Состоялся первый в истории визит Президента Индии в Туркменистан

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

2 апреля 2022 года в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Республики Индия Рамом Натхом Ковиндом, который прибыл в Туркменистан с государственным трехдневным визитом.

Это первый в истории визит Президента Республики Индия в Туркменистан.

В текущем году Туркменистан и Индия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

Переговоры между президентами

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что встречи и переговоры, которые состоятся в Ашхабаде, послужат импульсом для укрепления дружбы двух народов и активизации партнёрства по самому широкому спектру направлений.

Президент Рам Натх Ковинд подчеркнул, что Индия придаёт большое значение партнёрским отношениям с Центральноазиатскими государствами. На состоявшемся в текущем году Саммите «Центральная Азия – Индия» развитие межгосударственного сотрудничества определено в качестве ключевой задачи, и взаимодействие в данном формате будет продолжено.

Отметив, что за годы независимости Туркменистан достиг больших высот, Президент Республики Индия сделал акцент на важности налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран. При этом Индия также готова к активному обмену опытом в области цифровых и новейших технологий.

Президент Индии подтвердил приверженность своей страны дальнейшему развитию плодотворных отношений с Туркменистаном, выразив уверенность, что достигнутые в ходе переговоров договорённости послужат выводу многолетнего сотрудничества на качественно новые рубежи.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов туркмено-индийского взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. Отметили наличии хороших перспектив для сотрудничества в энергетике, индустриальном и транспортном секторах, в области высоких технологий, сельском хозяйстве, торговле и др.

Две страны являются участниками крупных международных проектов, таких, как газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, транспортные коридоры Центральная Азия – Ближний Восток и «Юг-Север».

Стороны выразили уверенность в том, что реализация имеющихся возможностей и потенциала позволит в ближайшее время значительно увеличить взаимный товарооборот, диверсифицировать его структуру и содержание.

Одной из неотъемлемых составляющих туркмено-индийских отношений являются гуманитарные связи. Общность истории, богатая самобытная культура, во многом схожие обычаи и традиции двух народов составляют прочную основу для развития сотрудничества в научно-образовательной и культурной сферах, по линии здравоохранения и спорта.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Переговоры в расширенном составе

Далее переговоры продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух государств.

Выступление Президента Сердара Бердымухамедова:

Это первая встреча с главой Индии, что придаёт сегодняшним переговорам особый смысл. Результаты нынешней встречи послужат ещё большему укреплению сотрудничества двух дружественных стран и народов, придадут мощный импульс межгосударственному взаимодействию во всех сферах.

История туркмено-индийских отношений уходит своими корнями в глубокую древность. Два народа объединяют прочные цивилизационные узы, близость базовых духовных ценностей. Имена таких выдающихся деятелей, как Байрам Хан, Абдул Рахим Хан, наследие великой индийской культуры в Туркменистане – всё это золотыми буквами вписано в летопись наших многовековых связей. Сегодня это благотворное наследие обогащается новым содержанием.

Нынешний год – знаменательный для Туркменистана и Индии. 30 лет назад между двумя странами были установлены дипломатические отношения, начался новый этап в развитии многовековых связей наших народов.

Республика Индия была среди первых государств мира, признавших независимость Туркменистана, а несколькими годами позже активно поддержала его нейтралитет – сначала в Движении Неприсоединения, а затем и в Организации Объединённых Наций. Туркменистан всегда ощущает со стороны Индии, её руководства стремление и готовность к сотрудничеству, уважение к избранной нашей страной модели внутреннего развития и внешнеполитического курса. Туркменистан высоко ценит это и всегда будет преисполнен самой искренней благодарности к индийской стороне.

В свою очередь, наша страна с большим уважением относится к конструктивной и взвешенной политике, отличающей Индию в глобальных процессах, большой позитивной роли, которую она играет в Азии и мире. Туркмено-индийское партнёрство плодотворно развивается в региональном контексте, в рамках международных структур, прежде всего, в ООН.

Туркменистан признателен индийской стороне за поддержку его международных инициатив, одобренных Генеральной Ассамблеей ООН, в частности, за соавторство в принятых резолюциях в энергетической и транспортной сферах, предложений и шагов по продвижению нейтралитета.

Очевидно, что в сегодняшних непростых мировых реалиях объективно возрастает роль Движения Неприсоединения, и туркменская сторона готова к самому тесному взаимодействию с Индией в отстаивании и утверждении его принципов, в основу которых заложены миролюбие, равноправие, справедливость и гуманизм.

Туркменистан в предстоящие десятилетия будет следовать пяти стратегических направлений внешней политики.

Первое их них – обеспечение мира и безопасности. Наша цель – создание в обозримой перспективе в Центральной Азии и сопредельных зонах устойчивой, неделимой и необратимой системы безопасности и стабильности.

Второе направление – развитие и продвижение нейтралитета на мировой арене.

Третье направление – неуклонное наращивание и диверсификация внешнеэкономических связей.

Четвёртое направление – всемерное содействие устойчивому развитию.

Пятое направление – содействие гуманизации международных отношений, привнесение в них высоких стандартов морали, нравственности и справедливости.

Мировоззренческой платформой деятельности нашей страны на мировой арене является провозглашённая Президентом Туркменистана в конце прошлого года инициатива «Диалог – гарантия мира», которая, как становится очевидным, сегодня приобретает поистине глобальное звучание.

Что касается ситуации в Афганистане, то здесь Туркменистан формулирует свою позицию, основываясь на единстве политического, экономического и гуманитарного аспектов оказания помощи и поддержки соседнему государству.

В экономическом аспекте – это активное вовлечение Афганистана в региональные и международные инфраструктурные проекты, интеграция страны в современные мирохозяйственные процессы.

В гуманитарном плане Туркменистан выступает за необходимость целенаправленной международной помощи афганскому народу, за поддержку в восстановлении и развитии социальной сферы.

В этом контексте наша страна высоко оценивает усилия Индии в данном направлении, в том числе успешно проведённый 10-11 ноября 2021 года «Диалог по региональной безопасности по Афганистану» и принятую по его итогам Делийскую декларацию, являющуюся хорошей платформой на пути достижения общерегионального консенсуса по афганской повестке.

В качестве стратегических направлений туркмено-индийского экономического сотрудничества Туркменистан рассматривает транспорт и энергетику.

В транспортной сфере речь идёт, прежде всего, о создании евроазиатских коридоров к морским терминалам в Индийском океане.

Туркменистан, как страна, по территории которой обеспечивается, по сути, единственный кратчайший путь к Персидскому заливу, к портам Ирана и оттуда – в Индию, уделяет этому направлению приоритетное внимание. В данном контексте предлагается организовать прямые переговоры о сотрудничестве между портами Чабахар и Туркменбаши.

Важнейшее значение придаётся также проекту транспортного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Катар.

Туркменская сторона убеждена в необходимости активизации совместных усилий по строительству и завершению, в соответствии с намеченными сроками, проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Здесь наша страна рассчитывает на принципиальную и действенную позицию Индии, её готовность внести свой весомый вклад с синхронизацию и эффективность работы всех участников ТАПИ.

В ряду актуальных векторов партнёрства – налаживание сотрудничества между специализированными национальными учреждениями двух стран, в том числе в сферах финансов, возобновляемых источников энергии, информационных, цифровых и других передовых технологий.

Туркменистан высоко ценит взаимодействие с Индией в области образования, в частности, по линии Индийской Программы технического и экономического сотрудничества (ITEC) и стипендий, предлагаемых Индийским советом по культурным связям (ICCR) в наращивании потенциала и развитии человеческих ресурсов.

Наряду с этим, ясные перспективы партнёрства имеются в сфере здравоохранения, что особенно важно сегодня, на фоне поразившей весь мир пандемии коронавируса.

В контексте межрегионального партнёрства огромное значение и перспективность имеет состоявшийся 27 января нынешнего года в режиме онлайн Первого Саммита «Центральная Азия – Индия».

Одним из важных направлений двусторонних связей является культурно-гуманитарное сотрудничество, в частности, в сфере образования.

Представляется также целесообразным возобновление на регулярной основе перекрёстных Дней культуры, организации совместных конференций и симпозиумов, создание условий для прямых контактов между ведущими учебными и научными центрами двух государств.

Туркменистан видит в лице Индии искреннего друга и надёжного партнёра, братскую страну, единомышленника в решении многих актуальных вопросов современной региональной и глобальной повестки.

Выступление Президента Индии

Еще раз поздравив главу Туркменистана с всенародным избранием на высший государственный пост, г-н Рам Натх Ковинд пожелал успехов в его важной и ответственной деятельности.

Отметив, что под мудрым руководством Его Превосходительства Гурбангулы Бердымухамедова страна добилась стремительного экономического роста, Президент Индии выразил уверенность, что под дальновидным руководством Президента Сердара Бердымухамедова также будут достигнуты новые высокие рубежи.

В продолжение темы одним из недавних событий региональной значимости высокий гость обозначил создание нового механизма – Саммита «Индия – Центральная Азия». На первом Саммите в этом формате, состоявшемся по цифровой системе, были рассмотрены фундаментальные вопросы. В соответствии с принятыми решениями, Саммит будет проводиться раз в два года. В его рамках также будут предусмотрены переговоры на уровне министров и официальные встречи.

Отметив, что с переходом Туркменистана на двухпалатную парламентскую систему ещё более активизировались наши межпарламентские связи, Президент Рам Натх Ковинд подчеркнул готовность Индии поделиться с туркменскими коллегами наработанным опытом в этой области.

Высокий гость также акцентировал внимание на решении приоритетных вопросов, связанных с пандемией COVID-19, с которой столкнулось современное человечество, высказавшись о необходимости эффективного международного взаимодействия в данном направлении, что имеет особое значение для обеспечения устойчивого развития в регионе.

Подчеркнув наличие огромного потенциала для увеличения объёмов двусторонней торговли, Президент Индии высказался о необходимости интенсификации контактов между представителями деловых кругов обеих стран. В этой связи важным видится создание новых механизмов для налаживания активного сотрудничества, в том числе межотраслевого.

Отмечалось также значение изучения возможностей обмена продукцией, относящейся к медицинской промышленности и экспорта товаров, производимых туркменскими предпринимателями, в Индию.

Подчеркнув, что Туркменистан, обладающий богатейшими запасами энергоресурсов, последовательно осваивает свои нефтегазовые месторождения и посредством диверсификации развивает нефтехимическую отрасль, Президент Рам Натх Ковинд также отметил, что Индия является четвёртым государством в мире по переработке нефти и химических средств. Индийские компании готовы поделиться с туркменскими партнёрами своим опытом в области использования технических и технологических возможностей в производстве нефтепродуктов.

Говоря о перспективах сотрудничества в сфере транспорта, формирования транзитных коридоров, Президент Индии отметил важность морских портов в развитии торгово-экономических отношений между Индией и государствами Центральной Азии. В этом контексте их задействование могло бы стать продолжением транспортного коридора Казахстан-Туркменистан-Иран.

Подчеркнув, что туркмено-индийские культурные связи уходят корнями вглубь веков, Президент Рам Натх Ковинд констатировал, что сегодня имеются огромные возможности для интенсификации двусторонних культурных обменов.

В свете современных реалий важным вектором сотрудничества является сложение усилий в решении вопросов, связанных с экологией и изменением климата, а также с обеспечением устойчивого развития.

Затронув афганскую тематику и отметив, что в ноябре 2021 года в Нью-Дели Индия провела «Диалог региональной безопасности по Афганистану», г-н Рам Натх Ковинд акцентировал внимание на необходимости консолидации совместных усилий в данном направлении.

Президент Индии также подчеркнул важность реализации проекта газопровода ТАПИ, имеющего огромное значение для всего региона, высказавшись за активизацию взаимодействия государств-участников в обсуждении и выработке решений соответствующих вопросов.

Президент Рам Натх Ковинд пригласил главу Туркменского государства посетить Республику Индия с государственным визитом в удобное для него время. Это приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Подписанные документы

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.

1.Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области управления чрезвычайными ситуациями между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Индия;

2.Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области молодёжи между Министерством спорта и молодёжной политики Туркменистана и Министерством по делам молодёжи и спорта Республики Индия;

3.Программа сотрудничества в области культуры и искусства на 2022-2025 годы между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Индия.

4.Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма – подписан между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Подразделением финансовой разведки Республики Индия.

Также было принято Совместное туркмено-индийское заявление.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращениями к представителям средств массовой информации.

Говоря об итогах встречи на высшем уровне, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что состоявшиеся переговоры продемонстрировали наличие взаимопонимания, схожесть принципов и подходов к основным вопросам международной политики. Было подтверждено обоюдное стремление сторон содействовать укреплению мира и стабильности, установлению климата доверия и взаимопонимания в Центральной Азии и, в целом, на Азиатском континенте.

Особое внимание упрочению региональной и глобальной безопасности, недопущению конфликтных ситуаций, созданию прочных политических и правовых условий для поступательного развития отношений между государствами на основе признанных международно-правовых норм и Устава Организации Объединённых Наций.

Туркменистан и Индия являются твёрдыми сторонниками построения справедливой и сбалансированной системы международных связей, основанной на учёте интересов всех государств, укрепления роли развивающихся стран в глобальной политике.

Туркменистан и Индия твёрдо выступают за решение всех противоречий и конфликтных ситуаций мирными политическими средствами, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Достигнута договорённость о продолжении практики взаимной поддержки в международных организациях, прежде всего, в ООН. Туркменистан и Индия также будут последовательно наращивать сотрудничество в Движении Неприсоединения.

Вместе с тем, стороны договорились о дальнейшей консолидации усилий по противодействию новым вызовам и угрозам международной безопасности, в том числе, в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств.

Как отметил далее глава Туркменистана, в ходе переговоров было уделено большое внимание ситуации в Афганистане.

При обсуждении вопросов энергетического сотрудничества особое внимание было уделено претворению в жизнь проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Было подтверждено, что помимо экономической целесообразности для всех его участников, строительство ТАПИ призвано внести большой вклад в дело укрепления стабильности в регионе, взаимопонимания и доверия между странами-участницами, содействовать экономическому и политическому сближению между ними.

Стратегическое направление двустороннего сотрудничества – транспорт. Стороны договорились о взаимном содействии в формировании устойчивых евроазиатских коридоров к индийским морским терминалам через территорию Туркменистана, в том числе, с использованием инфраструктуры порта Туркменбаши на Каспийском море.

Стороны договорились продолжить укрепление связей в области культуры, образования, науки.

В ходе переговоров подчёркивалась важность отмечаемого в этом году 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Индией.

Заявление для прессы Президента Индии Рам Натх Ковинда

Ваше Превосходительство Президент г-н Сердар Бердымухамедов,

Ваши превосходительства, Дамы и Господа,

Это первый в истории визит Президента Индии в Туркменистан, а также один из первых визитов, принятых новым и молодым лидером Туркменистана. Я выражаю свою признательность и благодарность Его Превосходительству Президенту Туркменистана за теплый прием и щедрое гостеприимство, оказанные мне и моей делегации. Ваш жест отражает живость дружбы между нашими двумя великими народами.

Другая веха, которую мы отмечаем, – это 30-летие установления дипломатических отношений между Индией и Туркменистаном. У нас есть веские основания быть удовлетворенными развитием наших многоплановых двусторонних связей за последние три десятилетия, и особенно в последнее десятилетие.

Дамы и господа,

Во время моей сегодняшней встречи с Президентом Туркменистана мы подробно обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. Мы также обменялись мнениями по различным важным региональным и международным вопросам. Мы договорились активизировать усилия по дальнейшему укреплению нашего многопланового партнерства.

Экономические отношения укрепляют двусторонние связи. Мы договорились делать больше для расширения двусторонней торговли, которая остается на скромном уровне. Наши деловые сообщества должны углублять свое взаимодействие, понимать правила друг друга и определять новые области торговли и инвестиций.

Я уверен, что подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании между Подразделением финансовой разведки Индии и Службой финансового мониторинга Туркменистана укрепит платформу экономического сотрудничества между двумя странами.

Взаимосвязанность имеет решающее значение для любого торгового соглашения. С этой целью мы подчеркнули важность Международного транспортного коридора Север-Юг (МТК) и Ашхабадского соглашения о Международном транспортно-транзитном коридоре. Я указал на то, что порт Чабахар, построенный Индией в Иране, может быть использован для улучшения торговли между Индией и Центральной Азией.

Сотрудничество в области энергетики было одним из ключевых направлений наших сегодняшних дискуссий. Что касается трубопровода ТАПИ, я предположил, что вопросы, связанные с безопасностью трубопровода и ключевыми принципами ведения работ, могут быть рассмотрены на технических и экспертных встречах.

Мы также определили новые области сотрудничества, такие как Борьба со стихийными бедствиями, по которым мы сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании. Я сообщил о готовности Индии сотрудничать с Туркменистаном в его стремлении к цифровизации. Космос может стать еще одной областью взаимовыгодного сотрудничества.

Наши страны связывают многовековые цивилизационные и культурные связи. В ходе переговоров я подчеркнул важность проведения регулярных культурных мероприятий на территории друг друга. Я уверен, что подписанная сегодня Программа сотрудничества в области культуры и искусства на период 2022-25 годов задаст направление нашему культурному сотрудничеству.

Мы подчеркнули необходимость тесного сотрудничества обеих стран в эффективном преодолении пандемии Covid-19, затронувшей наше население. Я предположил, что взаимное признание сертификатов о вакцинации от Covid обеими странами будет иметь большое значение для облегчения поездок наших граждан.

Туркменистан является важным партнером Индии в рамках Саммита Индия – Центральная Азия, первый из которых Индия провела фактически в январе этого года. Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках Саммита Индия-Центральная Азия.

Мы приветствуем готовность Туркменистана направить молодежную делегацию в Индию в рамках культурного сотрудничества между Индией и Центральной Азией. Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании по делам молодежи еще больше активизирует обмены между нашей молодежью.

В наших обсуждениях также подчеркивалось, что мы продолжаем сотрудничество на региональных и многосторонних форумах, включая Организацию Объединенных Наций, по вопросам, имеющим международное значение. Я поблагодарил Туркменистан за его поддержку постоянного членства Индии в реформированном и расширенном Совете Безопасности ООН, а также за инициативы Индии в качестве непостоянного члена СБ ООН на период 2021-22 годов.

Как непосредственные соседи Афганистана, наши страны, естественно, обеспокоены событиями внутри этой страны и их внешними последствиями. Мы разделяем широкий “региональный консенсус” по вопросам, связанным с Афганистаном, который включает формирование действительно представительного и инклюзивного правительства, борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, центральную роль ООН, оказание немедленной гуманитарной помощи народу Афганистана и сохранение прав женщин, детей и других национальных этнических групп и меньшинства.

Ваши превосходительства, дамы и господа, а также представители средств массовой информации

Я с нетерпением жду возможности приветствовать Президента г-на Сердара Бердымухамедова в Индии в удобное для обеих сторон время.

И позвольте мне в заключение сказать, насколько искренне я и моя делегация впечатлены прекрасным и внушающим благоговейный трепет “беломраморным” городом Ашхабад.

Большое спасибо!

Президент Индии встретился с выпускниками Программы технического и экономического сотрудничества и Индийского Совета по культурным связям

Вечером Президент встретился и пообщался с Программы технического и экономического сотрудничества (ITEC) и Индийского Совета по культурным связям (ICCR). Обращаясь к собравшимся, Президент сказал, что Индия рассматривает Туркменистан как часть своего расширенного соседства. Индия была одной из первых стран, признавших независимость Туркменистана в 1991 году и установивших официальные дипломатические отношения в 1992 году. Он сказал, что в соответствии с видением, что весь мир – это одна семья, Индия всегда была готова поделиться своим опытом и знаниями со странами мира, особенно с развивающимися странами. Индийская программа технического и экономического сотрудничества (ITEC) была запущена в 1964 году с основной целью оказания помощи дружественным странам в наращивании потенциала и подготовке рабочей силы. С 1993 года более 400 граждан Туркменистана прошли курсы ITEC.

Президент сказал, что ICCR спонсирует обучение в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и докторантуре для иностранных студентов в различных академических учреждениях по всей Индии. Он выразил уверенность, что туркменские студенты, воспользовавшиеся стипендиальной программой ICCR, сохранят приятные воспоминания о своем пребывании в Индии и смогут получить высокооплачиваемую работу с помощью степени, полученной в рамках этой программы.

Говоря об открытии в 2010 году кафедры хинди в Национальном институте мировых языков имени Азади в Ашхабаде, он с радостью отметил, что сейчас в Туркменистане много людей, которые свободно говорят на хинди. Он выразил уверенность, что ITEC/ICCR/Группа выпускников Хинди/Друзей Индии всегда будет рядом, чтобы поддержать политическое руководство в реализации видения прочного и прогрессивного сотрудничества между Индией и Туркменистаном.

Другие мероприятия

Во второй половине дня Президент Индии посетил Мавзолей Первого Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, а также возложил венок к Монументу Независимости в Ашхабаде.

Позже вечером Президент принял участие в государственном банкете, организованном Президентом Сердаром Бердымухамедовым в Президентском дворце.

Для супруги Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда – г-жи Савиты Ковинд, сопровождающей его во время государственного визита в Туркменистан, была подготовлена отдельная культурная программа.

В ходе пребывания в Ашхабаде гостья посетила Дворец бракосочетаний «Bagt köşgi». Она также посетила Национальный музей туркменского ковра, столичный Центр торжеств «Gül Zaman», где ей были предложены национальные блюда, в том числе сладости марки «Talhan», удостоенной международного сертификата. Здесь же состоялся показ моделей национальных костюмов.

Вечером г-жа Савита Ковинд прибыла к Монументу нейтралитета Туркменистана, расположенному в южной части города, откуда полюбовалась живописной вечерней панорамой столицы.

Совместное туркмено-индийское заявление в ходе государственного визита Президента Республики Индия в Туркменистан

1. По приглашению Его Превосходительства Президента Туркменистана господина Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова Президент Республики Индия Его Превосходительство Шри Рам Натх Ковинд 1–4 апреля 2022 года совершил государственный визит в Туркменистан. Этот визит знаменателен тем, что является первым в истории визитом Президента Республики Индия в Туркменистан.

2. В ходе визита Президент Туркменистана и Президент Республики Индия провели обстоятельные переговоры по двусторонним отношениям, а также региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Главы государств выразили удовлетворение продолжающимся развитием двусторонних отношений, основанных на многовековых тесных цивилизационных и культурных связях, дружбе, доверии и взаимопонимании. Они подчеркнули важность регулярных контактов на высшем уровне для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и определения приоритетов взаимовыгодного сотрудничества.

3. Лидеры отметили, что одной из главных задач, стоящих перед миром в настоящее время, является своевременная, эффективная и прозрачная консолидация усилий по предотвращению вспышек пандемий. Они согласились, что две страны должны продолжить работу в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Стороны с удовлетворением подчеркнули, что Туркменистан и Индия оказали взаимную поддержку и продемонстрировали солидарность в сложных условиях, вызванных пандемией Covid-19.

4. Президенты отметили важность расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Индией и наращивания объёмов двусторонней торговли. Они отметили роль Межправительственной туркмено-индийской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству как координирующего органа по активизации взаимодействия в этом направлении.

5. Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в различных отраслях и определили энергетику, нефтехимию, транспорт, коммуникации, информацию и технологии, текстильную, кожевенно-обувную, химическую, фармацевтическую промышленность, возобновляемую энергетику, строительство, сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции, драгоценные камни и ювелирные изделия и другие отрасли как потенциальные области для более широкого сотрудничества между двумя странами.

6. Лидеры отметили важность создания благоприятных условий, содействия лучшему пониманию правил ведения бизнеса и поощрения участия частных компаний обеих стран в различных инвестиционных проектах, представляющих взаимный интерес. Они призвали компании обеих стран к более активному участию в национальных выставках, бизнес-форумах и других мероприятиях, способствующих деловому взаимодействию и связям.

7. Президенты подчеркнули важность сотрудничества в сфере энергетики. В этом контексте Туркменская сторона отметила выгоды проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ) для экономического развития региона и согласилась изучить предложения Индии по обеспечению целостности, безопасности и защищённости проекта путём интеграции «принципов ведения бизнеса» в различных соглашениях, касающихся проекта газопровода ТАПИ.

8. Стороны с удовлетворением отметили достигнутые успехи во взаимных поставках продукции, наращивании промышленного потенциала, использовании цифровых технологий и инвестировании в приоритетные проекты экономического развития двух стран.

9. Президенты отметили, что сотрудничество в области транспорта и взаимосвязанности является важнейшим условием для развития экономического партнёрства между Туркменистаном и Индией. Они подчеркнули важность в этом контексте Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), Ашхабадского Соглашения о создании Международного транспортного и транзитного коридора и других региональных транспортных коридоров. Они признали значение Туркменистана как связующего звена с другими странами Центральной Азии и Каспийским регионом.

10. Президент Туркменистана выразил готовность присоединиться к Международному транспортному коридору Север-Юг (INSTC) и в этом контексте предложил, чтобы железнодорожная линия Казахстан–Туркменистан–Иран могла стать связующим коридором INSTC для облегчения движения товаров между Туркменистаном и Индией и за их пределы. Президент Индии упомянул о предложении Индии включить порт Чабахар, разработанный Индией, в структуру INSTC. Туркменская сторона особо отметила потенциал Международного морского порта Туркменбаши для осуществления перевозок между двумя странами. Индийская сторона ожидает скорейшего выдвижения Туркменской стороной кандидатур в состав Совместной рабочей группы по Чабахару, о которой было объявлено в ходе Саммита «Центральная Азия–Индия» в январе 2022 года. Президент Туркменистана отметил инициативу по созданию под эгидой ООН Специальной программы по развитию межрегионального транспортного сообщения.

11. Лидеры, напоминая о многовековых культурных и цивилизационных связях между Туркменистаном и Индией, уделили особое внимание развитию культурного сотрудничества для лучшего понимания культуры друг друга. Стороны договорились уделять больше внимания всем аспектам культурного сотрудничества – проведению регулярных кинофестивалей, сотрудничеству между музеями, переводу литературных произведений, оцифровке рукописей, реставрационным работам, связанным с археологическим изучением культурного наследия, и т.д.

12. Лидеры также приветствовали подписание Программы сотрудничества в области культуры и искусства между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Индия на 2022–2025 годы, которая заложит основу для сотрудничества в этой важной сфере.

13. Президенты подчеркнули, что культурные обмены вносят важный и позитивный вклад во всестороннее сотрудничество между двумя странами и в углубление отношений дружбы и взаимопонимания между их народами. В этой связи Туркменская сторона согласилась направить 20 видных представителей молодёжи в составе молодёжной делегации в количестве 100 человек из Центральной Азии в Индию в рамках Саммита «Центральная Азия–Индия».

14. Лидеры высказались за углубление сотрудничества в сфере образования между двумя странами и развитие прямых контактов между ведущими высшими учебными заведениями Туркменистана и Индии. Туркменская сторона выразила благодарность Индийской стороне за образовательные стипендии и тренинги по наращиванию потенциала, предоставленные Индией гражданам Туркменистана.

15. Лидеры отметили важность объединения усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, включая международный терроризм, трансграничный терроризм, экстремизм, радикализацию, нелегальную миграцию, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и транснациональную организованную преступность. В этой связи они подчеркнули необходимость проведения регулярных встреч между своими Советами безопасности, в том числе в рамках механизма Саммита «Центральная Азия–Индия».

16. Стороны заявили, что одной из основных угроз международной безопасности в современном мире является использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В этой связи Стороны подчеркнули необходимость создания надёжной правовой базы двусторонних отношений в этой сфере, укрепления сотрудничества между профильными ведомствами двух стран и взаимодействия в рамках международных организаций.

17. Стороны подтвердили свою приверженность укреплению регионального, а также многостороннего сотрудничества, в том числе посредством активизации взаимодействия в Организации Объединённых Наций и других региональных и международных организациях, членами которых они являются. Они подчеркнули важность укрепления Организации Объединённых Наций и её институтов в решении глобальных проблем и обеспечении устойчивого развития.

18. Президент Туркменистана подчеркнул, что политика постоянного нейтралитета, проводимая Туркменистаном, содействует укреплению мира и безопасности в регионе и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между его страной и миром. Президенты отметили принятие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», инициированной Туркменистаном 7 декабря 2020 года.

19. Лидеры отметили, что тема доверия и культуры диалога, начатая в 2021 году, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, должна и впредь оставаться в фокусе мирового внимания, в том числе в ООН. В данном контексте Президент Республики Индия отметил важность разработки инициированного Туркменистаном проекта Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии».

20. Индийская сторона подчеркнула роль инициативы «Международный солнечный альянс (ISA)» в коллективном, быстром и массовом развёртывании солнечной энергетики для эффективной реализации Парижского соглашения. Она также подчеркнула роль «Коалиции по инфраструктуре, устойчивой к стихийным бедствиям (CDRI)» в продвижении устойчивой к стихийным бедствиям инфраструктуры для сокращения экономических потерь и улучшения благосостояния сообществ перед лицом стихийных бедствий. Президент Туркменистана выразил заинтересованность своей страны в изучении вопроса о вступлении в ISA и CDRI.

21. Туркменистан приветствовал роль, которую Индия играет в ходе её текущего членства в Совете Безопасности ООН, и высоко оценил инициативы Совета Безопасности ООН, выдвинутые Индией и направленные на реформирование мультилатерализма и борьбу с терроризмом, основанные на индийском идеале «Васудхайва Кутумбакам», то есть «мир как одна семья». Обе Стороны подчеркнули, что избрание Индии в СБ ООН предоставило дополнительные возможности для координации усилий по наиболее актуальным вопросам в ООН на основе взаимопонимания и общего взгляда и подхода к глобальному миропорядку.

22. Стороны призвали к всеобъемлющему учёту глобальных реалий и к тому, чтобы сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности. Президент Туркменистана поздравил Индию с её успешным председательством в Совете Безопасности ООН в августе 2021 года и подтвердил поддержку Туркменистана постоянному членству Индии в реформированном и расширенном Совете Безопасности ООН.

23. Президенты отметили важность итогов Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», состоявшейся 11 декабря 2021 года в Ашхабаде. Президент Туркменистана упомянул об инициативе Туркменистана «Диалог – гарантия мира» и других предложениях, высказанных в ходе Форума.

24. В ходе визита в присутствии двух Президентов были подписаны следующие Меморандумы о взаимопонимании и Соглашения:

I) Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана и Организацией финансовой разведки Индии;

II) Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Индия по сотрудничеству в области управления чрезвычайными ситуациями;

III) Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Индия в областях культуры и искусства на период 2022–2025 гг.;

IV) Меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта и молодёжной политики Туркменистана и Министерством по делам молодёжи и спорта при Правительстве Республики Индия о сотрудничестве в вопросах молодёжи.

25. В ходе визита была выпущена памятная почтовая марка Туркменистана и Индии, посвящённая 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

26. Президенты согласились с тем, что визит Президента Республики Индия Шри Рама Натха Ковинда способствовал укреплению и углублению давних тёплых отношений между Туркменистаном и Индией и определению рамок для расширенного взаимовыгодного партнёрства между странами.

27. Президент Республики Индия Шри Рам Натх Ковинд выразил признательность Президенту Туркменистана господину Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и всему туркменскому народу за оказанный ему тёплый приём. Он пригласил Президента Туркменистана посетить Республику Индия с государственным визитом в удобное время. Приглашение было принято с благодарностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

г. Ашхабад, 2 апреля 2022 года.

/// nCa, 4 апреля 2022 г.