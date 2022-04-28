Узбекистан и Туркменистан обсудили развитие экономического сотрудничества

Эльвира Кадырова

Министр промышленности и строительного производства Туркменистана Баймырат Аннамамедов встретился в Ташкенте с Заместителем Премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковвым.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули ощутимый рост показателей экономического партнерства между двумя государствами и высказались за активизацию совместных усилий по их дальнейшему увеличению.



За последние четыре года объем туркмено-узбекского товарооборота вырос в 5 раз, а в 2021 году взаимная торговля увеличилась на 65% по отношению к 2020 году.

На стадии практической реализации находится ряд торговых контрактов, подписанных по итогам мероприятий на высшем уровне, состоявшихся в сентябре 2021 года.

Обсуждены меры по интенсификации промышленной кооперации и созданию законченных цепочек добавленной стоимости с вовлечением производственных мощностей, дислоцированных на территориях двух стран.

Выдвинуты предложения по расширению сотрудничества в области промышленности в новых перспективных направлениях, выделенных на основе конкурентных преимуществ экономик Узбекистана и Туркменистана.

Рассмотрены механизмы укрепления межрегионального сотрудничества. Стороны договорились усилить координацию администраций регионов двух стран с целью выработки новых проектов промышленной кооперации и торговых контрактов.

Выражена взаимная готовность организовать визиты делегаций министерств и ведомств Узбекистана и Туркменистана для обмена опытом в сфере продовольственной безопасности.

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25-27 апреля 2022 года в Ташкенте состоялась Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» – крупнейшее в регионе мероприятие, нацеленное на активизацию инвестиционного, промышленного и торгово-экономического сотрудничества, а также налаживание новых деловых контактов и развитие промышленной кооперации между предприятиями стран Центральной Азии.

Туркменская официальная делегация также приняла участие в данном мероприятии. Участниками смотра также стали страны СНГ, Франция, Италия, Нидерланды, Индия, Ирландия, Япония, Россия, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Монголия.

Выставку организовали Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, а также Министерство промышленности и торговли Российской Федерации./// nCa, 28 апреля 2022 г.