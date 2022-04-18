БОМКА повышает осведомленность представителей государственных органов Туркменистана в сфере выявления, задержания и возвращения мигрантов с неурегулированным статусом

13-15 апреля текущего года Программа содействия управлению границами в Центральной Азии в партнерстве с Агентством ООН по делам беженцев провели национальный онлайн семинар по международным стандартам в сфере выявления, задержания и возвращения мигрантов с неурегулированным статусом. В мероприятии приняли участие представители Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел и Министерства национальной безопасности Туркменистана. Данный семинар является третьим семинаром такого рода, проводимого Программой БОМКА в Центральной Азии, аналогичные мероприятия проведены в этом году в Кыргызстане и Узбекистане.

Целью семинара стало повышение осведомленности о международно-правовых нормах и инструментах надлежащего управления миграцией, развитие институциональных подходов в области выявления мигрантов с неурегулированным статусом и их эффективного возвращения, а также в вопросах усовершенствования существующей правовой базы и правоприменительного механизма в области их возвращения. Приглашенными экспертами выступили представители Государственной пограничной охраны Республики Латвия, Государственной пограничной службы Литовской Республики, а также Агентства ООН по делам беженцев. В ходе семинара представлена практика стран Европейского Союза о методах идентификации мигрантов и процедурах задержания, размещения, обеспечения прав задержанных мигрантов и возвращения, включая применение соглашений о реадмиссии.

В ходе семинара участники совместно с экспертами провели сравнительный анализ соответствия норм законодательства международным нормам и обсудили его результаты. Особое внимание на обучении было уделено сотрудничеству между учреждениями, ответственными за работу с мигрантами, а также международными и неправительственными организациями. Также были изучены стандарты, применяемые к центрам задержания (специализированным центрам) мигрантов, и гарантии обращения с задержанными мигрантами, которые должны быть обеспеченны во время их пребывания в центре.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), финансируемая Европейским Союзом (ЕС) направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию в регионе посредством поддержки приграничного сотрудничества и улучшение условий жизни людей, живущих в приграничных районах Центральной Азии. С начала реализации в 2003 году, БОМКА играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также в приведении и пограничного контроля в соответствие c международными стандартам и стандартами Европейского Союза.

Десятая фаза программы БОМКА, стартовавшая в апреле 2021 года, охватывает четыре компонента: институциональное развитие институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Программа с общим бюджетом в 21,65 миллионов евро и сроком реализации 4,5 года, является крупнейшей инициативой в регионе, реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза, и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров отобранных стран-членов ЕС возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики. /// nCa, 18 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с БОМКА)