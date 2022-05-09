Россия – Центральная Азия: 30 лет на пути дружбы и сотрудничества

Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации

Нынешний год проходит под знаком 30-летия установления дипломатических отношений России со странами Центральной Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. По случаю юбилея реализуется насыщенная программа мероприятий. В их числе – дни культуры, выставки, театральные гастроли, концерты, показы кинолент, «круглые столы» и научно-практические конференции.

За прошедшие годы мы прошли большой путь. В совместной работе всегда опирались на объединяющие наши народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения.

Как и любой ответственный член международного сообщества, Россия заинтересована в благожелательном внешнем окружении, поддержании добрососедства и конструктивного взаимодействия со всеми, но, прежде всего, сопредельными и соседними государствами. В этой связи не может не радовать, что со всеми странами Центральной Азии нас связывают отношения стратегического партнерства, а с большинством – союзничества.

Наше сотрудничество носит всеохватный характер. Налажен насыщенный, нацеленный на достижение практических результатов диалог на высшем уровне, по линии министерств и ведомств. Сформирована солидная нормативно-правовая база, насчитывающая более 900 двусторонних договоров и межправсоглашений.

Еще большему сплочению наших стран и народов способствовало объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Россия не только откликнулась на просьбы центральноазиатских друзей о поставке вакцин, но и поделилась технологиями, обеспечив возможность их производства в Казахстане и Узбекистане.

Динамично развиваются торгово-экономические связи, причем вне зависимости от колебаний геополитической конъюнктуры. Растет товарооборот практически со всеми государствами региона. Его структуру помимо сырьевых позиций формируют промышленные товары, сельхозпродукция, продукты химии, нефтехимии, фармацевтики, металлургии, автомобиле- и машиностроения.

Только за период 2010-2021 гг. объем накопленных российских инвестиций составил порядка 30,5 млрд долл. В центральноазиатских странах функционирует более 10 тыс. российских и совместных предприятий, создающих 900 тыс. рабочих мест.

Успешно реализуются крупные совместные проекты. В частности, продолжается работа по выполнению договоренностей Президентов России и Узбекистана о строительстве первой на территории Центральной Азии атомной электростанции. Флагманом российско-таджикистанского экономического сотрудничества является Сангтудинская ГЭС-1. Она обеспечивает около 12,5% совокупной выработки электроэнергии в Республике. В 2021 г. завершен контракт ПАО «КАМАЗ» на поставку в Туркменистан порядка 2000 единиц автомобильной техники. В январе прошлого года Президенты России и Киргизии дали старт работе Таласского золоторудного комбината. В Жамбылской области Казахстана налажено совместное производство минеральных удобрений. И это лишь небольшая часть наших общих начинаний.

Особую роль в деле поддержания атмосферы добрососедства играет сотрудничество по линии регионов. Большой вклад в его дальнейшее наращивание вносят форумы межрегионального сотрудничества с участием глав государств. Сначала такая практика была введена с Казахстаном, а затем с Узбекистаном.

Исходим из того, что расширению практической кооперации призваны способствовать и набирающие обороты процессы евразийской интеграции. В настоящее время членами ЕАЭС являются Казахстан и Киргизия. С 2020 г. в работе Союза участвует Узбекистан в качестве наблюдателя. Интерес к деятельности объединения проявляют Таджикистан и Туркменистан. Привлекательность Союза обусловлена осязаемыми выгодами для его участников, включая рост взаимной торговли, снятие барьеров на пути перемещения товаров, капиталов, услуг, трудовых ресурсов. В рамках Союза обеспечивается проведение скоординированной, согласованной и единой политики в ключевых отраслях экономики, ведутся работы над созданием общего рынка электроэнергетики, нефти и газа.

Отношения России с государствами Центральной Азии отличает насыщенное и разноплановое культурно-гуманитарное взаимодействие. В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане действуют российские центры науки и культуры. В Туркменистане работает представитель Россотрудничества при Посольстве России.

В регионе функционируют представительства и филиалы ведущих российских вузов. Среди них – МГУ им. М.В.Ломоносова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина. В мае 2019 г. в Узбекистане открылся первый на пространстве СНГ филиал МГИМО (У) МИД России. В феврале с.г. было подписано российско-казахстанское межправсоглашение, регулирующее деятельность филиалов вузов двух стран на территории друг друга. В Бишкеке и Душанбе успешно работают Киргизско-Российский Славянский университет и Российско-Таджикский (Славянский) университет. Прорабатывается вопрос об открытии на территории Казахстана совместного университета.

Большой популярностью в Туркменистане пользуется Совместная российско-туркменская общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина. Продолжается строительство пяти школ в Таджикистане с преподаванием на русском языке. Ожидаем, что они откроют свои двери для учащихся уже с 1 сентября с.г.

Важно, что обучение в русскоязычных школах дает возможность гражданам стран Центральной Азии поступать в вузы России на равных условиях. Порядка 160 тыс. граждан государств ЦА ежегодно обучаются в России, из них – 60 тыс. за счет федерального бюджета.

Не секрет, что граждане центральноазиатских государств проявляют высокий интерес к российскому рынку труда. Это обусловлено в том числе безвизовым режимом с подавляющим большинством стран региона и отсутствием «языкового барьера». Наши страны развивают тесное взаимодействие в области миграционного регулирования, совершенствуя профильную договорно-правовую базу. В 2017 г. было подписано межправительственное соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для работы в Российской Федерации. Вступило в силу подписанное в 2019 г. аналогичное соглашение с Таджикистаном. Соответствующий межправительственный документ прорабатывается с Киргизией.

Укрепляется сотрудничество в области безопасности. На регулярной основе проводятся консультации по вопросам противодействия международному терроризму, осуществляются соответствующие двусторонние проекты, оказывается содействие в подготовке профессиональных кадров.

Активно развивается военное и военно-техническое сотрудничество. Реализуются среднесрочные и долгосрочные программы по оказанию военно-технической помощи, направленной на модернизацию вооруженных сил Киргизии и Таджикистана. Ключевым фактором в обеспечении единой системы коллективной безопасности региона и нейтрализации террористических угроз остается присутствие дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы и российской авиационной группировки в Киргизии (г. Кант).

Особо отмечу совместную работу по линии антитеррористических и антинаркотических структур СНГ, ОДКБ и ШОС. Эффективные действия миротворческих сил ОДКБ в январе с.г. по оказанию содействия Казахстану в стабилизации внутриполитической обстановки после поддержанных извне массовых беспорядков стали наглядным свидетельством зрелости и высокой надежности этой Организации. Во многом это позволило купировать угрозы и для безопасности всего центральноазиатского региона.

Наши государства традиционно занимают совпадающие или весьма близкие позиции по большинству ключевых проблем современности, плодотворно взаимодействуют в различных многосторонних объединениях, включая ООН.

В отличие от некоторых стран Запада Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства – в духе колониальной концепции «большой игры». В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств ЦА.

Придаем большое значение взаимодействию в диалоговом механизме «Центральная Азия + Россия» на уровне министров иностранных дел. Он зарекомендовал себя в качестве полезной площадки для обмена мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повесток дня. О его востребованности свидетельствует тот факт, что формат приобретает новые измерения, в том числе парламентское. По инициативе Туркменистана в мае с.г. в Ашхабаде состоятся Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России, а также заседание Диалога женщин Центральной Азии и России.

Наши гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения – яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке. Налицо обоюдный настрой на расширение и углубление взаимообогащающего партнерства. Видим большой потенциал дальнейшего развития взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, научно-технической сферах, реализации транзитных возможностей друг друга. Все необходимые предпосылки для вывода наших связей на новые рубежи имеются. Главная из них – объединяющие наши народы узы дружбы и доверия./// nCa, 9 мая 2022 г. (Первоначально опубликовано изданием «Российская газета» 5 мая 2022 г.)