Борьба с пандемией неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Армида Салсия Алисджахбана

После двух лет человеческих разрушений мир учится жить с COVID-19, пытаясь сбалансировать защиту общественного здравоохранения и средств к существованию.

Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона это сложная задача не только потому, что национальная казна испытывает сильное давление из-за рекордных государственных расходов на смягчение последствий пандемии, но и из-за более глубоких структурных экономических проблем.

COVID-19 выявил пандемию неравенства в регионе, в котором самая динамичная экономика в мире, но при этом половина мировой бедноты. Регион, где почти половина общего дохода приходится всего на 10 процентов населения, в то время как самые бедные 10 процентов получают всего 0,2 процента.

Неспособность совместного развития означала, что пандемия ухудшила положение тех, кто остался позади. По оценкам, с момента вспышки более 820 миллионов неформальных работников и более 70 миллионов детей из семей с низким доходом были лишены доступа к достаточному доходу и образованию. Что еще более тревожно, это оставит долгосрочные шрамы на экономической производительности и обучении, нанося ущерб будущему потенциалу заработка тех, кто уже маргинализирован.

В условиях сохраняющейся неопределенности относительно того, когда пандемия, наконец, остановится, политики региона уверенны лишь в том, что выгоды от восстановления и прогресса должны достаться всем.

Перспективы региональной экономики пронизаны негативными рисками, связанными с пандемией и возникающими проблемами во внешней политике, согласно Экономическому и социальному обзору 2022 года для Азиатско-Тихоокеанского региона, опубликованному сегодня ЭСКАТО. Совокупные потери производства для развивающихся экономик региона в период с 2020 по 2022 год оцениваются почти в 2 трлн долларов. Длительные сбои в работе из-за пандемии еще больше усугубят неравномерное восстановление.

Политика для более справедливого будущего

COVID-19 предоставил поколениям возможность построить более справедливый и устойчивый мир. Как подчеркнул Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, этот процесс преобразований должен основываться на Новом Общественном договоре с равными возможностями для всех.

Страны могут осуществлять трехстороннюю политическую повестку дня для создания основ инклюзивной экономики заинтересованных сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Первоочередной задачей является предотвращение бюджетных сокращений, с тем чтобы достижения в области развития, достигнутые за последние десятилетия, не были безвозвратно утрачены. В условиях бюджетной консолидации развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны поддерживать государственные расходы на здравоохранение, образование и социальную защиту, чтобы не допустить углубления и укоренения неравенства.

Вместо сокращений “разумная” налогово-бюджетная политика может повысить общую эффективность и результативность государственных расходов, а также масштабы сбора доходов. Государственные расходы должны быть направлены на первичную медико-санитарную помощь, универсализацию базового образования и повышение инклюзивности высшего образования при одновременном увеличении и, в конечном итоге, расширении охвата социальной защитой неформальных работников. Одновременно следует изучить новые источники доходов, например, путем включения цифровой экономики в налоговую систему. Цифровые технологии могут улучшить предоставление услуг в области здравоохранения и социальной защиты.

Учитывая бюджетные ограничения, в качестве второго столпа политики центральный банк может выйти за рамки своих традиционных функций и разделить бремя содействия экономической инклюзивности, не в последнюю очередь потому, что высокий и устойчивый уровень неравенства может снизить эффективность денежно-кредитной политики. Только у половины центральных банков в регионе в целях и задачах обозначены доступ к финансовым услугам, финансовая грамотность или защита прав потребителей.

Это упущенная возможность.

Консервативные стратегии распределения резервов удерживают центральные банки от направления части официальных резервов региона в размере 9,1 трлн долларов на социальные финансовые инструменты. Поправки в законы о центральном банке и инвестиционные стратегии могут сделать это возможным. Надлежащим образом разработанная цифровая валюта центрального банка, поддерживаемая благоприятной цифровой инфраструктурой и финансовой грамотностью, может повысить доступность финансовых услуг среди других преимуществ. Центральные банки должны также поощрять использование облигаций, связанных с социальным воздействием и устойчивостью, в социальных целях.

Третий компонент политики направлен на устранение коренных причин неравенства. Экономическая структура определяет динамику неравенства и путь к “росту в условиях равенства”. Таким образом, директивные органы должны сосредоточиться на политике, направленной на предварительное распределение, а не на перераспределение. Развивающиеся страны могут извлечь уроки из опыта стран с развитой экономикой в регионе, чтобы активно направлять, формировать и управлять процессом структурных преобразований в интересах инклюзивного развития.

Революция в области цифровых роботов и искусственного интеллекта все больше влияет на экономические преобразования с большой неопределенностью в отношении инклюзивности. Чтобы подготовиться к этому, необходима государственная поддержка для разработки трудоемких технологий, обеспечения всеобщего доступа к качественному образованию, переподготовки кадров, укрепления потенциала в области трудовых переговоров и уровней социальной защиты, среди прочего.

Хотя COVID-19 является серьезным препятствием для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, это также шанс ускорить инвестиции в людей и планету, а также ускорить региональный прогресс в достижении Целей в области устойчивого развития.

Это возможность, которую мы не можем упустить.

/// nCa, 12 апреля 2022 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН), Армида Салсия Алисджахбана является заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительным секретарем Экономической и Социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)