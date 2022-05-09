2022 год – это год, когда мы должны остановить ухудшение состояния здоровья океана

Посол Питер Томсон, специальный посланник Генерального секретаря ООН по океану

Каждый наш вдох связан с океаном. Океан дает нам кислород, обеспечивает нас пищей и средствами к существованию. Он стабилизирует наш климат, поглощая большую часть тепла, попадающего в систему Земли. Миллиардам людей, животных и растений необходим здоровый океан. Однако здоровье океана находится в опасности.

Рост выбросов углерода делает океан более кислым, что приводит к сокращению его способности поддерживать жизнь под водой и на суше. Пластиковые отходы засоряют океан. И если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, то к 2100 году более половины морских биологических видов, имеющихся в мире, могут оказаться на грани исчезновения. Решения, которые помогут восстановить здоровье океана, есть, но они требуют принятия действий всеми членами общества – от мировых лидеров до каждого из нас.

Без здорового океана не может быть здоровой планеты, а здоровье океана заметно ухудшается. Вместе с тем я хотел бы подчеркнуть, что 2022 год может стать годом, когда мы остановим эту негативную тенденцию.

В качестве примера, подкрепляющего это утверждение, упомянем, что 2022 год – это Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры, а аквакультура и кустарное рыболовство занимают центральное место в наших усилиях по достижению устойчивости. А еще, что очень важно, в прошлом году также было объявлено о начале Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития, и Десятилетия ООН по восстановлению экосистем в целях поддержки и продвижения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Кроме того, на Конференции по изменению климата КС-26 в Глазго было принято решение о том, что вопросы, связанные с океаном, должны быть включены в текущую работу РКИК ООН, что дает повод для оптимистической веры в то, что в решении таких проблем, как потепление и подкисление океана, будет достигнут значительный прогресс. Это, в свою очередь, приведет к улучшению состояния здоровья океана и поможет сохранить его уникальную способность связывать углерод.

Однако помимо этих положительных факторов, а также всех других совещаний, связанных с принятием позитивных действий в отношении океана, которые состоятся в этом году, есть еще шесть международных мероприятий, которые вместе поистине способны остановить эту негативную тенденцию. Одно из таких совещаний уже состоялось — Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде (АООНОС-5), которая, собравшись в первые дни марта в Найроби, единогласно пришла к решению начать переговоры о заключении юридически обязательного глобального договора по прекращению пластикового загрязнения. Сейчас мы каждый год сбрасываем в океан одиннадцать миллионов метрических тонн пластика, и, согласно прогнозам, к 2030 году эта цифра удвоится, а к 2050 году утроится. Однако с помощью предлагаемого договора мы можем остановить эту тенденцию к загрязнению, которое переходит все границы.

Во-вторых, в середине июня в Женеве состоится министерская конференция Всемирной торговой организации, на которой по прошествии двух десятилетий переговоров ВТО теперь имеет возможность запретить пагубные субсидии в сфере рыболовства. Ежегодно на такие субсидии направляются государственные средства в объеме от 20 до 30 миллиардов долларов, которые в основном идут на удовлетворение потребностей промышленного рыболовного флота, что многие называют самым вредным из того, что мы делаем для океанических экосистем. Сделайте в Женеве правильный шаг, и здоровье океана обретет новую жизнь.

В-третьих, возобновление в этом году работы Межправительственной конференции по биологическому разнообразию в районах за пределами действия национальной юрисдикции (БПНЮ) дает возможность заключить надежный и действенный договор об управлении открытым морем, тем самым обеспечив защиту одному из наиболее важных всеобщих достояний на планете. Главное – чтобы государства-члены смогли достичь консенсуса, и тогда мы завершим работу над БПНЮ в 2022 году.

В-четвертых, на КС-15 Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоится в конце этого года в Куньмине, как ожидается, будет установлен новый целевой показатель по обеспечению защиты 30% территории планеты к 2030 году. Такое решение, которое будет принято на КС в этом году, станет серьезным поворотным моментом для морских охраняемых территорий и, следовательно, для состояния здоровья океана.

В-пятых, с 27 июня по 1 июля в Лиссабоне пройдет Конференция ООН по океану, которая будет совместно организована правительствами Кении и Португалии, на которой мы представим большой пакет инновационных, научно обоснованных решений. Эти решения будут реализовываться в рамках хорошо финансируемых партнерств, что станет эффективной реализацией Цели 14 в области устойчивого развития, связанной с сохранением и устойчивым использованием ресурсов океана.

И, наконец, в ноябре на КС-27 РКИК ООН в Шарм-Эль-Шейхе мы все должны проявить целеустремленность и политическую волю в принятии мер по адаптации к изменению климата и обеспечению финансирования, необходимых для того, чтобы изменить траекторию в направлении обеспечения безопасности, справедливости и устойчивости.

Для того, чтобы мы могли остановить ухудшение состояния здоровья океана в этом году, мы должны сделать правильные шаги на всех шести упомянутых мероприятиях, и, хотя «мы» в первую очередь относится к государствам-членам, оно также относится к каждому из нас. Мы не должны упустить беспрецедентные возможности, которые в силу стечения обстоятельств открывает перед нами 2022 год, для принятия решительных мер в отношении океана.

Давайте мы все возьмем на себя обязательство изменить наши отношения с Природой, сделав их уважительными и сбалансированными. Давайте сделаем это ради наших детей и внуков, чтобы они могли жить той хорошей жизнью, которую мы им желаем./// nCa, 9 мая 2022 г. (в сотрудничестве с ООН Туркменистан)