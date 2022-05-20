При содействии экспертов ЕС усилен потенциал правоохранительных органов Центральной Азии в области стратегического анализа рисков

С 17 по 19 мая 2022 года Программа содействия управлению границами в Центральной Азии провела региональный семинар по стратегическому анализу рисков для представителей правоохранительных ведомств стран Центральной Азии, вовлеченных в управление границами. Семинар направлен на разработку стратегического подхода к анализу как ключевому инструменту для принятия решений по минимизации выявленных рисков, оценки уровня угроз и определения оперативных целей.

В ходе семинара участники ознакомились с основными принципами общей интегрированной модели анализа рисков (CIRAM), разработанной ФОНТЕКС и используемой в странах-членах ЕС о внедрении ведомственных систем управления рисками. Данная система позволяет значительно укрепить потенциал в области безопасности границ и повысить качество контроля. Более того, использование единой системы улучшает качество обмена информацией и обеспечивает платформу для успешной борьбы с трансграничной преступностью.

Эксперты Колледжа охраны государственной пограничной охраны и Национального таможенного управления Латвии рассказали об основных принципах CIRAM. Участники получили знания о современных инструментах и методах сбора информации по стратегическому управлению, обмене информацией и подготовке аналитических продуктов. Команда экспертов также провела обсуждение различий и сходств в системах анализа рисков в ЕС и странах Центральной Азии.

О программе БОМКА

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), финансируемая Европейским Союзом (ЕС) направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию в регионе посредством поддержки приграничного сотрудничества и улучшение условий жизни людей, живущих в приграничных районах Центральной Азии. С начала реализации в 2003 году, БОМКА играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также в приведении и пограничного контроля в соответствие c международными стандартам и стандартами Европейского Союза.

Десятая фаза программы БОМКА, стартовавшая в апреле 2021 года, охватывает четыре компонента: институциональное развитие институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Программа с общим бюджетом в 21,65 миллионов евро и сроком реализации 4,5 года, является крупнейшей инициативой в регионе, реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза, и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров отобранных стран-членов ЕС возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики. ///БОМКА, 19 мая 2022