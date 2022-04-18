Обзор прогресса, достигнутого в рамках Совместной программы по расширению прав и возможностей молодежи и вовлечению ее в смягчение угроз, связанных с Пандемией в области здравоохранения

Ашхабад, 14 апреля 2022 года. Организация Объединенных Наций и правительство Туркменистана провели встречу, посвященную обзору прогресса, достигнутого в 2021 году в рамках Совместной программы “Расширение прав и возможностей и вовлечение молодежи в смягчение многомерных угроз Пандемии в области здравоохранения”. Заседание Руководящего комитета проходило под председательством г-на Парахата Агаева, заместителя Министра спорта и молодежной политики Туркменистана, и г-на Чары Нурмухаммедова, руководителя группы Постоянного координатора ООН в Туркменистане. Совместная программа поддерживается Целевым фондом Организации Объединенных Наций по безопасности человека (UNHSTF) со сроком реализации с 1 августа 2021 года по 31 января 2023 года.

Члены Руководящего комитета – партнеры-исполнители из национальных министерств и организаций и учреждений ООН сообщили о текущем прогрессе, обсудили возможности и договорились о следующих шагах на 2022 год.

Выступавшие отметили, что сосредоточение внимания на безопасности человека гарантирует, что уязвимые группы людей, которые в наибольшей степени подвержены рискам пандемии, находятся в центре этой инициативы, их голоса услышаны, а их наиболее насущные потребности и уязвимости учтены. Расширение прав и возможностей и участие молодежи в этом процессе представляет собой важную возможность для укрепления прогресса страны в достижении Целей устойчивого развития, повышения устойчивости местных сообществ в Дашогузском и Лебапском велаятах, а также содействия эффективному и устойчивому осуществлению мер, связанных с социально-экономическим реагированием на пандемию.

Совместная программа направлена на расширение возможностей и вовлечение молодежи в Лебапском и Дашогузском велаятах путем планирования, разработки и реализации четырех общественных инициатив совместно с представителями государственных и общественных организаций в этих регионах. Инициативы будут включать подход к обеспечению безопасности человека и сосредоточены на незащищенности наиболее уязвимых групп населения в Лебапском и Дашогузском велаятах в соответствии с принципом “никого не оставлять без внимания”.

Кроме того, 18-месячная Совместная программа направлена на укрепление потенциала государственных должностных лиц на национальном и региональном уровнях в области применения подхода к обеспечению безопасности человека при анализе рисков и разработке многоаспектных мер реагирования на глобальную пандемию. Используя многосекторальный подход, Совместная программа разрабатывает целостный набор мероприятий, ориентированных на людей, всеобъемлющих, специфичных для конкретного контекста и ориентированных на профилактику с использованием подхода “снизу вверх”. /// nCa, 18 апреля 2022 года (в сотрудничестве с ООН Туркменистан)