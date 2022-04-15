Узбекистан избран членом Комиссии по вопросам науки и технологий в целях развития ЭКОСОС

13 апреля в штаб-квартире ООН в городе Нью-Йорке в рамках ежегодного заседания Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) состоялись выборы членов Комиссии по вопросам науки и технологий в целях развития на период 2023-2026 годы.

В ходе мероприятия Узбекистан единогласно путем аккламации (всеобщего одобрения) избран в качестве члена Комиссии по вопросам науки и технологий в целях развития на 2023-2026 годы.

Комиссия является вспомогательным органом Экономического и социального совета ООН. Она учреждена в 1992 году для предоставления квалифицированной консультативной помощи Генеральной Ассамблее и ЭКОСОС по актуальным научным, техническим, инновационным и инженерным вопросам в целях улучшения политики в данном направлении. Комиссия играет важную роль в разработке рекомендаций и руководящих принципов по вопросам науки и технологий в рамках общей системы ООН.

В состав комиссии входят 43 страны, избираемые членами ЭКОСОС. Секретариатом Комиссии выступает Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД) – ключевой орган Генеральной Ассамблеи в области торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Члены комиссии заседают в городе Женеве.

Вновь избранные государства, в том числе Узбекистан, войдут в состав Комиссии с 1 января 2023 года.

Предоставление нашей стране возможности участвовать в работе этого ключевого органа ООН является ярким подтверждением и признанием широкой поддержки международным сообществом осуществляемых нами последовательных мер в области развития науки и технологий. Это также всецело отвечает призыву Президента Шавката Мирзиёева о важности разработки и реализации приоритетных направлений развития науки и технологий, с учетом намеченных целей социально-экономического, общественно-политического развития нашего государства и достижения современной науки.

Активное вовлечение Узбекистана в деятельность Комиссии в качестве ее члена позволит еще глубже ознакомиться с накопленным опытом и передовыми методами по разработке, планированию и прогнозированию важнейших мировых тенденций в области науки, техники и инноваций. Это особенно актуально в условиях укрепления и поддержания конкурентоспособности нашей страны в мировой экономике и обеспечения устойчивого развития нашей республики.

Несомненно, будучи членом Комиссии ЭКОСОС Узбекистан внесет свой огромный вклад в работу данного органа. В свою очередь, членство в этой важной структуре будет способствовать ускоренной реализации Узбекистаном Повестки дня на период до 2030 года, привлечению и внедрению в республику новаторских решений для научно-технического, социально-экономического развития, а также повышению интеллектуального и технологического потенциала нашего государства. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 15 апреля 2022 г.