Туркменский эко-блогер призывает людей к экологической устойчивости

Пару лет назад Гульнара жила как самый обычный человек. Она работала, проводила время с друзьями и, как и многие другие, не задумывалась о том, как ее, казалось бы, обычный образ жизни негативно влияет на окружающую среду.

Все изменилось после ее участия в эко-челлендже, который прошел в Туркменистане: «Я многое узнала об изменении климата и о его воздействии на здоровье человека и будущее нашей планеты», — говорит Гульнара. «Я начала учиться вести экологически чистый образ жизни сама и начала призывать других к этому. Я вдруг поняла, что многие из моих знакомых также очень мало знают об экологических проблемах». Именно тогда Гульнаре пришла в голову блестящая идея — открыть блог в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность общественности и способствовать изменению поведения людей в пользу планеты.

Сегодня Гульнара Тайджанова — первый и единственный эко-блогер Туркменистана. Будучи видным и влиятельным лицом в социальных сетях, Гульнара многое делает для поощрения устойчивого поведения среди местного населения, подсказывая как жить с меньшим количеством отходов. Гульнара также является основателем онлайн эко-маркета, который служит платформой для маркетинга экологичных товаров и, таким образом, поддерживает рост «зеленого» бизнеса в стране.

«Я ваш гид по экологичному образу жизни. Я расскажу, где и что перерабатывают», — говорится в биографии Гульнары на ее странице в Instagram. «Просто не безразличный ко всему живому, человек». Это вдохновляющее знакомство с аккаунтом Гульнары в социальной сети «Nature helper» привело к повышению интереса ее подписчиков к проблемам экологии и превратило блог Гульнары в платформу для обмена знаниями о текущем состоянии климата и обсуждения наиболее важных экологических задач, стоящих перед человечеством.

В своем Instagram аккаунте Гульнара рассказывает о различных экологических проблемах и дает простые советы, которым каждый может следовать, чтобы стать более устойчивым. «В своем блоге я простым языком рассказываю о том, какие экологические проблемы существуют и что каждый из нас может сделать, чтобы помочь спасти планету. На своем личном примере я показываю, как сократить отходы, как их сортировать в домашних условиях, информирую о том, куда их вывозить и во что они потом перерабатываются», — рассказывает Гульнара. «Я вижу, что мои подписчики выражают готовность быть вовлеченными и предпринимать действия, чтобы стать более экологичными. Моя роль — помочь и показать им, как они могут это сделать».

Роль Гульнары в содействии изменению поведения в сторону устойчивого будущего сделала ее примером для подражания для других экоактивистов, которые также стали ее активными последователями. Ее открытость и целеустремленность сделали ее влиятельной экоактивисткой, к которой люди прислушиваются и за которой следуют. Как и любой другой инфлюенсер, чтобы иметь полное представление о ситуации и владеть самой проверенной информацией, Гульнара опирается на международный опыт и активно работает с экспертами.

Два года назад Гульнара начала активно участвовать в мероприятиях по устойчивому обращению с отходами в рамках проекта ПРООН и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемого Глобальный экологический фонд (ГЭФ).

Проект направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха, сокращение потребления энергии и устойчивое управление отходами в рамках усилий страны по достижению целей социально-экономического развития. Проект предоставляет техническую, институциональную и стратегическую поддержку, а также способствует изменению поведения в отношении рационального потребления и управления отходами, охватывая Ашхабад и Авазу, а также создает основу для применения достигнутых положительных результатов в других городах Туркменистана.

Гульнара часто посещает местные предприятия по сортировке и переработке отходов, чтобы сообщить своим подписчикам, что в Туркменистане существует система управления отходами, которая расширяется и совершенствуется в результате пилотной деятельности проекта ПРООН. «Люди должны знать, что у нас есть пункты переработки и даже сбора отходов, которые появились недавно при поддержке проекта ПРООН по устойчивым городам», – говорит Гульнара.

По многочисленным запросам своих подписчиков, в этом году Гульнара организовала интервью со специалистами Проекта ПРООН, чтобы рассказать читателям о национальной системе обращения с отходами, внедряемой при содействии ПРООН и Общества охраны природы Туркменистана. Данное видео-интервью было размещено в социальных сетях Гульнары и офиса ПРООН в Туркменистане и вызвало активную дискуссию среди общественности о рациональном потреблении и устойчивом образе жизни.

Кроме того, Гульнара выступила соорганизатором неформальной беседы с молодыми экоактивистами, организованной ПРООН в Туркменистане в феврале этого года для повышения осведомленности об изменении климата и вовлечения молодежи в экологические инициативы.

При поддержке Гульнары и других участников встречи мероприятие сопровождалось активными дискуссиями и последующим созданием контента в социальных сетях, направленным на повышение осведомленности общественности о мандате и целях ПРООН, а также стимулирование дискуссий об изменении поведения людей с целью его ориентации на устойчивое развитие. «Действия каждого из нас имеют значение и вносят ценный вклад в борьбу с изменением климата», — отметила Гульнара в ходе встречи.

Мероприятие было частью серии неформальных бесед ПРООН с молодежью, направленных на получение знаний и ознакомление с практикой принятия более экологически безопасных и ответственных решений. «Подобные образовательные инициативы помогают людям понять влияние антропогенного загрязнения на здоровье людей и экосистемы и еще больше стимулируют дискуссии о том, как изменение поведения в сторону устойчивого образа жизни поможет решить проблему», — отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане.

Во время встречи ПРООН с молодыми экоактивистами Гульнара внесла ряд ценных предложений по увеличению вовлеченности молодежи в усилия ПРООН, в том числе предложение по инициированию проекта по бездомным животным.

Гуманное отношение человека к животным на самом деле является одной из главных тем блога Гульнары в социальных сетях. «Моя любовь к животным передалась мне от мамы. Когда я была ребенком, моя мама не могла пройти мимо бездомных животных, старалась вылечить их и накормить и делает это до сих пор», – рассказывает Гульнара.

Гульнара часто ездит в приюты для бездомных животных, чтобы потом рассказать своим подписчикам их грустные истории и призвать их проявить заботу: «Объясняю, что не обязательно покупать породистых котят или щенков, в приюте много дворняг, достойных нашего внимания, любви и заботы”, – говорит Гульнара.

Медиа-аккаунт Гульнары, который она начинала как блог для предоставления советов и рекомендаций по экологическим проблемам, теперь превратился в нечто большее — социальную платформу для продвижения здорового образа жизни и обмена знаниями, призыва к действиям и переменам. Усилия Гульнары по содействию изменениям в направлении устойчивого будущего сделали ее примером для подражания среди молодежи. «Своим личным примером я демонстрирую, как каждый из нас может изменить ситуацию к лучшему, уменьшив свой углеродный след. Я готова и далее поддерживать своих подписчиков на их важном пути к жизни без отходов./// nCa, 22 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)