Ашхабад готовится принять Межпарламентский форум и Диалог женщин стран Центральной Азии и России

В Ашхабаде 12–13 мая этого года состоятся Межпарламентский форум и Диалог женщин стран Центральной Азии и России.

Эти два форума между законодателями и женщинами центрально-азиатских стран и Российской Федерации пройдут по инициативе уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова.

Как считают эксперты, организация прямого многостороннего межпарламентского диалога стран Центральной Азии и России открывает большие перспективы развития партнерства в данном формате. Особенно это касается вопросов обеспечения мира, устойчивого развития и решения наиболее актуальных социально-экономических и экологических проблем.

В последние годы, показал свою эффективность такой переговорный формат, как Диалог женщин. Эта новая, неформальная консультативная площадка наглядно продемонстрировала свои возможности в 2021 году на полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Национальной туристической зоне «Аваза».

Диалог женщин стран Центральной Азии и России призван способствовать расширению регионального сотрудничества, укреплению доверия и взаимопонимание между народами, поддерживать усилия правительств по продвижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин в Центральной Азии и России.

Ожидается, что Межпарламентский форум и Диалог женщин стран Центральной Азии и России обсудят вопросы усиления роли национальных парламентов и женских организаций в решении актуальных вопросов современности.///TDH, 11 мая