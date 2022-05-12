В Туркменистан с рабочим визитом прибыла делегация Совета Федерации России

В Туркменистана прибыла с рабочим визитом во главе делегации Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

В среду, 11 мая, спикер верхней палаты российского парламента встретилась с председателем нижней палаты Милли Генгеша Гульшат Маммедовой.

Также в рамках визита в Ашхабад Матвиенко проведет встречу с руководством Туркменистана, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава СФ примет участие в первом Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и Российской Федерации, а также в пленарном заседании Диалога женщин. Будет обсуждаться, в частности, роль женщин в предпринимательской деятельности, развитии информационных технологий и цифровизации.

В состав российской делегации вошли заместители Председателя Совета Федерации Галина Карелова и Константин Косачев, председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ///nCa, 12 мая 2022 г.