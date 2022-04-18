Федерация Тенниса Туркменистана и ЮНИСЕФ в Туркменистане провели Детский Теннисный Фестиваль, посвященный Всемирному Дню Здоровья

Ашхабад, 16 апреля – Громкими аплодисментами, победами и улыбками детей завершился сегодня Детский Теннисный Фестиваль, который проходил с 14 по 16 апреля на теннисных кортах Олимпийского городка в г. Ашхабаде. Организованный Федерацией Тенниса Туркменистана в партнерстве с Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане, фестиваль стал еще одной платформой для продвижения здорового образа жизни и популяризации спорта среди подрастающего поколения туркменистанцев.

В рамках фестиваля, который был также посвящен Всемирному Дню Здоровья и 30-летию со дня создания Федерации, юные спортсмены приняли участие в соревнованиях по теннису среди различных возрастных групп. Всего в турнире приняло участие 150 детей и подростков, а победители получили призы от Представителей Теннисной Федерации и ЮНИСЕФ.

«Я занимаюсь теннисом с 4 лет и уже выиграла несколько турниров. В будущем, я хочу победить и в международном турнире. Сегодня, в нашей столице проходит детский теннисный фестиваль, и я очень рада принять в нем участие. Тут очень хорошая и веселая атмосфера. Спасибо ЮНИСЕФ и Теннисной Федерации за этот праздник,» поделилась впечатлениями участница турнира Сульгун Ишанкулиева, 8 лет.

Во второй части мероприятия, которая проходила в формате открытого урока, все желающие дети, вне зависимости от подготовки, могли попробовать себя в качестве теннисистов, принять участие в мастер-классах и конкурсах, и получить памятные призы и сувениры от организаторов. Спортивный праздник и положительный дух мероприятия привлек более 300 самых маленьких жителей столицы, многие из которых уже хотят регулярно посещать занятия теннисом.

Также, в течение трех дней, на специально оснащенном уголке ЮНИСЕФ, дети имели возможность узнать больше о работе организации в Туркменистане и во всем мире, поиграть в развивающие игры и узнать больше о здоровых привычках.

«Спорт является важным аспектом развития детей. Он влияет не только на укрепление здоровья детей, но также и на их успеваемость и лидерские качества. Со стороны ЮНИСЕФ, мы очень рады иметь возможность принять участие в таком фестивале, который поможет популяризировать спорт среди детей и смотивирует их на дальнейшие занятия спортом. Мы благодарим Теннисную Федерацию Туркменистана за партнерство, которое внесет вклад в здоровье и благополучие каждого ребенка в Туркменистане.» – отметил Александру Нартеа, Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

ЮНИСЕФ продолжает тесно сотрудничать со спортивными организациями Туркменистана и Министерством спорта и молодежной политики, а также Министерством здравоохранения и медицинской промышленности и Министерством образования в целях пропаганды здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи, чтобы каждый ребенок получал ключевые сообщения о важности здорового питания и физических упражнений. /// nCa, 18 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)