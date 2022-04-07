Совершенствование обучающей системы ветеринарных и фитосанитарных служб Центральной Азии

С 4 по 6 апреля Программа cодействия управлению границами в Центральной Азии организовала Региональный семинар “Развитие системы обучения и повышения квалификации для ветеринарных и фитосанитарных служб стран Центральной Азии”.

На семинаре были рассмотрены вопросы совершенствования системы обучения ветеринарных и фитосанитарных служб всех пяти стран Центральной Азии посредством внедрения лучших европейских практик. С этой целью команда экспертов Продовольственной и ветеринарной службы Латвийской Республики и Рижского технического университета представила принципах развития профессиональных компетенций персонала, и применения инновационных методов и технологий в учебном процессе.

Кроме того, семинар способствовал сотрудничеству между образовательными учреждениями ветеринарных и фитосанитарных служб в регионе путем разработки планов по обмену тренерами и согласования планов по внедрению модулей электронного обучения. Эти мероприятия будут реализованы в предстоящий период реализации Программы.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), финансируемая Европейским Союзом (ЕС) направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию в регионе посредством поддержки приграничного сотрудничества и улучшение условий жизни людей, живущих в приграничных районах Центральной Азии. С начала реализации в 2003 году, БОМКА играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также в приведении и пограничного контроля в соответствие c международными стандартам и стандартами Европейского Союза.

Десятая фаза программы БОМКА, стартовавшая в апреле 2021 года, охватывает четыре компонента: институциональное развитие институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Программа с общим бюджетом в 21,65 миллионов евро и сроком реализации 4,5 года, является крупнейшей инициативой в регионе, реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза, и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров отобранных стран-членов ЕС возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики./// nCa, 7 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с БОМКА, Ташкент, 4 апреля)