ПРООН провел ознакомление с Докладом Аппарата Омбудсмена за 2021 год

Ашхабад, 4 мая 2022 г.: ПРООН и Аппарат Омбудсмена в Туркменистане провели семинар в гибридном формате о деятельности национальных правозащитных учреждений (НПЗУ) по подготовке докладов по правам человека. В мероприятии приняли участие представители Министерства адалат, Министерства внутренних дел, органов прокуратуры, судебной системы, других министерств и ведомств, а также общественных объединений из Ахалского, Марыйского, Балканского, Дашогузского, Лебапского велаятов, и города Ашхабад.

Целью сегодняшнего семинара является повышение осведомленности о докладе Аппарата Омбудсмена в Туркменистане по правам человека за 2021 год и обсуждение дальнейшего эффективного взаимодействия Аппарата Омбудсмена с представителями правоохранительных органов, судебной власти, различных министерств, и ведомств, а также общественных объединений и организаций гражданского общества в Туркменистане.

«Хочу особо подчеркнуть, что права человека находятся в центре внимания Организации Объединенных Наций, а национальные институты по правам человека являются ключевыми механизмами, с помощью которых продвигаются и соблюдаются права человека», — отметил Руководитель программного департамента ПРООН в Туркменистане, Ровшен Нурмухамедов.

Таким образом, Аппарат Омбудсмена в Туркменистане выступает связующим звеном между гражданским обществом и государством, а также между национальными и международными правозащитными механизмами.

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Мероприятия организовано в рамках проекта «Повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана», реализуемого совместно ПРООН в Туркменистане с Аппаратом Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане.

Проект направлен на совершенствование системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем реформирования национального законодательства в соответствии с международными обязательствами Туркменистана в области прав человека, а также повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена. /// nCa, 6 мая 2022 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)