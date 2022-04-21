Сегодня (20 апреля) в столичном отеле «Oguzkent» под председательст­вом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоя­лось XII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Ежегодный форум, традиционно проводимый накануне Национального праздника туркмен­ского скакуна, является открытой площадкой эффективного взаимодействия для коннозаводчиков из разных стран, специализирующихся в разведении чистокровных ахалтекинцев, способствуя приумножению мировой славы легендарных «небесных» коней – бесценного достояния и гордости туркменского народа.

К заседанию Ассоциации была приурочена выставка, в экспозицию которой вошли произведения изобразительного, декоративно-прикладного, коврового и ювелирного искусства, а также фотоработы, посвящённые ахалтекинским скакунам.

В числе участников форума – руководители отраслевых госструктур, коневоды, представители отечественных средств массовой информации и аккредитованных в нашей стране зарубежных СМИ.

Открывая XII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и обращаясь к его участникам, Президент страны подчеркнул, что нынешний форум проводится в дни отмечаемого на государственном уровне Национального праздника туркменского скакуна.

От всей души поздравив всех с этим событием, а также с замечательным праздником, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на том, что в нынешнем году, девиз которого «Эпоха народа с Аркадагом», наша независимая нейтральная Отчизна вступила в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Масштабные начинания, инициированные Героем-Аркадагом в стране, отмечаемая в текущем году 31-я годовщина государственной независимости, являются для нас основным ориентиром.

Поэтому, сказал глава государства, мы последовательно продолжаем эти начинания. Целью Национальной программы на 2022–2052 годы, принятой под руководством лидера нации, является реализация грандиозных задач в интересах страны и народа, а именно – поступательное процветание независимого Оте­чества и дальнейшее повышение уровня жизни туркменистанцев.

Национальный праздник туркменского скакуна во славу «райских» коней – достояния и гордости туркмен – мы отмечаем на всенародном уровне вместе с ценителями ахалтекинцев со всех уголков планеты, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Бережное сохранение и популяризация в глобальном масштабе нашего национального наследия является одним из приоритетов государственной политики Туркменистана, что обусловило систематическое приумножение мировой славы и престижа легендарных ахалтекинских коней, занявших достойное место в общечеловеческой культуре.

Далее, обращаясь к участникам форума и озвучивая его повестку дня, глава государства отметил, что в ходе заседания предстоит рассмотреть ряд воп­росов, заслушать выступления зарубежных членов Ассоциа­ции. Будут присвоены почётные звания Туркменистана членам Ассоциации, которые провели плодотворную работу в целях развития ахалтекинского коневодства в мире, а также приняты в Ассоциацию наши соотечественники и иностранные граждане, изъявившие желание стать её членами.

Кроме того, будут обсуждены организационные вопросы Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

По случаю Национального праздника туркменского скакуна в стране проводятся международный конкурс красоты ахалтекинцев и научно-практические конференции, праздничные скачки среди наездников юношеского и старшего возраста, жокеев-наставников, а также различные соревнования по конному спорту. Наряду с этим организуются творческие конкурсы по художественному отображению красоты коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана пригласил всех принять участие в торжественных мероприя­тиях по случаю Национального праздника туркменского скакуна, проводимых в году «Эпоха народа с Аркадагом».

В своём выступлении на XI заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Президент Сердар Бердымухамедов отметил основные задачи, стоящие перед Ассоциацией. В целях дальнейшей оптимизации её деятельности Государственному объединению «Türkmen atlary» совместно с Международной ассоциацией ахалтекинского коневодства следует:

– системно расширять масштаб налаженного с зарубежными коневодческими ассоциациями сотрудничества для централизованного племенного учёта ахалтекинских скакунов;

– проводить необходимую работу по увеличению в мире поголовья чистокровных ахалтекинских коней и научно обоснованному изучению осуществляемого в данном направлении селекционно-племенного дела;

– организовывать в нашей стране и за рубежом посвящённые ахалтекинским скакунам научные конференции, встречи, культурные мероприятия, конные состязания, выставки и аукционы, а также принимать в них участие;

– формировать новые племенные линии ахалтекинских скакунов;

– организовывать в нашей стране и за рубежом международные турниры по конному спорту и принимать в них участие;

– создать международную «племенную книгу» (Студбук) чистокровных ахалтекинских коней мира;

– организовывать в зарубежных странах выступления знаменитой на весь мир группы национальных конных игр «Galkynyş»;

– подготовить книги, а также проводить по цифровой системе рекламные акции с целью популяризации культуры и искусства ахалтекинского коневодства;

– поощрять деятельность членов Ассоциации по развитию и широкой популяризации ахалтекинского коневодства.

Всё это должно стать основой современной организации работы Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, подчерк­нул, обобщая сказанное, глава государства.

Продолжая своё выступление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане высоко почитаются «райские» скакуны, в честь которых возведены скульп­турные композиции и различные сооружения. Кроме того, сданы в эксплуатацию открытый манеж в Ашхабадском конноспортивном комплексе, Международный ахалтекинский конноспортивный комп­лекс, современное село Аба Аннаев в генгешлике Кяризек Геоктепинского этрапа Ахалского велаята, Центр Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации туркменского алабая в нашей столице.

Примечательно также, что в целях развития коневодческой отрасли в настоящее время в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята строится современная конюшня, предназначенная для содержания 600 ахалтекинских скакунов.

В нынешнем году по случаю Национального праздника туркмен­ского скакуна в Балканском велаяте сос­тоятся конные скачки с участием наездников юношеского и старшего возраста, а также жокеев-наставников, в связи с чем была произведена реконструкция Балканского конноспортивного комплекса.

Глава Туркменистана также подчеркнул, что в высших и средних профессиональных учебных заведениях нашей страны осуществ­ляется соответствующая работа по подготовке на международном уровне молодых специалистов по различным направлениям коневодства и конного спорта. В возводимом новом административном центре Ахалского велаята на заключительной стадии ведётся строительство Международной высшей школы коневодства и отраслевого Научно-производственного центра.

Затем по цифровой связи было заслушано выступление члена Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, канадского коневода, обладателя почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» («Заслуженный коневод Туркменистана») Тито Понтекорво.

Пользуясь представившейся возможностью, выступающий сердечно поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с избранием на высший государственный пост, выразив уверенность, что под его руководством наша страна продолжит путь устойчивого развития и достигнет новых рубежей прогресса.

Коневоды высоко ценят поддержку Туркменистана в расширении и распространении ареала ахалтекинских скакунов. Представители отрасли твёрдо убеждены, что благодаря усилиям главы государства поголовье коней этой древней породы будет увеличиваться, а её слава – возрастать.

В завершение г-н Тито Понтекорво поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с Национальным праздником туркменского скакуна и пожелал крепкого здоровья и больших успехов во всех его начинаниях.

Далее по цифровой системе было заслушано выступление члена Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, заслуженного коневода Туркменистана, директора коневодческой фирмы «Jeýkob Ferdezuçt GBR» Катерины-Ирены Якоб (Федеративная Республика Германия).

Представительница ФРГ высказала главе государства Сердару Бердымухамедову сердечные поздравления по случаю избрания на пост Президента Туркменистана, выразив уверенность, что под его руководством будут продолжены масштабные преобразования, способствующие дальнейшему успешному развитию страны.

Подчёркивалось, что коневоды рассчитывают и далее прилагать совместные усилия по эффективному претворению в жизнь целей распространения и сохранения чистокровной ахалтекинской породы скакунов, приумножения мировой славы этих замечательных «небесных» коней, и будут делать для этого всё возможное.

Пользуясь случаем, г-жа Катерина-Ирена Якоб тепло поздравила Президента Сердара Бердымухамедова с наступающим праздником, выразив самые наилучшие пожелания.

Затем глава государства в соответствии с повесткой дня заседания подписал Указы о присвоении отечественным коневодам и иностранным гражданам, являющимся членами Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy».

В продолжение заседания по цифровой системе были заслушаны выступления членов Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, удостоенных почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy».

В начале своего выступления генеральный директор хозяйственного общества «Akhal-teke Affinity Co.LTD» Мичико Аоэ (Япония) поздравила Президента Сердара Бердымухамедова с убедительной победой на Президентских выборах, результаты которых свидетельствуют о высокой оценке народом его активной деятельности и о полном доверии соотечественников.

Представительница японской коневодческой отрасли пожелала главе Туркменистана вдохновения и новых сил для плодотворной работы на высшем государственном посту, а также для реализации планов по приумножению авторитета Ассоциации во всём мире, сохранению великолепной породы ахалтекинских скакунов, интерес к которым постоянно растёт и в Стране восходящего солнца.

Выразив искреннюю признательность за присвоение почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy», г-жа Мичико Аоэ заверила, что будет прилагать усилия в целях развития Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Сердечно поздравив Президента Сердара Бердымухамедова и всех туркменских коневодов с прекрасным праздником, генеральный директор ХО «Akhal-teke Affinity Co.LTD» также пожелала дальнейшего процветания нашей стране.

Следующим было заслушано выступление руководителя ахалтекинского коневодческого хозяйства «Uzbegim» Аваза Исмоилова (Республика Узбекистан), который, пользуясь представившейся возможностью, от имени членов Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и от себя лично поздравил главу государства с уверенной победой на Президентских выборах, состоявшихся в Туркменистане 12 марта 2022 года.

Как подчеркнул глава ахалтекинского коневодческого хозяйства «Uzbegim», он с нетерпением ожидает встречи с Президентом Туркменистана и надеется в ближайшем будущем вместе со всеми членами Ассоциации отметить замечательный праздник в честь восхитительных «райских» коней.

В Узбекистане высоко ценят ахалтекинских скакунов, имеющих древнее происхождение, сказал Аваз Исмоилов, выразив уверенность, что под руководством Президента Сердара Бердымухамедова деятельность Ассоциации получит новые стимулы для развития благодаря инновационным технологиям в области разведения этих чудесных коней.

Как отметил представитель Узбекистана, для него незабываемым событием и предметом искренней гордости стало присвоение наряду со многими другими коллегами почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy». Выразив глубокую признательность за оказанную честь, руководитель ахалтекинского коневодческого хозяйства «Uzbegim» тепло поздравил главу государства с Национальным праздником туркменского скакуна, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов в его масштабной деятельности на посту Президента страны.

Продолжая заседание, Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановления об утверждении решения Правления Международной ассоциации ахалтекинского коневодства о принятии новых оте­чественных и зарубежных членов.

Далее по цифровой системе были заслушаны выступления новых членов Ассоциации – представителей Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Обращаясь к Президенту Сердару Бердымухамедову, директор «Цент­ра национальных конных видов спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Аманжол Хасенов подчеркнул, что с огромной радостью воспринял известие о принятии его в члены Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Как сказал выступающий, богатая культура, традиции и история туркменского народа представляют для него большой интерес. Согласно историческим источникам турк­менская земля является родиной древнейшей в мире ахалтекинской породы коней. Отметив, что он уже много лет уделяет внимание вопросам коневодства в Казахстане, представитель соседней страны также заверил, что вместе с членами Ассоциации будет способствовать дальнейшему развитию этой престижной организации.

Выразив Президенту Сердару Бердымухамедову искреннюю признательность за предоставленную возможность присоединиться к Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, Аманжол Хасенов, пользуясь случаем, поздравил главу государства с победой на Президентских выборах, а также с Национальным праздником туркменского скакуна, пожелав больших успехов в его ответственной деятельности на высшем государственном посту.

Затем было заслушано выступление президента Академии ахалтекинского коневодства Китайской коневодческой ассоциации, руководителя коневодческой компании «Datsin Hiýou» Лиу Шутсина (КНР).

Приветствуя Президента Туркменистана, представитель Китайской Народной Республики подчеркнул, что для него огромная честь узнать, что Международная ассоциация ахалтекинского коневодства откликнулась на его просьбу о принятии в члены этого объединения. Ахалтекинцы – древняя порода скакунов, которые высоко ценятся во всём мире, покоряя своей красотой и грацией. В Китае интерес к «небесным» коням стремительно растёт, сказал г-н Лиу Шутсин, заверив, что коневоды приложат все усилия для увеличения численности чистокровных «райских» коней и их широкой популяризации.

В Китайской Народной Респуб­лике на протяжении многих лет демонстрируется приверженность сохранению и разведению чистопородных ахалтекинцев, отметил выступающий, подтвердив готовность вносить действенный вклад в работу Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Выразив сердечную признательность за принятие в члены Ассоциации, представитель КНР также поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с избранием на высший государственный пост.

В завершение, пользуясь представившейся возможностью, г-н Лиу Шутсин тепло поздравил главу Туркменистана и всех коневодов страны с Национальным праздником туркменского скакуна, высказав в этой связи самые наилучшие пожелания.

Поблагодарив выступивших на сегодняшнем заседании зарубежных членов Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, Президент Сердар Бердымухамедов также адресовал поздравления удостоившимся почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» и новоизбранным членам Ассоциации с этими знаменательными событиями, пожелав им больших успехов в работе.

Далее глава государства под аплодисменты присутствующих подписал Постановление о проведении в апреле следующего года в городе Ашхабад очередного, XIII заседания Международной ассоциации ахалтекинского коневодствa.

Завершая XII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз искренне поздравил всех с плодотворным проведением форума в году «Эпоха народа с Аркадагом», а также с торжественно отмечаемым в нашей стране Национальным праздником туркменского скакуна.

Пожелав участникам заседания крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в благородном деле во имя прославления в мире туркменских скакунов, глава государства тепло попрощался со всеми и отбыл с места события./// nCa, 21 апреля 2022 г. (сокращенная версия статьи ТDH, 20 апреля)