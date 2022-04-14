Президент Туркменистана ознакомился с экспозицией выставки достижений Союза промышленников и предпринимателей

Сегодня (13 апреля) Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил выставку, приуроченную к 14-летию создания Союза промышленников и предпринимателей, и ознакомился с ассортиментом продукции и промышленных товаров, выпускаемых представителями деловых кругов страны.

О продукции, представленной на выставке в Торгово-промышленной палате, расположенной в одном из красивейших уголков туркменской столицы, отчитались заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Гылыджов и председатель Союза промышленников и предпринимателей Д.Худайбердиев.

В настоящее время СППТ объединяет свыше 27 тысяч представителей отечественного бизнес-сообщества. На экспозиционной площадке расположились павильоны около двухсот экспонентов, в том числе структурных подразделений Союза, Акционерного коммерческого банка «Rysgal», крупных предприятий и хозяйственных обществ, занимающихся реализацией масштабных проектов в столице и в регионах страны.

В ходе осмотра экспозиции Президент Сердар Бердымухамедов подробно ознакомился с представленной в павильонах АКБ «Rysgal» и «Seljeriş we tehnologiýalar merkeziniň» информацией о динамике их планомерного поступательного развития. Отметив, что бизнесмены занимают ключевое место в интенсификации всей национальной экономики, глава государства подчеркнул, что практические меры по развитию предпринимательства будут последовательно продолжены. Это важно в первую очередь в контексте успешного решения задач, обозначенных в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», констатировал Президент страны.

В продолжение знакомства с представленными на выставке товарами глава государства поинтересовался кондитерскими изделиями торговых марок «Bars», «Kindi», «Oguzhan», «Ak gar», «Datmeni», а также высококачественной продукцией, выпускаемой предприятиями «Hasar», «Misgär», «Duýgy» и «Altyn ýunus», которая благодаря своему отменному вкусу обрела известность как в нашей стране, так и за рубежом.

Во время беседы с руководителем Хозяйственного общества «Täze aý» Г.Оразовым Президент Сердар Бердымухамедов поинтересовался ассортиментом, качеством и вкусовыми характеристиками производимых предпринимателем продовольственных товаров.

Бизнесмен, накопивший богатый опыт в этой сфере, рассказал, что на перерабатывающих предприятиях ХО выпускается высококачественная мясомолочная и кондитерская продукция, которая реализуется на внутреннем и внешнем рынке. Хозяйственное общество имеет свыше 18 тысяч торговых точек, а число его сотрудников составляет около 4 тысяч. Продукция под торговой маркой «Täze aý» поставляется на внутренний рынок и за рубеж.

В продолжение беседы предприниматель также сообщил, что в автопарке Хозяйственного общества имеется 500 единиц спецтранспорта, который обеспечивает бесперебойную поставку готовой продукции в точки сбыта. Как отмечалось, ежедневно на перерабатывающих предприятиях ХО «Täze aý» производится более 100 тонн продовольственных товаров.

Отмечая значение переработки выращиваемых представителями негосударственного сектора овощей и фруктов, Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с экспозицией продовольственных товаров торговой марки «Sahabatly», являющейся лидером в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Отдельное место на выставке отведено товарам предприя­тий «Rowaçly sähra», «Ýunus» и «Parahat». Высокой оценки удостаиваются качество и уровень экологической чистоты разнообразной продукции, произведённой из натурального местного сырья.

Глава государства адресовал вице-премьеру Ч.Гылыджову и председателю СППТ Д.Худайбердиеву конкретные указания по обеспечению постоянного контроля за решением воп­росов, связанных с наращиванием производства в стране высококачественных и полностью соответствующих экологическим требованиям продовольственных товаров, а также повышением активности предпринимательского сектора в этом направлении.

На смотре достижений СППТ также демонстрируется разнообразная продукция торговых марок «Nurly meýdan», «Arçalyk» и других, что свидетельствует о поступательном расширении отечественными предпринимателями спектра выпускаемых изделий.

Здесь предлагается широкий выбор средств бытовой химии. Растущую популярность на рынке страны обретают новые виды товаров компании «Täç hil», специализирующейся на производстве синтетических моющих средств, дезинфицирующей, косметической и парфюмерной продукции. Среди представленных товаров – новые виды жидкого мыла, влажных салфеток, средства для чистки окон и кухонных плит, освежители воздуха, полиэтиленовые пакеты. Компания выпускает более 100 видов парфюмерной продукции, большая часть которой экспортируется.

На выставке представлены и достижения индивидуальных предприятий и компаний, осуществляющих транспортные и логистические услуги. В их числе – хозяйственные общества «Bir dünýä» и «Ulag ekspeditorçylyk hyzmatlary», ИП «Bir Kuwwat» и другие. Расширяется спектр предлагаемых предпринимателями услуг по грузоперевозкам. Деятельности транспортно-логистических компаний придаётся особое значение в рамках реализуемых в этой области международных проектов.

Здесь также широко представлена продукция Хозяйственного общества «Aýdyň gijeler», которое производит современную промышленную и электронную технику. Ассортимент выпускаемых ХО товаров постоянно наращивается: мобильные телефоны с двумя сим-картами, смартфоны, различные виды моноблоков, смарт-телевизоры, сплит-кондиционеры, распределители Интернет-сети – роутеры, а также кулеры, предназначенные для охлаждения и нагрева питьевой воды, LED-лампы.

Среди представленной на нынешнем смотре новой продукции и разработанные в нашей стране светофоры и дорожные знаки, функционирующие на солнечной энергии, а также лампы, которые безвредны для зрения человека и полностью соответствуют международным стандартам. Производители реализуют свои товары напрямую – через официальный сайт в сети Интернет.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Гылыджов и председатель Союза промышленников и предпринимателей Д.Худайбердиев от имени предпринимателей выразили Президенту страны искреннюю признательность за последовательную заботу о развитии частного сектора и оказываемую его представителям необходимую поддержку со стороны государства.

Выставка, приуроченная к 14-летию создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, продолжит свою работу до 18 апреля включительно, что позволит всем желающим ознакомиться с достижениями частных товаропроизводителей./// nCa, 14 апреля 2022 г. [сокращенная версия статьи TDH, источник фото – TDH]