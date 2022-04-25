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Жители Ахалского велаята могут оплачивать услуги городской телефонии онлайн

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У абонентов ГКЭ «Туркментелеком» из Ахалского велаята появилась возможность дистанционной оплаты услуг городской телефонии.

Оплату можно произвести официальном интернет-портале государственных услуг Туркменистана – https://e.gov.tm/ru/

Кроме того, этот способ оплаты также доступен через приложение портала госуслуг для iOS и Android устройств.

Произвести онлайн платежи можно с помощью банковских карт Altyn Asyr.

Чтобы пополнить счет, абонентам необходимо:

  1. Зарегистрироваться на портале госуслуг, затем перейти в раздел «Услуги связи» на главной странице сайта или приложения e.gov.tm.
  2. Нажать на кнопку «Туркментелеком Телефон», выбрать местоположение (Ахал), указать этрап (например, Геокдепе), ввести номер домашнего телефона.
  3. Указать сумму перевода и нажать «оплатить».
  4. После этого отправитель получит SMS с просьбой подтвердить денежный перевод и деньги будут зачислены на счет телефона моментально.

Функционал платежного сервиса интернет-портала государственных услуг постоянно совершенствуется. Ранее пользователям сервиса из Ашхабада стала доступна онлайн-оплата за Интернет, IPTV, домашнего и мобильного телефонов, а также за коммунальные услуги – электроэнергию, газ и воду.

Скачать приложение Портала госуслуг для iOS можно здесь: https://apps.apple.com/tm/app/egovtm/id1596104956

Для Аndroid устройств – https://play.google.com/store/apps/details?id=e.gov.tm&hl=en&gl=US

/// nCa, 25 апреля 2022 г.

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