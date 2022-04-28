Страны приступают к реализации первого в истории международного соглашения об упрощении трансграничной электронной торговли

Сегодня на первой сессии Совета по электронной торговле, созванной в Бангкоке под эгидой ЭСКАТО, страны приступили к реализации первого соглашения Организации Объединенных Наций, посвященного ускорению перевода трансграничной торговли в цифровую форму.

Рамочное соглашение об упрощении трансграничной электронной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это договор ООН, разработанный государствами – членами ЭСКАТО для ускорения внедрения мер по упрощению процедур цифровой торговли в интересах развития.

«Пандемия COVID-19 серьезно нарушила глобальные цепочки поставок и подчеркнула важность международной торговли как ключевого средства обеспечения устойчивого развития», – заявила Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО. «Поскольку пандемия продолжается и разворачиваются новые кризисы, ускорение внедрения мер по упрощению процедур торговли и оцифровки процедур имеет как никогда важное значение для повышения устойчивости и инклюзивности торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Начало работы Совета по электронной торговле демонстрирует приверженность и лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона на высоком уровне в области оцифровки торговых процедур. Председатель совещания г-н Мохаммед Абдул Хе, посол и Постоянный представитель при ЭСКАТО, отметил важность Соглашения для экономического развития и призвал делегации говорить о преимуществах цифровизации. Поскольку успешное внедрение трансграничной безбумажной торговли требует постоянного сотрудничества для разработки необходимых правовых и технических решений, нейтральное и выделенное пространство, предусмотренное Рамочным соглашением, будет способствовать этим усилиям. Ожидается, что полномасштабная реализация договора приведет к снижению торговых издержек в среднем по региону более чем на 13 процентов.

В отличие от многих других международных договоров, Рамочное соглашение ориентировано на конкретные действия и включает положение об институциональных механизмах для создания органов различного уровня для его реализации, в том числе Совета, Постоянного комитета и рабочих групп, призванных поощрять стороны к координации усилий для содействия трансграничной электронной торговле.

Рамочное соглашение вступило в силу 20 февраля 2021 года в соответствии со статьей 19, поскольку пять государств – членов ЭСКАТО (Азербайджан, Бангладеш, Китай, Исламская Республика Иран и Филиппины) ратифицировали его или присоединились к нему. Тимор-Лешти стал шестой Стороной, присоединившись к соглашению 5 апреля 2022 года. Ожидается, что несколько других стран региона завершат процесс присоединения в ближайшие месяцы. /// nCa, 28 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН, Бангкок, 27 апреля)