Посольство Узбекистана провело брифинг, посвященный приоритетам председательства своей страны в ШОС

31 марта 2022 года в отеле «Йылдыз» Ашхабада Посольством Узбекистана проведен брифинг, посвященный председательству Республики Узбекистан в ШОС в 2022г.

В мероприятии приняли участие главы иностранных дипломатических миссий и международных организаций, представители государственных структур, общественных организаций и СМИ Туркменистана.

В ходе мероприятия участники были ознакомлены с основными приоритетами председательства Узбекистана в ШОС в 2022г. и новыми инициативами Руководства республики, направленными на последующее наращивание многопланового сотрудничества в рамках «шосовской семьи».

Было подчеркнуто, что председательство Узбекистана в ШОС приходится к весьма важному этапу развития данной организации, как с учетом особенностей ее внутренней динамики, так и в свете фундаментальных изменений в регионе и мире в целом.

В этой связи, Узбекистан тщательно и с высокой степенью ответственности реализовывает намеченные цели в рамках своей почетной миссии.

Отмечено, что исходя из своей созидательной внутренней политики, миролюбивого и конструктивного характера внешнеполитических устремлений Узбекистана, официальный Ташкент приоритетизировал в ШОС вопросы использования возможностей данной организации для всестороннего продвижения международного сотрудничества во имя мира во всем мире, строго придерживаясь при этом принципов сохранения открытости и ненаправленности «шосовской платформы» против третьих государств и других структур.

Отдельно внимание в рамках узбекского председательства уделяется всестороннему расширению конструктивного взаимодействия с ООН.

Участники были проинформированы о том, что руководство ШОС высоко оценивает роль Регионального Центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии в укреплении доверия и взаимовыгодного сотрудничества в ЦА, что созвучно с целями и ценностями нашей организации.

В данной связи, собравшиеся были ознакомлены с принятым главами государств-членов ШОС о награждении Спецпредставителя Генерального секретаря ООН, главы РЦПДЦА Н.Герман юбилейной медалью «20 лет ШОС» в знак признания ее особых заслуг в деле укрепления мира, стабильности, безопасности и всеобщего процветания в Центральной Азии, а также углубления сотрудничества между ШОС и ООН.

Вышеупомянутая медаль и удостоверение были вручены главе РЦПДЦА Н.Герман в торжественной обстановке.

В своем выступлении Специальный представитель Генерального секретаря ООН высоко оценила председательство Узбекистана в ШОС, а также проводимую Узбекистаном работу по всестороннему развитию и расширению добрососедских отношений в регионе Центральной Азии.

Глава РЦПДЦА также поблагодарила Генсека ШОС В.Норова (2019-2021гг.) за развитие сотрудничества между ООН и ШОС.

Останавливаясь о перспективах сотрудничества ООН и ШОС, она подчеркнула, что Региональный центр и впредь будет привлекать партнеров ШОС, в том числе представителей Региональной антитеррористической структуры ШОС к деятельности, направленной на реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии на основе Совместного плана действий, принятого на встрече высокого уровня в Ташкенте в марте 2022 года.

В завершении выступления, Н.Герман выразила уверенность в том, что сотрудничество еще больше укрепится в период нынешнего председательства Республики Узбекистан.

В рамках брифинга была также проведена презентация итогов 1-го Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ), который состоялся 24-26 марта 2022г.

Было отмечено, что ТМИФ стал первым в своем роде мероприятием в регионе ЦА и в мире в целом, который прошел в непростых условиях беспрецедентного роста геополитической напряженности на международной арене.

Подчеркнуто, что сегодня происходящее на наших глазах переформатирование устоявшихся систем мирохозяйствования, срыв цепочки поставок и перестройка логистических маршрутов в мире, который все еще не оправился от негативных последствий пандемии, создают серьезные риски росту мировой экономики, благополучию граждан всех стран мира.

В этих условиях правительство Узбекистана решило не изменять ранее принятому решению и попыталось собрать под единой крышей представителей всех заинтересованных сторон, а также призвать международное сообщество к конструктивному сотрудничеству ради мира и всеобщего развития.

Как итог, ТМИФ стал поистине масштабным деловым событием, объединившим на своей площадке более 2 тысяч участников – крупных инвесторов и высокопоставленных гостей из 56 стран мира.

Практическим итогом Форума стало подписание пакета твердых контрактов и инвестиционных соглашений по реализации взаимовыгодных проектов в Узбекистане на сумму 7,8 млрд. долларов. Также были достигнуты предварительные договоренности по реализации проектов на сумму 3,5 млрд. долларов.

Таким образом, ТМИФ смог заявить о себе как о масштабной коммуникационной площадке для укрепления и развития межрегиональных и международных связей. Он одновременно стал мощным катализатором межрегионального инвестиционного и внешнеэкономического сотрудничества.

Была выражена уверенность в том, что ТМИФ станет постоянно действующей платформой для привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в экономику как Узбекистана, так и всего региона Центральной Азии, а также выявления сфер взаимных интересов для налаживания прямых связей между предпринимателями региона и зарубежными деловыми кругами.

По завершению официальной части мероприятия, гости были приглашены на торжественный прием в честь председательства Узбекистана в ШОС.///Посольство Республики Узбекистан в Туркменистане, 1 апреля 2022 г.