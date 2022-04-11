Концептуальная записка конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, доступна по этой ссылке – https://www.mfa.gov.tm/en/articles/565

Туркменистан примет конференцию в августе 2022 года. Тема конференции – «Ашхабадский процесс: финансирование для улучшения связи».

32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, с населением 533 миллиона человек имеют общие проблемы, обусловленные их географическим положением, которые влияют на их экономическое взаимодействие с остальным миром. Большие расстояния от ближайших морских портов, плохо развитые транспортные и транзитные системы и громоздкие транзитные процедуры приводят к тому, что страны, не имеющие выхода к морю, несут более высокие транспортные и транзитные расходы по сравнению с прибрежными странами. Согласно недавнему исследованию ВТО (2021 год), торговые издержки в таких странах в 1,4 раза выше, чем в прибрежных развивающихся странах. Эти издержки подрывают конкурентные преимущества, что негативно сказывается на их интеграции в мировую экономику и общем устойчивом развитии. Они также не в состоянии в полной мере воспользоваться преимуществами глобальной торговли, такими как инвестиционное финансирование, технологии и услуги, которые необходимы для структурных преобразований экономики./// nCa, 11 апреля 2022 г.