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Посольство Великобритании в Ашхабаде провело прием по случаю дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II

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Queen Elizabeth II leaves after attending the opening ceremony of the sixth session of the Senedd in Cardiff. Picture date: Thursday October 14, 2021.

Посол Ее Британского Величества в Туркменистане г-жа Люсия Уайлд 14 апреля 2022 года провела в Ашхабаде прием по случаю 96-летия Ее Величества Королевы.

Дата совпадает с Платиновым юбилеем Ее Величества на троне. В этом году Великобритания и Туркменистан также отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Речь Посла Ее Величества, по случаю празднования Дня Рождения Ее Величества Королевы, 2022 год, Ашхабад

Добрый вечер гости, друзья и коллеги! Приветствую тех, кто держит пост. И добро пожаловать нашему почетному гостю, г-ну Мухамметгельды Сердарову, министру финансов и экономики Туркменистана. Мы рады вас приветствовать!

Благодарим вас, что присоединились к нам сегодня, в день, когда мы отмечаем три важных события. Во – первых, мы празднуем 96 –ой День Рождения Ее Величества Королевы. Во – вторых, мы отмечаем платиновый юбилей Ее Величества, 70 лет правления на престоле. И в – третьих, мы празднуем 30-летие установления дипломатических отношений между Великобританией и Туркменистаном.

Я бы хотела начать с нескольких слов в честь Ее Величества Королевы. Она родилась в апреле 1926 года, то есть на следующей неделе ей исполняется 96 лет и она была коронована в 1952 году, то есть в этом году она отмечает 70 лет правления у престола. Эти 70 лет принесли много возможностей и много трудностей. Когда она стала королевой, мир только вышел из глобального конфликта и управлялся такими руководителями, как Черчилль, Трумэн и Сталин.

За время Ее правления у власти сменились 14 премьер-министров Великобритании и 14 Президентов США. Во время Ее правления, мир стал свидетелем зарождения космических путешествий, падения Берлинской стены, изобретения мобильных телефонов и интернета, население Земли увеличилось с 2.5 до 8 миллиарда людей, окончания некоторых глобальных угроз здоровью и появления новых, а также определенность в том, что необходимы серьезные действия для устранения существующих угроз изменения климата.

Ее Величество является символом стабильности и преемственности в изменяющимся мире. Она живет и работает, следуя принципам службы, долга и усердной работы, принципам, которым государственной службе, стремятся подражать. Она совершенно справедливо берет на себя более легкие обязанности почти в 96 лет, что я думаю, мы все согласимся с тем, что она этого заслуживает! Я рада, что вы смогли присоединиться к нам чтобы отпраздновать Ее день рождения и юбилей.

Мы также собрались сегодня, чтобы отпраздновать еще одну годовщину. В этом году Великобритания и Туркменистан празднуют 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

Деятельность в сфере бизнеса, торговли и экономики между Великобританией и Туркменистаном являются важной частью наших отношений на протяжении этих 30 лет. И как замечательно, что нашим почетным гостем на сегодняшнем особом торжестве является Его Превосходительство, г-н Мухамметгельды Сердаров, министр финансов и экономики.

Наши отношения всегда развиваются и улучшаются. Мы рады сосредоточиться на возможностях зеленой экономики и зеленой энергии. Когда я встретила Его Превосходительство, Министра иностранных дел, г-на Мередова в январе, он попросил Великобританию быть «практичными и активными». Мы активно работаем над налаживанием деловых связей в области зеленой экономики между нашими странами – в областях водородной энергетики, солнечной энергии, ветроэнергетики, в улавливании выбросов и в более эффективном использовании водных ресурсов.

Практичность и активность очень важны. Принципы также важны. Великобритания и Туркменистан разделяют важные принципы. Обе страны являются сильными сторонниками системы ООН. Обе страны часто выражают нашу поддержку принципам суверенитета и важность международного права. Обе страны определили, как вклад в женщин и девочек, а также в образование, помогут создать лучшее будущее для всех.

Это лучшее будущее для всех зависит от нашей совместной борьбы с изменением климата. В Великобритании мы сталкиваемся с изменением климата, еще больше дождей, внезапных наводнений, и даже тепловые волны. В Туркменистане климат меняется, еще более жарким и засушливым летом, что усложняет жизнь людям, растениям и животным. Великобритания зарекомендовала себя, как надежный партнер Туркменистана в его работе по устранению причин и последствий изменения климата – и останемся им. И, конечно же, Великобритания была рада принять Туркменскую делегацию высокого уровня, во главе нынешнего президента Его Превосходительства, г-на Серада Бердымухамедова на саммите по изменению климата в Глазго в ноябре прошлого года.

Сейчас, я бы хотела продолжить со словами благодарности.

Я благодарю людей, которые работали усердно над организацией сегодняшнего дня рождения.

Я прошу вас поаплодировать им в конце моей речи.

Во-первых, спасибо замечательной команде посольства Великобритании, все они вместе работали над тем, чтобы этот вечер состоялся. Мы вами гордимся.

Благодарю, наших спонсоров компанию JCB, что поддержали нас в организации этого мероприятия.

В-третьих, благодарю компанию Hypervision за предоставление голограммы для нас сегодня.

А также, благодарю Хаджи, Артема и Инну и команду Йылдыз отеля включая повара, который воссоздал Британские блюда для нас, сегодня вечером.

Также благодарю оркестр, под руководством Расула Клычева и Майсу Ниязову, которые сыграют для нас Британскую и международную музыку.

Благодарю наших партнеров в Министерстве иностранных дел и в особенности нашего почетного гостя, г-на Сердарова.

И спасибо всем вам, нашим коллегам, партнерам и друзьям, за то, что присоединились к нам.

В 9 часов я вручу призы нашим победителям по случаю 30-летнего юбилейного конкурса печенья и конкурса юношеского творчества. А пока, пожалуйста, наслаждайтесь подборкой отличных конкурсных работ на стене.

Пакет с подарками ждет каждого из гостя – вы сможете забрать их у выхода.

Наконец, позвольте мне предложить два тоста.

Я предлагаю поднять тост за здоровье и успех Президента, Правительства и народ Туркменистана!

Я предлагаю поднять тост за здоровье и счастье Ее Величества Королевы Елизаветы II.

Спасибо вам за внимание и сейчас, я хочу пригласить нашего почетного гостя, Его Превосходительство, г-на Мухамметгельды Сердарова, министра финансов и экономики Туркменистан. /// nCa, 15 апреля 2022 г.

Несколько фотографий с мероприятия:

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