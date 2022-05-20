В Туркменистане возобновляется железнодорожное и междугороднее автобусное сообщение

С 20 мая в Туркменистане возобновится движение пассажирских поездов по направлениям Ашхабад – Туркменбаши (19:30 – 6:30) и Туркменбаши – Ашхабад (19:00 – 6:40), на ежедневной основе. Об этом сообщает агентство «Туркменские Железные дороги».

Два раза в неделю будет осуществляться движение по маршруту Ашхабад–Дашогуз – по средам и воскресеньям (18:30– 5:50), и обратно – по четвергам и понедельникам (20:10–7:00).

Также, запускается маршрут из Туркменабата в Туркменбаши – каждый четверг и воскресенье (11:20– 10:20), а в направлении Туркменбаши-Туркменабат – по пятницам и понедельникам (15:10–14:20).

Приобрести билеты на рейс можно онлайн – на сайте Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана. https://railway.gov.tm/

Также, с 20 мая начнут курсировать автобусы по маршруту Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад. ///nCa, 20 мая 2022 г.