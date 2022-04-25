Жители Ахалского велаята могут оплачивать услуги городской телефонии онлайн

У абонентов ГКЭ «Туркментелеком» из Ахалского велаята появилась возможность дистанционной оплаты услуг городской телефонии.

Оплату можно произвести официальном интернет-портале государственных услуг Туркменистана – https://e.gov.tm/ru/

Кроме того, этот способ оплаты также доступен через приложение портала госуслуг для iOS и Android устройств.

Произвести онлайн платежи можно с помощью банковских карт Altyn Asyr.

Чтобы пополнить счет, абонентам необходимо:

Зарегистрироваться на портале госуслуг, затем перейти в раздел «Услуги связи» на главной странице сайта или приложения e.gov.tm. Нажать на кнопку «Туркментелеком Телефон», выбрать местоположение (Ахал), указать этрап (например, Геокдепе), ввести номер домашнего телефона. Указать сумму перевода и нажать «оплатить». После этого отправитель получит SMS с просьбой подтвердить денежный перевод и деньги будут зачислены на счет телефона моментально.

Функционал платежного сервиса интернет-портала государственных услуг постоянно совершенствуется. Ранее пользователям сервиса из Ашхабада стала доступна онлайн-оплата за Интернет, IPTV, домашнего и мобильного телефонов, а также за коммунальные услуги – электроэнергию, газ и воду.

Скачать приложение Портала госуслуг для iOS можно здесь: https://apps.apple.com/tm/app/egovtm/id1596104956

Для Аndroid устройств – https://play.google.com/store/apps/details?id=e.gov.tm&hl=en&gl=US

/// nCa, 25 апреля 2022 г.