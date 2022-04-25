Состоялась онлайн пятая министерская встреча «Центральная Азия + Россия»

Эльвира Кадырова

22 апреля в режиме видеоконференцсвязи состоялась пятая министерская встреча в формате «Центральная Азия + Россия», в которой приняли участие Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан М.Б.Тлеуберди, Министр иностранных дел Киргизской Республики Р.А.Казакбаев, Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин, Заместитель Председателя Кабинета министров – Министр иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередов и Заместитель Премьер-министра – Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.У.Умурзаков.

В ходе мероприятия стороны подтвердили заинтересованность в совместной работе над обеспечением мира и стабильности в Центрально- Азиатском регионе, готовность к шагам как на двусторонней основе, так и в рамках действующих интеграционных механизмов, прежде всего СНГ, а также ОДКБ, ЕАЭС, ШОС.

Традиционно в центре внимания были вопросы региональной безопасности и афганской проблематики. Стороны обменялись оценками ситуации в Афганистане, отметив необходимость взаимодействия с тем, чтобы помочь народу этой страны избежать гуманитарной катастрофы, а действующей власти не допустить распространения в регионе Центральной Азии терроризма и религиозного экстремизма.

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов призвал стороны продолжить активное взаимодействие по решению афганского вопроса, не снижать темпов работы в данном направлении.

Лавров подчеркнул недопустимость размещения у рубежей Афганистана военной инфраструктуры США или их союзников с целью проведения так называемых «загоризонтных» антитеррористических операций. Подобное развитие ситуации существенно дестабилизирует весь регион, добавил он. Как отметил глава российской дипломатии, попытки вернуть мир к однополярной схеме по неким правилам, не имеющим универсального одобрения, противоречат объективной геополитической картине и выбору суверенными государствами круга и уровня своих партнёрских отношений.

Узбекская сторона подтвердила приверженность продолжению оказания практической поддержки Афганистану в решении острых социально-экономических проблем, обеспечению безопасности населения и стабильности в стране.

Узбекистан продолжит оказывать действенную гуманитарную помощь афганскому народу, выполнять имеющиеся договорённости по поставкам электроэнергии, оказывать услуги по обучению афганских студентов и специалистов в образовательных учреждениях страны, а также продвигать имплементацию согласованных ранее совместных инфраструктурных проектов, отметил в своем выступлении Сардор Умурзаков.

Вопросы экономического взаимодействия заняли ключевое место в повестке дня переговоров. Особое внимание было уделено вопросам продовольственной, кибер- и биобезопасности, экспортно-импортному взаимодействию.

Министр иностранных дел Кыргызстана призвал к координации усилий по недопущению дальнейшего ухудшения общеэкономической ситуации в регионе. Для выхода из турбулентного экономического состояния кыргызская сторона предложила устранить ограничения на вывоз продовольствия, создать благоприятные условия для грузоперевозчиков, минимизировать различные барьеры и необоснованные проверки на границах, возобновить железнодорожные и автомобильные пассажирские сообщения, а также приложить совместные усилия по развитию существующих и формированию новых транспортных коридоров.

Узбекская сторона призвала усилить совместную работу по развитию технологического потенциала, консолидации и мобилизации совместных инвестиционных возможностей стран-участниц платформы.

По мнению Ташкента, наиболее важными направлениями сотрудничества могут стать активное стимулирование торгово-экономических связей и обеспечение продовольственной безопасности путём расширения и диверсификации взаимных поставок востребованной продукции, развития «зелёных коридоров» и логистических возможностей.

Еще одной актуальной темой встречи стала пандемия коронавируса. В этой связи туркменская сторона обратила внимание участников на инициативу Туркменистана о создании регионального центра по вирусологии и бактериологии.

В целом, стороны подтвердили эффективность диалогового механизма «Центральная Азия + Россия» и высказались за его расширение на сферы, представляющие взаимный интерес, включая транспорт, энергетику, санитарно-эпидемическое благополучие, национальную безопасность на уровне руководителей заинтересованных министерств и ведомств. Соответствующие предложения будут представлены на рассмотрение руководства государств./// nCa, 25 апреля 2022 г.