В Туркменистане отпраздновали Ораза Байрам

В понедельник, 2 мая, народ Туркменистана отпраздновал Ид аль-Фитр (Ораза Байрам) молитвами, торжествами и теплым гостеприимством среди родственников и друзей.

Праздничные службы были совершены во всех мечетях Туркменистана в соответствии с правилами социального дистанцирования.

Перед началом молитвы имамы зачитали несколько отрывков из новой книги Аркадага (Гурбангулы Бердымухамедова, бывшего президента Туркменистана, а в настоящее время председателя Халк Маслахаты). Труд называется Ömrümin manysy (“Смысл моей жизни”).

Аркадаг со своими внуками посетил Торгово-развлекательный центр «Ашхабад», где предлагается широкий выбор развлечений и заведений общественного питания для детей. /// nCa, 3 мая 2022 года