Студент по обмену из Италии вернется в Америку после несправедливых обвинений – CSFES обращается в Государственный Департамент США с просьбой провести тщательное расследование

4 апреля 2022 г. – Служба по делам детей и молодежи округа Лакаванна несколько лет назад сыграла важную роль в расследовании дела, связанного с несколькими студентами по обмену из разных стран, оказавшимися в плачевных условиях в Пенсильвании. Агентством по трудоустройству, ответственным за эти размещения, выступил Aspect Foundation со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Aspect Foundation является назначенным спонсором Государственного департамента США и входит в Консультативный список Совета по стандартам международных образовательных поездок (CSIET) на 2021-2022 годы.

24 марта 2022 года в Службу социального обеспечения Western Prairie в Гленвуде, штат Миннесота, поступило сообщение о лечении 17-летнего участника Aspect Foundation из Италии. 18 марта 2022 года около 10:00 утра студент по обмену Aspect Foundation из Италии получил указание от своей принимающей матери съесть два пирожных, которые она приготовила. Он и не подозревал, что в пирожных была марихуана. Затем его принимающая мать велела ему принять душ и вернуть пакетик, в котором были два пирожных.

После душа студента встретил заместитель шерифа Эндрю Питерсон №610 из Офиса шерифа округа Поуп. Принимающая мама вызвала шерифа к себе домой. Молодой человек, в полубезсознательном состоянии после пирожных, которыми угостила его принимающая мать, узнал, что его обвинили в том, что у него в рюкзаке была марихуана. До сих пор не установлено, почему мама-хозяйка приготовила пирожные с марихуаной и почему она позже попросила шерифа обыскать его рюкзак и спальню.

Государственный департамент США выдал Билет №: 427086 25 марта 2022 года после получения жалобы по этому поводу от заинтересованной гражданки Дженнифер Джергенсон и присвоил делу номер: 0000168285 1 апреля 2022 года.

Социальная служба Западной Прерии в Гленвуде, штат Миннесота, также расследует этот вопрос и в своей корреспонденции от 28 марта 2022 года заявила: «Отчет действительно соответствовал определению жестокого обращения с детьми: была начата оценка семьи». 17-летний студент по обмену Aspect Foundation из Италии был возвращен домой с позором, будучи несправедливо обвиненным в хранении марихуаны. Он предоставил Комитету по безопасности иностранных студентов по обмену (CSFES) подробные письма с описанием событий, которые привели к его позорной репатриации обратно в Италию. У него осталась всего пара месяцев, чтобы закончить учебу в средней школе района Минневаска, расположенной в Гленвуде, штат Миннесота.

Письма студента по обмену были направлены Марку Ховарду, Джеймсу Александеру, Элизабет Дикерсон, Карен Хокинс, Махе Аммар и Ольге О’Нил из Государственного департамента США, а также генеральному прокурору Миннесоты Киту Эллисону, шерифу округа Поуп, шерифу Тиму Райли и заместителю шерифа Эндрю Андерсону, представителю Отдела по связям с общественностью Западной Прерии, Управлению генерального инспектора.

Обеспокоенные граждане Миннесоты, которые считают, что этот молодой человек был несправедливо обвинен в хранении наркотиков и репатриирован не по своей вине, создали петицию под названием “Справедливость для Ивана”, которая на сегодняшний день собрала 5628 подписей за короткое время с момента создания. Также была создана страница “Go Fund Me”, чтобы помочь компенсировать расходы на возвращение этого участника программы Aspect Foundation в Америку из Италии, чтобы иметь шанс доказать свою невиновность.

Aspect Foundation не ответил ни на телефонный звонок Вивиан Фирен в 7:52 вечера 2 апреля 2022 года, ни на электронные письма, отправленные CSFES.

Итальянское агентство WEP отвечает за отправку этого участника программы Aspect Foundation в Соединенные Штаты. CSFES отправил электронные письма Веронике Гроссо из WEP и не получил никакого ответа. Ученик и его родители не получили никаких известий от WEP.

В настоящее время по поводу жестокого обращения с этим молодым человеком были направлены обращения в следующие учреждения:

1) Государственный департамент США

2) Офис Генерального прокурора штата Миннесота Кита Эллисона

3) Офис шерифа округа Поуп

4) Социальные службы Западной Прерии

5) Канцелярия Генерального инспектора

6) FTC

Все расследуют, почему эта принимающая мать готовила ему пирожные с марихуаной, что привело к его возвращению домой в Италию с позором.

CSFES и другие заинтересованные граждане в Миннесоте обращаются к Государственному департаменту США с просьбой разрешить фонду Aspect и участнику WEP из Италии вернуться в Америку, чтобы доказать свою невиновность.

Этого молодого человека несправедливо обвинили в употреблении марихуаны, что он категорически отрицает. Мотивы поведения принимающей матери неизвестны, но CSFES с нетерпением ожидает ответа от Государственного департамента США, изучающего этот аспект, и участник WEP сможет вернуться в Америку. /// CSFES

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CSFES – базирующаяся в Калифорнии некоммерческая корпорация, выступающая за безопасность, защиту и благополучие студентов по обмену по всему миру и сыгравшая важную роль в укреплении нормативных актов Государственного департамента США по защите этих молодых людей.

CSFES повышает осведомленность общественности и проводит обучение, связанное с безопасностью студентов по обмену, для будущих и нынешних студентов по обмену и их родителей, школьных администраторов. Особое внимание уделяется организациям, занимающимся обменным обучением, правительственным учреждениям с целью обеспечения защиты студентов по обмену по всему миру.

В настоящее время CSFES является полностью волонтерской организацией, выступающей за безопасность иностранных студентов по обмену.

CSFES поддерживает культурный обмен и привержен идее, что каждый иностранный студент заслуживает безопасного и запоминающегося опыта обмена. Мы безоговорочно верим, что, пока эти сыновья и дочери учатся за границей, они должны ожидать и полностью заслуживают того, чтобы с ними обращались так, как если бы они были нашими собственными детьми.

Подробнее на веб–сайте CSFES – http://www.csfes.org/