Международный женский день в Туркменистане будут праздновать как всенародный

Рамиля Дельмухаметова

16 апреля 2022 года в городе Ашхабаде состоялась V сессия Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана I созыва, на котором были обсуждены и одобрены 15 Законов, принятые 2 апреля 2022 года на заседании Межлиса Милли Генгеша Туркменистана.

В частности, изменения были внесены в Закон Туркменистана «О провозглашении 8 Марта Государственным национальным праздником весны, праздником женщин Туркменистана» от 9 марта 2000 года. Теперь данный законодательный акт носит название в следующей редакции – «О праздновании 8 Марта Международного женского дня, как всенародного праздника в честь наших любимых матерей, дорогих женщин».

Ежегодно ко дню 8 Марта Международного женского дня всем женщинам и девушкам работающих на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности, женщинам и девушкам, получающим пенсию и государственные пособия, женщинам и девушкам, обучающихся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушателям курсов Академии государственной службы при Президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет, студенткам, школьницам общеобразовательных учреждений и воспитанницам дошкольных учреждений вручаются от имени Президента Туркменистана денежные подарки.

При этом, размер денежных подарков и источник финансирования определяется Президентом Туркменистана.

Это свидетельствует о том, что в Туркменистане создание всех условий для счастливой жизни хранительниц домашнего очага – это один из приоритетов реализуемой Государственной политики.

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Среди принятых актов также – Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана», «О внесение дополнения в Закон Туркменистана «О фельдегерской связи», «О внесении дополнений в Таможенный кодекс Туркменистана», «О внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об аудиторской деятельности», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана «О земле».

Уголовный кодекс Туркменистана в новой редакции состоит из 14 разделов, 34 глав, 407 статей, который вступит в силу с 1 января 2023 года.

Внесены дополнения и изменения в Кодекс Туркменистана «О социальной защите населения», которые направлены на защиту населения, на поддержку семей, нуждающихся в посторонней помощи, оказание социальных услуг на дому или в учреждениях социального обслуживания./// nCa, 26 апреля 2022 г.