Афганистан опроверг распространяемую дезинформацию о том, что якобы планирует прекратить сотрудничества с железнодорожниками Узбекистана

В Термезе состоялись узбекско-афганские переговоры в железнодорожной сфере

12-14 апреля в городе Термезе состоялись двусторонние переговоры делегаций железнодорожных ведомств Узбекистана и Афганистана.

По данным официального сайта АО «O‘zbekiston temir yo‘llari», делегацию Афганистана возглавлял председатель железнодорожного управления Бахтуррахмон Шарафат.

Афганская сторона выразила благодарность за принимаемые узбекской стороной меры по укреплению двусторонних отношений, оказываемую существенную помощь Афганистану.

Вместе с тем, афганская сторона опровергла распространяемую СМИ дезинформацию о том, что якобы планирует прекращение сотрудничества с АО «O‘zbekiston temir yo‘llari». Бахтуррахмон Шарофат отдельно подчеркнул о намерении усиления двухстороннего сотрудничества и планировании его дальнейшего расширения.

Афганская сторона выразила полную удовлетворенность работой дочерним предприятием «Согдиана-Транс» (подведомственным АО «O‘zbekiston temir yo‘llari») по эксплуатации железнодорожной линии «Хайратон – Мазари-Шариф», который осуществляет деятельность со дня ввода в эксплуатацию этой линии – с 2011 года.

Было констатировано, что в связи сложившейся во втором полугодии 2021 года ситуацией в Афганистане, наблюдалось значительное снижение железнодорожного грузооборота. Благодаря проведённой совместной работе, по итогам первого квартала 2022 года объем грузооборота вышел на прошлогодний уровень (более 1,1 миллиона тонн). Во время переговоров афганская сторона подчеркнула готовность совместно с АО «O‘zbekiston temir yo‘llari» организовать работу по максимальному использованию возможностей для ускорения выгрузки вагонов, тем самым увеличить объем поступающих грузов на станции Хайратон, а также ускорению реабилитации станций Наибабад и Мазари-Шариф.

В рамках прошедшей встречи организовано посещение Образовательного центра по обучению афганских граждан в городе Термезе, созданного по инициативе Президента Узбекистана. Кроме того, афганская делегация посетила учебный центр в локомотивном депо «Термез», где проходят практическую стажировку молодые афганские специалисты-железнодорожники. Члены делегации пообщались с перспективными кадрами своей страны, ознакомилась с созданными для них условиями обучения и быта.

Были обсуждены вопросы дальнейшее сотрудничество в образовательной сфере. В частности, для обучения и повышения квалификации афганских специалистов железнодорожной сферы на территории Афганистана совместно с узбекскими железнодорожниками планируется создать полевой учебный центр на базе станции Хайратон.

Делегацией Афганистана отдельно подчеркнута важность реализации инфраструктурных, особенно, железнодорожных проектов, так как в настоящее время одним из векторов развития сотрудничества является заинтересованность в участии в проектах по интеграции Центральной и Южной Азии. В этой связи отдельным пунктом переговоров стал вопрос ускорения реализации проекта «Строительства железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». В частности, детали по организации и проведению полевой экспедиции по маршруту и тем самым способствовать ускорению подготовки технико-экономического обоснования проекта строительства новой железнодорожной линии.

В завершение публикации об узбекско-афганских переговорах Информационно-аналитический медиа-центр АО «O‘zbekiston temir yo‘llari» обратился к журналистам и представителям СМИ, в особенности в нынешних условиях, в эпоху многообразия фейковой информации на пространстве Интернет. Подчеркнуто: «Убедительная просьба подходить к вопросам освещения тем, связанных с геополитикой со знанием дела, быть аккуратными со всевозможными ссылками и репостами, интерпретацией информации, а главное – проверять и перепроверять данные».///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 19 апреля 2022 г.