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В Туркменистане реорганизован Государственный Совет безопасности – упразднена должность вице-премьера по вопросам безопасности – освобожден министр внутренних дел

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Туркменистан реорганизовал Государственной совет безопасности, главный орган, состоящий из руководителей вооруженных сил и правоохранительных органов.

Должность вице-премьера по вопросам безопасности была упразднена.

Вице-премьер по вопросам безопасности был также секретарем Государственного совета безопасности. С упразднением этой должности обязанности секретаря Государственного совета безопасности были возложены на министра обороны.

Решение было объявлено в ходе расширенного заседания Государственного совета безопасности под председательством президента Сердара Бердымухамедова в среду, 6 апреля 2022 года.

Главным пунктом повестки дня стало формирование Государственного совета безопасности при новоизбранном Президенте Сердаре Бердымухамедове.

Руководители вооруженных сил и правоохранительных органов были утверждены на своих должностях, за исключением министра внутренних дел, который был освобожден из-за “недостатков” в своей работе. Был назначен новый министр внутренних дел.

Новый состав Государственного совета безопасности:

  • Генерал-лейтенант Бегенч Гундогдыев, министр обороны Туркменистана, также будет выполнять функции секретаря Государственного Совета безопасности
  • Государственный советник юстиции 3 класса Батыр Атдаев, Генеральный прокурор Туркменистана
  • Подполковник полиции Мухаммет Хыдыров, министр внутренних дел Туркменистана – он сменил на этом посту Овездурды Ходжаниязова, который был уволен из-за «недостатков в его работе».
  • Полковник Гурбанмырат Аннаев, Министр национальной безопасности Туркменистана
  • Полковник Язгельди Нурыев, глава Государственной пограничной службы Туркменистана, командующий Пограничными войсками
  • Старший советник юстиции Мереттаган Таганов, Министр адалат Туркменистана
  • Полковник Максат Худайкулыев, председатель Государственной таможенной службы Туркменистана
  • Подполковник Назар Атагараев, председатель Государственной миграционной службы Туркменистана

Необходимо отметить, что в соответствии с Конституцией Туркменистана Генеральный прокурор, Председатель Верховного Суда, министр внутренних дел и министр адалат назначаются с согласия Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Президент поблагодарил генерал-полковника Чарымырата Аманова за его заслуги. Он был вице-премьером по вопросам безопасности и секретарем Государственного совета безопасности. Поскольку должность вице-премьера по безопасности была упразднена, Аманов также был освобожден от обязанностей секретаря Государственного совета безопасности и переведен на другую должность.

В ходе заседания руководители вооруженных сил и правоохранительных органов представили отчеты за период с января по март 2022 года.

Также был утвержден состав Государственной комиссии по кибербезопасности.

Президент поручил министру обороны поддерживать военную технику в рабочем и боеспособном состоянии.

Были даны указания по подготовке военных и военно-морских учений, которые должны быть проведены в течение этого года.

Президент поручил министра адалат ускорить работу по оцифровке правовой базы данных и провести информационную кампанию по ознакомлению населения с содержанием законов Туркменистана.

Комментируя доклад Председателя государственной таможенной службы, Президент отметил, что таможенные органы должны оказывать содействие в развитии внешней торговли и национальной экономики. В целях развития транспортно-логистических и транспортно-транзитных коридоров страны, а также ускорения товарооборота через таможенную границу должны быть созданы условия для оперативной транспортировки транзитных товаров и транспортных средств.

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Во время новостной программы “Ватан” туркменского телевидения в репортаже о заседании Государственного совета безопасности был показан длинный ролик с участием водителей общественного и частного транспорта, которые грубо нарушали правила дорожного движения.

Большинство из них были задержаны за превышение скорости на дорогах Ашхабада, в основном на улицах Г Кулиева, Андалиба, Гурбансолтан эдже. В частности, зафиксированы превышение скорости в 180 км/ч в зоне, где ограничение скорости составляет 60 км/ч.

Признательные показания водителей были показаны по новостной программе. Сообщалось, что против нарушителей возбужден судебный иск.

Отчет об этих опасных нарушениях правил дорожного движения был представлен в ходе заседания генеральным прокурором.

Ответственность за организацию дорожного движения и безопасность лежит на министерстве внутренних дел. /// nCa, 7 апреля 2022 г.

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