В Туркменистане реорганизован Государственный Совет безопасности – упразднена должность вице-премьера по вопросам безопасности – освобожден министр внутренних дел

Туркменистан реорганизовал Государственной совет безопасности, главный орган, состоящий из руководителей вооруженных сил и правоохранительных органов.

Должность вице-премьера по вопросам безопасности была упразднена.

Вице-премьер по вопросам безопасности был также секретарем Государственного совета безопасности. С упразднением этой должности обязанности секретаря Государственного совета безопасности были возложены на министра обороны.

Решение было объявлено в ходе расширенного заседания Государственного совета безопасности под председательством президента Сердара Бердымухамедова в среду, 6 апреля 2022 года.

Главным пунктом повестки дня стало формирование Государственного совета безопасности при новоизбранном Президенте Сердаре Бердымухамедове.

Руководители вооруженных сил и правоохранительных органов были утверждены на своих должностях, за исключением министра внутренних дел, который был освобожден из-за “недостатков” в своей работе. Был назначен новый министр внутренних дел.

Новый состав Государственного совета безопасности:

Генерал-лейтенант Бегенч Гундогдыев, министр обороны Туркменистана, также будет выполнять функции секретаря Государственного Совета безопасности

Государственный советник юстиции 3 класса Батыр Атдаев, Генеральный прокурор Туркменистана

Подполковник полиции Мухаммет Хыдыров, министр внутренних дел Туркменистана – он сменил на этом посту Овездурды Ходжаниязова, который был уволен из-за «недостатков в его работе».

Полковник Гурбанмырат Аннаев, Министр национальной безопасности Туркменистана

Полковник Язгельди Нурыев, глава Государственной пограничной службы Туркменистана, командующий Пограничными войсками

Старший советник юстиции Мереттаган Таганов, Министр адалат Туркменистана

Полковник Максат Худайкулыев, председатель Государственной таможенной службы Туркменистана

Подполковник Назар Атагараев, председатель Государственной миграционной службы Туркменистана

Необходимо отметить, что в соответствии с Конституцией Туркменистана Генеральный прокурор, Председатель Верховного Суда, министр внутренних дел и министр адалат назначаются с согласия Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Президент поблагодарил генерал-полковника Чарымырата Аманова за его заслуги. Он был вице-премьером по вопросам безопасности и секретарем Государственного совета безопасности. Поскольку должность вице-премьера по безопасности была упразднена, Аманов также был освобожден от обязанностей секретаря Государственного совета безопасности и переведен на другую должность.

В ходе заседания руководители вооруженных сил и правоохранительных органов представили отчеты за период с января по март 2022 года.

Также был утвержден состав Государственной комиссии по кибербезопасности.

Президент поручил министру обороны поддерживать военную технику в рабочем и боеспособном состоянии.

Были даны указания по подготовке военных и военно-морских учений, которые должны быть проведены в течение этого года.

Президент поручил министра адалат ускорить работу по оцифровке правовой базы данных и провести информационную кампанию по ознакомлению населения с содержанием законов Туркменистана.

Комментируя доклад Председателя государственной таможенной службы, Президент отметил, что таможенные органы должны оказывать содействие в развитии внешней торговли и национальной экономики. В целях развития транспортно-логистических и транспортно-транзитных коридоров страны, а также ускорения товарооборота через таможенную границу должны быть созданы условия для оперативной транспортировки транзитных товаров и транспортных средств.

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Во время новостной программы “Ватан” туркменского телевидения в репортаже о заседании Государственного совета безопасности был показан длинный ролик с участием водителей общественного и частного транспорта, которые грубо нарушали правила дорожного движения.

Большинство из них были задержаны за превышение скорости на дорогах Ашхабада, в основном на улицах Г Кулиева, Андалиба, Гурбансолтан эдже. В частности, зафиксированы превышение скорости в 180 км/ч в зоне, где ограничение скорости составляет 60 км/ч.

Признательные показания водителей были показаны по новостной программе. Сообщалось, что против нарушителей возбужден судебный иск.

Отчет об этих опасных нарушениях правил дорожного движения был представлен в ходе заседания генеральным прокурором.

Ответственность за организацию дорожного движения и безопасность лежит на министерстве внутренних дел. /// nCa, 7 апреля 2022 г.