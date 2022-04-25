ЮНИСЕФ пригласил школьников со всего Туркменистану принять участие в онлайн-приключении в честь празднования Дня Земли

Ашхабад, 22 апреля 2022 г. – Сегодня, в рамках празднования Международного дня Матери-Земли, ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования Туркменистана организовал интерактивное онлайн-сессию среди школьников по всему Туркменистану с целью популяризации практики защиты окружающей среды, предотвращения изменения климата и разделения отходов.

Продолжая опыт прошлого года, новые занятия были проведены молодыми Послами ЦУР Айгуль Тагановой и Арсланкеримом Керимовым, которые использовали интерактивные методы обучения, объясняя такие важные темы, как происхождение Дня Земли, важность охраны окружающей среды и способы быть экологичными в повседневной жизни с помощью презентаций и видеороликов, подготовленных специалистами ЮНИСЕФ. Школьники из разных уголков страны приняли участие в занятиях и имели возможность изучить эту важную тему в веселой и игровой форме.

“Этот особый день отмечается для того, чтобы проинформировать людей о том, как мы можем внести свой вклад в спасение Земли от загрязнения, глобального потепления, нехватки воды и других кризисов. Мы выражаем особую благодарность нашим национальным партнерам и, в частности, Министерству образования Туркменистана за наше долгосрочное и плодотворное сотрудничество в области изменения климата и защиты окружающей среды”, – сказал Мохаммад Файязи, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане, обращаясь к студентам на открытии мероприятия.

ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с Министерством образования Туркменистана по разработке учебной программы и пособий для учителей по вопросам изменения климата, окружающей среды и энергетики, обучению учителей методам интерактивного преподавания/обучения, а также разработке и внедрению инициативы “Зеленая школа” в поддержку усилий правительства по обеспечению охраны окружающей среды и устойчивого будущего. /// nCa, 25 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)