В Нефтегазовом Университете в Ашхабаде открылся Центр Водородной Энергетики

Центр водородной энергетики был создан в нефтегазовом университете имени Ягшыгельды Какаева пару месяцев назад. Целью деятельности центра является поиск путей по внедрению водородной энергетики в Туркменистане.

Новая исследовательская структура работает в соответствии с Дорожной картой развития международного сотрудничества в области водородной энергетики на 2022-2023 годы, утвержденной президентом Туркменистана в январе 2022 года.

Находящийся в стадии становления Центр водородной энергетики пытается как можно быстрее усвоить мировые знания и опыт. При поддержке ОБСЕ, ЮНИДО и МАГАТЭ здесь уже был проведен ряд интерактивных встреч.

Водородная энергетика предполагает использование водорода и /или водородсодержащих соединений для выработки энергии, которая способна удовлетворять все практические потребности с высокой энергоэффективностью, огромными экологическими и социальными выгодами, а также экономической конкурентоспособностью.

Водород – это чистое топливо, которое при потреблении в топливном элементе производит только воду. Водород может быть получен из различных внутренних ресурсов, таких как природный газ, ядерная энергия, биомасса и возобновляемые источники энергии, в том числе солнечной и ветровой энергий. Эти качества превращают водород в привлекательный вид топлива для транспортировки и производства электроэнергии. Его можно использовать в автомобилях, в домах, для портативного питания и во многих других целях. /// nCa, 19 апреля 2022 года