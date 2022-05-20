В текущем году в Туркменистане будет сдано в эксплуатацию более 50 объектов

В текущем году в Туркменистане планируется сдать в эксплуатацию 52 крупных объекта производственного и социального назначения. Об этом сообщил в ходе заседания Кабинета министров в четверг (19 мая) вице-премьер по вопросам экономики и финансов.

За январь–апрель 59 % государственных инвестиций направлено на строительство сооружений социального назначения и 41 % – производственного.

В январе–апреле 2022 года общий объём инвестиций вложений, освоенных по стране за счёт всех источников финансирования, составил 7,8 миллиарда манатов.

В указанный период зарегистрировано 492 новых хозяйствующих субъекта, в регионах создано 1 662 новых рабочих места.

Необходимо приложить усилия для повышения инвестиционной активности отраслей, вести плодотворную работу по широкому привлечению внутренних и внешних инвестиций, потребовал от правительства Президент Сердар Бердымухамедов.

Опираясь на мировой опыт, следует эффективно использовать природные ресурсы, значительно повысить конкурентоспособность национальной экономики, развивать малый и средний бизнес и создавать благоприятную деловую среду, подчеркнул он. ///nCa, 20 мая 2022 г.