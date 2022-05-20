Аркадаг Бердымухамедов принял участие в экономическом форуме KazanSummit2022 в Татарстане

19 мая 2022 года, в четверг, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань – столицу Республики Татарстан Российской Федерации.

В качестве почётного гостя Аркадаг Бердымухамедов принял участие в XIII Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».

Программа визита была насыщена событиями и встречами. Глава Халк Маслахаты встретился с руководством Татарстана и выступил на пленарном заседании KazanSummit 2022.

О международном экономическом саммите “Россия- Исламский мир: KazanSummit”

“Россия – Исламский мир: KazanSummit” — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году. Целью Саммита является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС.

Ключевой темой деловой программы нынешнего трехдневного саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» является экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. В ходе 50 сессий форума обсуждаются такие вопросы, как исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Всего в саммите этого года принимают участие 5000 делегатов из 72 стран и 38 регионов России.

Выступление на KazanSummit 2022

Обращаясь к участникам Форума, Аркадаг отметил, что проведение нынешнего Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир» в Казани – яркий показатель того, что в упрочении отношений дружбы и взаимопонимания между Россией и странами Исламского мира Татарстану принадлежит особая, во многом уникальная роль.

Татарстан традиционно выступает инициатором и проводником многих проектов и предложений, направленных на развитие межгосударственного сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах. Такая миссия сегодня особенно востребована, она призвана сберечь и укрепить фундамент, на котором испокон веков создавалась и обогащалась культура российско-исламского цивилизационного диалога, формировались мировоззрение и духовная близость народов многонациональной России и мусульманских стран.

В полной мере этот благотворный вклад Татарстана проявляется в контексте развития туркмено-российского межгосударственного сотрудничества, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов.

В силу исторических связей Республика Татарстан занимает особое место в стратегическом партнёрстве Туркменистана с Российской Федерацией. Наши отношения самым положительным образом влияют на ход и характер двустороннего взаимодействия, обогащают и придают дополнительную прочность и устойчивость всему комплексу межгосударственного диалога, отвечают обоюдным долгосрочным интересам.

За последнее время туркмено-татарстанским отношениям придан дополнительный мощный импульс, выводящий их на новый уровень. Успешно развивается партнёрство в экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была особо отмечена деятельность в Туркменистане таких крупных компаний из Татарстана, как ­«КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-холдинг», «Казанский вертолётный завод», судострои­тельная корпорация «Ак-Барс» и других. Они прекрасно зарекомендовали себя в нашей стране, которая намерена и далее наращивать с ними взаимовыгодные партнёрские связи, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Плодотворно развивается также сотрудничество в сфере авиа- и судостроения, по ряду иных направлений. В этом контексте отмечалось, что экономические реформы в Туркменистане предполагают, прежде всего, диверсификацию промышленности, создание новых отраслей, выпуск высококачественной и экспортно-ориентированной продукции широкого спектра. В данном плане существуют большие возможности партнёрства в области машиностроения, нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимической индустрии, где Туркменистан и Татарстан располагают серьёзным потенциалом.

Благоприятные условия для успешного взаимодействия имеются также в аграрной, пищевой и перерабатывающей промышленности, в сферах науки, здравоохранения, спорта.

При этом особый акцент был сделан на сотрудничестве в области высоких технологий и наукоёмких производств.

– Сегодня для Туркменистана это приоритетная сфера, и мы хотели бы активизировать нашу кооперацию с татарстанскими партнёрами с учётом имеющегося здесь мощного научного и научно-производственного потенциала, – сказал Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов.

С данным направлением тесно связано взаимодействие по линии образования, подготовки высококвалифицированных кадров. Вот уже много лет Туркменистан направляет свою молодёжь на учёбу в Республику Татарстан, где сегодня в ведущих вузах обучаются около 5 тысяч туркменских студентов. Наша страна намерена с каждым годом увеличивать количество студентов, направляемых в высшие учебные заведения Татарстана, постепенно расширять спектр подготовки кад­ров, делая акцент на специалистов в сфере современных высоких технологий, сказал Герой-Аркадаг.

Подтвердив намерение Туркменистана и впредь активно взаимодействовать с Татарстаном, расширять пространство сотрудничества, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждение, что это отвечает обоюдным долгосрочным интересам, соответствует принципам стратегии межгосударственных отношений между нашей страной и Российской Федерацией.

Как подчеркнул далее Герой-Аркадаг, сегодня здесь, в столице Татарстана, мы вместе делаем ещё один важный шаг по восстановлению и полноценному развитию исторических связей между народами России и исламских стран, расширению и укреплению экономического, торгового, культурно-гуманитарного партнёрства. Туркменистан готов всемерно содействовать этому процессу, вносить свой вклад в развитие имеющихся и создание новых форматов многостороннего взаимодействия.

На этом пути судьбы наших народов всегда были тесно переплетены, и своё будущее Туркменистан видит в дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании с Российской Федерацией и государствами Исламского мира, сказал в завершение своего выступления Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов, передав многонациональному народу России пожелания больших успехов в его созидательном труде, мира и благополучия. [данная часть доклада основана на репортаже TDH]

Встреча с министром экономического развития России

На полях саммита Аркадаг Бердымухамедов встретился с «Казань Экспо» министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Решетников выразил готовность оказать поддержку Туркменистану – подключить специалистов, экспертов, организовать консультативные семинары по вопросам развития взаимовыгодного взаимодействия Туркменистана с ЕАЭС.

«Это новые возможности как для вашей страны, так и для всего Евразийского пространства. Рассчитываем на более активную работу Туркменистана на евразийском треке», заявил он.

Он также подчеркнул, что в нынешних условиях для экономик открываются новые возможности, в частности в транспортно-логистической сфере.

Так, например, министр отметил перспективы для проекта по созданию международного транспортного коридора Север-Юг. «Восточное направление этого проекта затронет инфраструктуру, находящуюся на территории Туркменистана, – а значит появляются возможности увеличить взаимные поставки и обеспечить насыщение рынков наших стран необходимыми товарами», пояснил он.

Один из примеров использования инфраструктуры МТК «Север-Юг» – реализация проекта «Агроэкспресс». «Мы уже успешно развиваем его с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном. Будем рады видеть среди партнеров и Туркменистан. В том числе в рамках проекта «Евразийского Агроэкпресса». Знаю, уже разработаны соответствующие меморандумы для закрепления договоренностей», – отметил Максим Решетников.

Решетников особо подчеркнул, что все инвестпроекты с российским участием сохраняют свою актуальность.

Собеседники отметили позитивные тенденции роста двустороннего товарооборота. Туркмено-российское партнёрство успешно развивается в нефтегазовой и газохимической сферах, автомобильной промышленности, судостроении, торговле и в других отраслях.

Во встрече приняли также участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Встреча с руководителем Парламента Татарстана

В ходе встречи с Председателем Государственного Совета Республики Татарстан Российской Федерации Фаридом Мухаметшиным были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних межпарламентских связей.

Аркадаг Бердымухамедов высказался за активизацию контактов по линии парламентов Туркменистана и Татарстана в рамках туркмено-российского сотрудничества.

Стороны отметили высокий уровень взаимопонимания в туркмено-татарстанских отношениях.

Также констатировалась значимость состоявшегося недавно в Туркменистане Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России.

Принимая во внимание, что в поле зрения парламентариев должны постоянно находиться вопросы реализации Целей устойчивого развития, взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, Туркменистан полон решимости консолидировать общие усилия в данном направлении, заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

В этом контексте была отмечена целесообразность установления эффективного партнёрства между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Государственным Советом Республики Татарстан РФ.

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, Россия всегда была стратегическим партнером Туркменистана, налажено тесное межрегиональное взаимодействие двух государств. «При этом основная доля товарооборота Туркменистана и России связана с Татарстаном, – сказал он, – уверен, что наши отношения будут развиваться и дальше идти только по восходящей линии».

Успешно развиваются и гуманитарные связи Татарстана и Туркменистана.

«В вузах нашей республики сегодня обучается большое количество студентов из Туркменистана, – рассказал Фарид Мухаметшин, – в составе Ассамблеи народов Татарстана, объединяющей представителей 173 национальностей, проживающих в республике, активно работает туркменское национально-культурное объединение».

Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов пригласил депутатов Государственного Совета Татарстана посетить Ашхабад с визитом.

Встреча с Государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым

В ходе встречи с Государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым Аркадаг Бердымухамедов отметил, что воспринимает приглашение к участию в мероприятиях, посвящённых 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, а также в KazanSummit 2022 в качестве свидетельства традиционных исторических связей между туркменским и татарским народами.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что Минтимер Шаймиев, будучи Президентом Республики Татарстан, на протяжении длительного времени вносил весомый вклад в развитие туркмено-татарстанского сотрудничества.

Минтимер Шаймиев рассказала Гурбангулы Бердымухамедову о деятельности Республиканского Фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, рассказал о новых и реализованных Фондом проектах.

Стороны выразили уверенность, что взаимное обогащение культур, основанное на давних традициях дружбы, будет и впредь способствовать углублению и развитию двусторонних отношений.

Встреча с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

Рустам Минниханов поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за то, что он принял приглашение посетить Татарстан для участия в торжественных мероприятиях.

Он напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерации и Туркменистаном.

«Несмотря на сложности, наше сотрудничество не только не приостанавливалось, но и продолжает крепнуть. Огромная заслуга в этом принадлежит, конечно же, Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич», – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что многие годы в Туркменистане работает целый ряд татарстанских промышленных предприятий, среди которых ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», «КЭР-холдинг», Казанский вертолетный завод и другие.

«Братский Татарстан был, есть и будет надежным партнером», – заверил Рустам Минниханов.

«Туркменистан и далее готов развивать наше успешное взаимовыгодное сотрудничество. Нас связывают многовековые исторические связи, для нас это имеет очень большое значение. Мы с большим уважением относимся к трудолюбивому мудрому народу Татарстана», – заявил в свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов.

На встрече также присутствовали Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководители ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», ООО «УК «КЭР-Холдинг», ООО «Эйдос-Медицина».

Представители руководства татарстанских компаний коротко доложили о проектах, реализуемых в партнерстве с Туркменистаном, о дальнейших перспективах взаимовыгодного сотрудничества.

Гурбангулы Бердымухамедов награжден государственной наградой Татарстана

Рустам Минниханов вручил Гурбангулы Бердымухамедову высшую государственную награду Республики Татарстан – орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Для меня большая честь принять высшую награду Республики Татарстан», сказал Гурбангулы Бердымухамедов. – Расцениваю это как знак большого уважения братского Татарстана народу Туркменистана».///nCa, 20 мая 2022 г. (источник фото – пресс-служба Президента Татарстана)