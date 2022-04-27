Туркменистан и Кыргызстан планируют провести онлайн бизнес-форум

Эльвира Кадырова

Тема проведения онлайн туркмено-кыргызского бизнес-форума была обсуждена на встрече Посла Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередова с Президентом Торгово-промышленной палаты КР Маратом Шаршекеевым в понедельник, 25 апреля.

Руководитель ТПП Кыргызстана поддержал идею о проведении делового форума между предпринимателями двух стран и предложил дату проведения на июнь месяц текущего года.

По итогам 2021 года товарооборот между двумя странами увеличился более чем в два раза и превысил 80 млн. долл.США. Основную статью экспорта в Кыргызстан составляет овощная продукция, в частности томаты.

«Хотелось бы, чтобы показатели товарооборота дальше росли. Мы готовы рассмотреть различные предложения кыргызстанских предпринимателей по поводу экспорта их продукции. С нашей стороны могу сказать, что сейчас в Туркменистане активно развивается тепличное хозяйство, производство полипропиленовых и полиэтиленовых изделий», – отметил туркменский полпред.

Посол напомнил, что между главами двух стран достигнуто соглашение о создании Туркмено-Кыргызского фонда развития с уставным капиталом в 100 млн. долл.США.

На данном этапе рассматривается совместный проект строительства жилого дома с торговым комплексом в Бишкеке. Далее планируется создавать совместные предприятия и открыть Торговый дом Туркменистана в Бишкеке.

Напомним, что в прошлом месяце в Исламабаде министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов встречался со своим кыргызским коллегой. Тогда стороны обсудили вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере./// nCa, 27 апреля 2022 г.