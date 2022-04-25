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В Туркменистане отпразднован День туркменского скакуна – В торжествах принял участие Президент Татарстана

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В выходные дни в стране прошла череда мероприятий, прославивших сердце и душу туркмен – Ахалтекинского скакуна.

Кульминационным моментом стал праздник, состоявшийся в воскресенье, 24 апреля, в Ахалтекинском международном конноспортивном комплексе недалеко от западной окраины Ашхабада.

Здесь прошли ежегодные скачки в различных категориях, в ходе которых были разыграны ценные призы. Также в программу мероприятий вошли поединки по традиционной борьбе, художественные выставки, посвященные ахалтекинскому скакуну.

Также в выходные состоялся финальный тур конкурса красоты ахалтекинской лошади, где судьи объявили победителем Мелебаша.

Почетным гостем на этом празднике был Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов. Он провел отдельные встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым и Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым. /// nCa, 25 апреля 2022 г.

Несколько фотографий из репортажа TDH:

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