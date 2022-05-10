Посольство России в Ашхабаде провело праздничный прием по случаю Дня Победы

Эльвира Кадырова

В понедельник, 9 мая, Посол России в Туркменистане Александр Блохин провел торжественный прием, посвященный 77-летию победы в Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

Главными гостями праздничного мероприятия стали проживающие в Ашхабаде ветераны. Также в торжестве приняли участие руководители зарубежных дипломатических миссий, военные атташе, общественные деятели, журналисты местных и иностранных СМИ.

«В России нет ни одной семьи, которая бы на этой войне не потеряла своего близкого родственника. Поэтому, когда мы говорим, что это праздник со слезами на глазах, это истинная правда для каждого россиянина. Но это справедливо и для Туркменистана, для любой другой страны, которая раньше была частью Советского Союза», – отметил Посол Блохин, приветствуя собравшихся.

«Если бы мы не победили тогда все вместе, я имею ввиду, и россиян, и туркмен, и узбеков, и белорусов, всех кто входил в состав Советского Союза, то наверное не было бы вообще ничего», – добавил он.

Блохин отметил, что нынешнее поколение обязано людям, «которые сегодня среди нас, тем немногим, кто еще является живыми свидетелями тех дней и того действительно всенародного подвига, потому что подвиг был и на фронте, подвиг был и в тылу».

Говоря о непрерывности памяти поколений и значимости праздника Дня Победы, глава российской дипмиссии подчеркнул: «Этот праздник важен не только для тех, кто жил, для тех, кто живет. Но важен еще и для тех, кто будет жить, потому что такие вещи не должны забываться, потому что, каждый их тех, кто погиб, они, наверное, не думали о славе, но они пожертвовали самым большим, чем пожертвовать человек, пожертвовали своей жизнью. […] Мы не должны об этом забывать еще и потому, что если мы об этом забудем, то опять появится какой-нибудь фюрер, неважно какой он будет национальности, и тогда нам снова придется браться за оружие и снова мы получим те же жертвы, что мы получили».

И эта знаменательный день важен не только для России и стран СНГ. Блохин указал на тот исторический факт, что вместе с советским народом воевали «и англичане, и поляки, и чехи, и американцы».

Правительство Туркменистана представил на приеме заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев.

«Сегодня День Победы – это важный праздник, который напоминает всему человечеству о необходимость жить в мире, дружбе и согласии. Сегодня мы от всего сердца благодарим всех наших ветеранов войны и тыл, который сделал все, чтобы мы могли жить в мире. Я хочу сказать, действительно Александр Викторович [Блохин] правильно подчеркнул, этот великий день нельзя забывать. Туркменистан всегда помнит этот день», – сказал Мятиев в своем выступлении.

После официальной части гости насладились праздничным угощением, дружеским общением и прекрасным музыкальным подарком военного оркестра, исполнившего хорошо известные хиты времен ВОВ. /// nCa, 10 мая 2022 г.

Несколько фотографий с места событий: