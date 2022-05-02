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Розовые скворцы гостят в Ашхабаде

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Тамир Шакиров

В конце апреля в Ашхабад прилетели розовые скворцы. Щебетание ковровых стаек этих маленьких птичек с оперением серовато-розового оттенка аккомпанирует шуму листвы в городских парках и скверах.  Многие жители столицы могут слышать их звонкую перекличку в утренние часы.

Ежегодно миллионы розовых скворцов мигрируют на лето после зимовки из Индии в Восточную Европу и их путь пролегает через Центральную Азию. Пернатые гнездятся колониями в степной или полупустынной зоне в Юго-Восточной Европе, Юго-Западной Сибири, Средней и Передней Азии.

Розовые скворцы – социальные птицы.  Они перемещаются и кормятся большими стаями, гнездятся колониями и ночуют группами.

Каждое утро я наблюдаю как розовые скворцы завтракают ягодами тутовника. Их неугомонное чириканье придает мне заряд бодрости на весь день.

Тамир Шакиров, ученик 7 класса, житель Ашхабада. Является членом ансамбля скрипачей в музыкальной школе, в которой обучается. Делает первые шаги в написании собственной музыки и активно пользуется соцсетями. /// nCa, 2 мая 2022 г (источник фото – nCa)

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