БОМКА расширяет возможности обучения пограничных ведомств Центральной Азии при помощи инновационного подхода к электронному обучению

С 26 по 28 апреля Программа содействия управлению границами в Центральной Азии провела региональный семинар по внедрению методологии электронного обучения в учебные центры и образовательные учреждения пограничных и таможенных ведомств Центральной Азии, а также ветеринарных и фитосанитарных служб. На семинаре представители учебных заведений получили навыки, необходимые для эффективного использования современных цифровых образовательных инструментов и методов обучения.

Группа экспертов, состоящая из представителей Государственного колледжа пограничной охраны Латвии, Эстонской академии наук безопасности и агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, поделилась передовым опытом и европейскими подходами к электронному обучению, которые включают обзор текущих и прогнозируемых тенденций.

Основная цель семинара заключалась в том, чтобы участники получили навыки концептуализации, разработки, реализации и оценки курсов электронного обучения. Участники также обсудили вопросы интеграции электронного обучения в нормативную базу и общий образовательный процесс. Результаты, достигнутые в рамках этого семинара, будут способствовать дальнейшему укреплению институционального потенциала в области профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала пограничных ведомств в Центральной Азии./// nCa, 28 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с БОМКА)