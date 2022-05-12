Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем верхней палаты парламента Таджикистана

Вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества стали главной темой обсуждения в ходе встречи Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением констатировали высокий уровень межгосударственных отношений, выстраиваемых на взаимоуважительной и доверительной основе, отметив необходимость скорейшего перевода достигнутых за последнее время двусторонних договорённостей в практическую плоскость.

В этой связи была особо подчёркнута важность активизации и дальнейшего расширения продуктивного межпарламентского диалога, призванного служить поступательному развитию туркмено-таджикских контактов и успешной реализации имеющегося потенциала политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

По мнению сторон, в свете проводимой работы по законодательному обеспечению задач по упрочению основ конструктивного межгосударственного сотрудничества большое значение следует и впредь придавать регулярному обмену опытом, встречам и консультациям между парламентариями двух дружественных стран.

Как подчеркнул Герой-Аркадаг, туркменский народ всегда дорожил хорошими, искренними и доброжелательными отношениями со своими ближайшими соседями, позитивный характер партнёрства с которыми во многом определяет сегодня благоприятный политико-экономический климат в регионе.

В данном контексте была подчёркнута важность предстоящего в Ашхабаде Межпарламентского форума стран ЦА и России, призванного придать новый мощный импульс развитию традиционно конструктивного диалога между государствами Центральноазиатского региона и Россией.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан выразили уверенность в неуклонном укреплении всесторонних связей между двумя странами, многолетний опыт успешного сотрудничества которых, наряду с имеющимся внушительным ресурсным и экономическим потенциалом, создаёт предпосылки для реализации новых важных совместных проектов в интересах наших братских народов. ///TDH, 11 мая [сокращенно]