского региона платформу для встреч для обсуждения общих экономических проблем, выработки согласованных принципов действий и проведения политики, определяемой по взаимному согласию”, – поделился Коллен Виксен Келапиле, президент Экономического и Социального Совета. “Регион прошел долгий путь с 1947 года, но потребность в многосторонности и региональном сотрудничестве сегодня так же велика, как и 75 лет назад”.

“ЭСКАТО была основана на фоне усилий стран региона восстать из пепла войны и продолжить свое развитие в надежде на прочный мир. Сегодня мир и регион вновь сталкиваются с различными насущными проблемами, которые являются более разнообразными и сложными. С таким трудом завоеванный мир, который мы лелеяли, находится на грани разрушения, если мы не вступим в диалог и не будем работать рука об руку”, – заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-о-ча (в отставке).

“ЭСКАТО сыграла решающую роль в укреплении сотрудничества между странами региона. Это также сыграло важную роль в усилении голоса региона в глобальных дискуссиях, особенно по устойчивому развитию, которое должно оставаться приоритетом региона”, – сказал вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди, который был избран председателем сессии.

На этой неделе в сессии принимают участие более 500 участников из 51 государства-члена и ассоциированных членов, а также других заинтересованных групп. Ожидается, что сессия завершится в пятницу одобрением резолюций о продвижении устойчивого развития и построении более устойчивого будущего.

Для получения дополнительной информации о CS78 посетите: https://www.unescap.org/events/commission78

Смотрите слушания CS78 в прямом эфире: www.youtube.com/unescap

///nCa, 23 мая 2022 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)