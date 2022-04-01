Третья министерская встреча стран-соседей Афганистана – итоги

Эльвира Кадырова

31 марта в китайском городе Туньси состоялась третья министерская конференция стран-соседей Афганистана, в которой приняли участие Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Главы участвовавших делегаций:

Россия – министр иностранных дел Сергей Лавров Китай – председатель встречи – государственный советник, министр иностранных дел Ван И Иран – министр иностранных дел Амир Абдоллахиан Пакистан – министр иностранных дел Махмуд Куреши Таджикистан – министр юстиции Музаффар Ашуриён Туркменистан – вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов Узбекистан – вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков

Председатель КНР Си Цзиньпин направил участникам встречи письменное послание, в котором отмечалось, что «Китай всегда уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и привержен поддержке его стремления к миру, стабильности и развитию».

Китайский лидер призвал соседние с Афганистаном страны сделать все возможное для достижения консенсуса и координации усилий по поддержке народа Афганистана в построении светлого будущего.

Участники конференции согласились с тем, что важно укреплять координацию и сотрудничество, помогать Афганистану в достижении мира, стабильности и экономического восстановления, а также поддерживать и направлять временное правительство Афганистана, чтобы оно добросовестно выполняло свои обязательства и позитивно реагировало на ожидания международного сообщества, особенно его соседей.

По мнению сторон, США и НАТО должны взять на себя главную ответственность за восстановление и развитие Афганистана.

Страны объявили о запуске механизма регулярных консультаций между специальными посланниками по Афганистану и тремя рабочими группами, а именно по политико-дипломатическим, экономическим и гуманитарным вопросам, по вопросам безопасности и стабильности.

По итогам встречи были приняты совместное заявление сторон и документ под названием «Тунсийская Инициатива соседних с Афганистаном стран по поддержке экономического восстановления и практического сотрудничества с Афганистаном». Кроме того, от лица всех участников встречи, министр иностранных дел Китая Ван И представил о консенсус по восьми направлениям поддержки Афганистана.

Следующая встреча стран-соседей Афганистана состоится в Ташкенте в первом квартале 2023 года.

«На полях» конференции также состоялась встреча министров иностранных дел стран-соседей Афганистана с делегацией Талибана, которую возглавил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки. В качестве гостей на встрече присутствовали представители Индонезии и Катара. В мероприятиях также принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также в Туньси встретилась на консультациях расширенная «тройка» на уровне специальных представителей России, КНР, США и Пакистана.

Китай призывает афганских соседей помочь Афганистану встать на путь самостоятельного мирного развития

Глава китайской дипломатии Ван И в своем выступлении обратился к странам-соседям Афганистана с тремя предложениями о том, как можно поддержать афганский народ в нынешних условиях.

«Во-первых, мы должны поддержать Афганистан в поиске пути самостоятельного развития и поддержать афганский народ в независимом принятии решений о будущем своей страны, обеспечить подлинную реализацию принципа «под руководством афганцев и под их контролем», обеспечить национальное примирение и единство в Афганистане и изыскать модель управления, которая соответствует национальным условиям Афганистана и отвечает требованиям времени», – подчеркнул Ван И.

Он также отметил, что Китай решительно выступает против того, чтобы внерегиональные игроки создавали хаос в Афганистане или использовали страну для геополитического соперничества.

Во-вторых, Пекин призывает поддержать Афганистан в продвижении по пути процветания и прогресса. Но при этом «США должны взять на себя главную ответственность как стран-виновник затруднительного положения в Афганистане, прекратить односторонние санкции и безоговорочно вернуть национальные активы Афганистана».

Третье предложение Китая касается необходимости помочь Афганистану в усилиях по искоренению истоков терроризма и уничтожению всех видов экстремистских террористических организаций, включая ИГИЛ и ИДВТ. Речь также идет о поддержке афганского народа в выращивании альтернативных культур для совместной ликвидации региональных источников наркотиков.

Россия выступает против размещения военной инфраструктуры США/НАТО в Центральной Азии

«Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва призывает с особой бдительностью подходить «к обращениям насчет размещения афганских беженцев на территории стран-соседей и тщательно взвешивать возможные негативные последствия, которые несут в себе высокие риски для соответствующей страны и региональной безопасности в целом».

Глава российской дипломатии отметил, что несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, талибскому правительству Афганистана удается удержать государство «на плаву».

Подчеркивалось, что Кабул достиг определенных позитивных результатов на контртеррористическом направлении, предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека, наблюдается активная работа над расширением дипломатических и экономических связей.

Однако, по мнению Москвы, основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность, а именно отсутствие в органах власти представителей различных политических сил. При этом определяющая роль в вопросе официального признания Талибана должна принадлежать ООН.

Иран призывает к восстановлению спокойствия в Афганистане

«Соседние страны должны играть важную роль в установлении мира и стабильности в Афганистане, потому что мир и стабильность в Афганистане, как и отсутствие безопасности, могут оказать прямое влияние на его соседей», – заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече соседних с Афганистаном стран в Китае, в которой также приняли участие представители от движения “Талибан”, Индонезии и Катара.

«На предыдущей встрече Исламская Республика Иран выдвинула два четких предложения. Во-первых, мы должны укрепить механизмы, необходимые для содействия обеспечению безопасности в Афганистане, и в рамках существующих организаций или в качестве независимой структуры следует разработать четкий механизм обеспечения безопасности для координации политики по борьбе с терроризмом и обмена опытом и информацией в целях содействия обеспечению безопасности как в Афганистане, так и во всем регионе», – подчеркнул он.

«Наше второе предложение заключается в том, чтобы создать региональный механизм, а также финансовый фонд для оказания помощи афганскому народу, который внес бы вклад в восстановление и развитие Афганистана», – пояснил министр.

«Нас по-прежнему беспокоит угроза распространения терроризма с территории Афганистана, экспансия ДАИШ и ее вербовка внутри Афганистана, а также в некоторых странах региона, наряду с шагами, которые ДАИШ предпринимает для обучения своих боевиков и дальнейшей экспансии в северные районы Афганистана», – добавил он.

«Исламская Республика Иран обеспокоена растущим числом афганских беженцев. За последние семь месяцев около миллиона афганских женщин, детей и мужчин въехали в Иран, и сейчас число афганских беженцев, которые являются нашими гостями, возросло примерно до 5 миллионов. В этой связи существует серьезная озабоченность, особенно в то время, когда международные организации уделяют мало внимания беженцам в соседних с Афганистаном странах», – сказал глава МИД ИРИ.

Министр иностранных дел также коснулся необходимости того, чтобы женщины играли определенную роль в Афганистане. «Для нас роль женщин в Афганистане очень важна. Ислам – прогрессивная религия и религия милосердия, которая считает, что женщины имеют полное право присутствовать в различных областях. Необходимо еще раз подчеркнуть важность роли женщин в мусульманской афганской общине», – добавил он.

В своем выступлении высокопоставленный дипломат также коснулся вопроса о размораживании активов Афганистана и заявления Соединенных Штатов о содействии восстановлению Афганистана.

«Важно разморозить активы афганского народа за пределами страны. Оккупация Соединенными Штатами Афганистана 20 лет назад, а теперь и конфискация афганских активов – это неуместные шаги. США оккупировали Афганистан в течение 20 лет, но не смогли построить даже небольшое помещение в качестве клиники для афганцев. Но сегодня американцы говорят о восстановлении Афганистана. Если бы они действительно были заинтересованы в помощи, мы бы не были свидетелями плачевной гуманитарной ситуации в Афганистане», – сказал он.

«Все обещания, которые мы даем сегодня, связаны с важным вопросом. Афганистан нуждается в создании всеобъемлющего правительства, представленного всеми группами. Формирование правительства гарантирует стабильность, безопасность, прогресс и благосостояние в Афганистане. Мы собрались сегодня не для того, чтобы принимать решения за афганский народ; скорее, мы здесь для того, чтобы помочь всему афганскому народу иметь светлое и процветающее будущее, полное благосостояния», – отметил Абдоллахиан. ///МИД Ирана

Пакистан волнуют вопросы долгосрочного экономического развития Афганистана

«Война в Афганистане закончилась, миллионы афганских детей сегодня все еще голодают. Афганские больницы испытывают острую нехватку лекарств, оборудования и персонала», – вот так описал катастрофическую гуманитарную и экономическую ситуацию в Афганистане министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши.

Как и его коллеги, Куреши отметил, что «гуманитарные императивы должны преобладать над политическими соображениями».

Исламабад продолжает настаивать на том, чтобы замороженные резервы афганских иностранных банков принадлежали афганскому народу, и их использование должно быть суверенным решением Афганистана.

Глава МИД Пакистана высказался также и по поводу тех надежд, которые в трансформационный момент международное сообщество возлагает на правительство Талибана.

«Это оправданные ожидания в отношении инклюзивности, образования девочек, соблюдения прав человека и эффективных действий по борьбе с терроризмом. Было бы справедливо предоставить Афганистану решать, кого включать в кабинет. Быть директивными в этом отношении может быть бесполезно», – подчеркнул Куреши.

Пакистан призывает афганские власти продолжать принимать позитивные меры, включая предоставление девочкам доступа к образованию и поощрение прав человека, что будет способствовать дальнейшему расширению международного участия и доступа к необходимым финансовым ресурсам.

Однако помимо непосредственных гуманитарных вопросов, нам необходимо думать о долгосрочной экономической устойчивости и развитии, продолжил министр.

«Пока колеса торговли и промышленности не будут вращаться, жизнь простых афганцев не улучшится. Идеи региональной взаимосвязанности не будут реализованы без плана долгосрочного развития инфраструктуры», добавил он.

Следовательно, продвижение региональной взаимосвязанности и энергетических проектов в Афганистане должно оставаться заветной целью стран-соседей.

«Мы не должны создавать зависимую от доноров нацию. Нашей целью должна стать самодостаточная, устойчивая экономика Афганистана», – подчеркнул Куреши.

Ван И представил Консенсусе по восьми направлениям Третьей встречи министров иностранных дел по афганскому вопросу

Министр иностранных дел Ван И от имени участников встречи кратко изложил консенсус по восьми направлениям, достигнутый на встрече по афганскому вопросу:

Во-первых, мы подчеркиваем наше уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Афганистана и нашу поддержку афганскому народу в самостоятельном определении будущего своей страны и поиске пути развития, который соответствует не только собственным национальным условиям страны, но и тенденциям развития времени.

Во-вторых, мы, в целом, признаем усилия Временного правительства Афганистана по управлению на протяжении более полугода и призываем Афганистан достичь национального примирения и внутренней солидарности посредством диалога и консультаций, создать правительство на широкой основе и с участием всех, осуществлять умеренное и разумное управление и придерживаться добрососедства и дружбы.

В-третьих, мы выражаем нашу общую озабоченность деятельностью террористических сил в Афганистане и настоятельно призываем Афганистан полностью порвать с различными террористическими организациями, такими как Исламское государство и Исламское движение Восточного Туркестана, и решительно ликвидировать их. Мы должны укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности между соседними странами и совместно бороться с трансграничными преступлениями в регионе, связанными с наркотиками.

В-четвертых, мы обеспокоены серьезными гуманитарными трудностями, с которыми сталкивается Афганистан, и решаем продолжать оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, поддерживать экономическое восстановление Афганистана и самостоятельное развитие, а также укреплять региональные связи.

В-пятых, мы призываем все стороны к взаимодействию и диалогу с Афганистаном, поддержке экономического и социального развития страны, призываем выступать против санкций и давления, а также против политизации гуманитарной помощи.

В-шестых, мы настоятельно призываем западные страны во главе с Соединенными Штатами выполнить свою главную ответственность за восстановление и развитие Афганистана, в кратчайшие сроки вернуть собственность афганского народа, мы противостоим попыткам создать хаос в Афганистане и принести катастрофу в регион.

В-седьмых, мы поддерживаем роль Организации Объединенных Наций в деле содействия миру и стабильности, координации помощи в Афганистане и призываем международные финансовые учреждения к активному вливанию ликвидности в Афганистан и помочь Афганистану встать на путь устойчивого развития.

В-восьмых, мы продолжим играть особую роль в механизме координации и сотрудничества между соседними с Афганистаном странами. Мы должны запустить механизм регулярных встреч специальных посланников (специальных представителей) соседних с Афганистаном стран по афганскому вопросу, создать три рабочие группы по политической дипломатии, по экономическим и гуманитарным вопросам, по вопросам безопасности и стабильности, а также содействовать реализации результатов предыдущих встреч министров иностранных дел.

Совместное заявление Третьей встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран

(неофициальный перевод)

Третья встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран состоялась в Тунси, провинция Аньхой, Китай, 31 марта 2022 года. На встрече присутствовали министры иностранных дел или высокопоставленные представители семи стран, а именно Китая, Ирана, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил участникам встречи поздравительное послание. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с речью по видеосвязи.

В откровенной и прагматичной атмосфере взаимопонимания стороны провели всесторонние, углубленные и конструктивные обсуждения ситуации в Афганистане и сотрудничества в отношении Афганистана и заявили о следующем:

I.Политическая и дипломатическая сферы

Подтвердили уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности и национального единства Афганистана, поддержку афганского народа в независимом принятии решений о будущем своей страны и поддержку основного принципа «под руководством Афганского народа и под контролем Афганского народа».

Настоятельно призвали страны, в основном ответственные за нынешнее затруднительное положение в Афганистане, добросовестно выполнять обязательства по экономическому восстановлению и будущему развитию Афганистана.

Подчеркнули, что мирный, стабильный и процветающий Афганистан служит общим интересам стран региона и Афганистана, и выразили готовность совместно играть конструктивную роль с этой целью.

Отметили важность достижения национального примирения в Афганистане путем диалога и переговоров, а также создания широкой и инклюзивной политической структуры, проведения умеренной и разумной внутренней и внешней политики и укрепления дружественных отношений со всеми странами, особенно со своими соседями, и подчеркнули необходимость для всех сторон укреплять диалог и связь с Афганистан для вышеуказанных целей.

Отметили важность принятия необходимых дальнейших шагов в Афганистане по обеспечению прав женщин и образования детей, среди прочего, и призвали предпринять дальнейшие действия для улучшения условий жизни людей, защиты основных прав всех афганцев, включая этнические группы, женщин и детей.

Подтвердили неприятие попыток политизации гуманитарной помощи и подтвердили уважение и поддержку центральной роли Афганистана в распределении и использовании гуманитарной помощи, оказываемой международным сообществом и международными организациями народу Афганистана.

II.Экономическая и гуманитарная области

Выразили глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией, тяжелым экономическим положением и отсутствием средств к существованию в Афганистане и объявили о готовности оказать дальнейшую гуманитарную помощь народу Афганистана.

Выразили признательность и поддержку ключевой роли ООН в оказании гуманитарной помощи Афганистану и призвали международное сообщество, в частности учреждения ООН и соответствующих членов Совета Безопасности ООН, активизировать оказание чрезвычайной гуманитарной помощи народу Афганистана.

С обеспокоенностью отмечают распространение COVID-19 и нехватку лекарств и медицинского оборудования в Афганистане и выразили готовность помочь Афганистану укрепить потенциал в области здравоохранения и сдерживания COVID-19.

Выразили поддержку усилиям Афганистана, направленным на самостоятельное развитие, и обязались поддерживать экономическое восстановление Афганистана как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, в дальнейшем открывать портов и укреплять обмены и сотрудничество с Афганистаном в таких областях, как торговля и экономика, энергетика, сельское хозяйство, финансы, связь и инфраструктура, чтобы помочь Афганистану наращивать потенциал для самостоятельного развития.

Подтвердили приверженность углублению сотрудничества в рамках Инициативы “Пояс и путь”, а также в рамках организации регионального сотрудничества, и включению Афганистана в региональные связи, энергетические и транспортные сети, экономические и торговые системы, чтобы помочь Афганистану раскрыть свои географические преимущества и экономический потенциал.

III. Борьба с терроризмом и безопасность

Отметили обязательства и обещания, данные Афганистаном международному сообществу, о том, что территория Афганистана не будет представлять никакой угрозы для соседних стран и террористическим группировкам не будет предоставлено места на афганской территории.

Определили терроризм как ключевой фактор, влияющий на стабильность в Афганистане, осудили все формы насилия и террористических нападений и подтвердили, что ИГИЛ, Аль-Каида, ИДВТ, ТТП, БЛА, Джондолла, Джейш Аль-Адль, Джамаат Ансарулла, ИДУ и другим террористическим организациям не должно быть отведено никакого места на афганской территория.

Призвали соответствующие афганские стороны предпринять более заметные шаги для полного разрыва со всеми формами террористических сил, следить за свободным передвижением всех террористических организаций и решительно бороться с ними и ликвидировать их, в том числе путем ликвидации их тренировочных лагерей, чтобы гарантировать, что Афганистан никогда больше не будет служить питательной средой, безопасным убежищем или источником распространения терроризма.

Настоятельно призвали соответствующие афганские стороны обеспечить безопасность и законные права и интересы иностранных граждан и учреждений в Афганистане.

Подтвердили готовность укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности между соседними странами, выстраивать единый фронт борьбы с терроризмом. Отметили инициативу Республики Таджикистан по созданию “пояса безопасности” вокруг Афганистана, усилить пограничный контроль, не допустить бегства террористических сил через границы и сохранять приверженность обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Выразили готовность осуществлять сотрудничество с Афганистаном в области борьбы с терроризмом и безопасности, чтобы помочь ему в наращивании контртеррористического потенциала.

Призвали соответствующие афганские стороны принять конкретные меры по борьбе с культивированием, производством и незаконным оборотом наркотических средств в целях борьбы с организованной преступностью в целях освобождения Афганистана от наркотического бича.

Подтвердили готовность наращивать совместные усилия по борьбе с трансграничной преступностью, связанной с наркотиками, и защите здоровья людей и социальной стабильности.

IV. Беженцы

Выразили обеспокоенность положением афганских беженцев, а также внутренне перемещенных лиц и поддержку активной роль в этом отношении учреждений ООН.

Выразили признательность странам региона, в частности Пакистану и Ирану, за усилия по решению проблемы афганских беженцев и призвали международное сообщество оказывать этим странам постоянную, достаточную и соразмерную финансовую поддержку для своевременного возвращения афганских беженцев с достоинством и честью.

V.Институциональное строительство

Объявили о запуске механизма регулярных консультаций между специальными посланниками (специальными представителями) соседних стран по Афганистану и тремя рабочими группами, а именно по политическим и дипломатическим, экономическим и гуманитарным вопросам, по вопросам безопасности и стабильности, для выполнения решений встреч министров иностранных дел соседних стран Афганистана.

Выразили признательность и благодарность китайской стороне за проведение 3-й встречи министров иностранных дел на высоком организационном уровне, поддержали Узбекистан в проведении 4-й встречи министров иностранных дел в первом квартале 2023 года в Ташкенте. /// nCa, 1 апреля 2022

С текстом (на английском языке) «Тунсийской Инициативы соседних с Афганистаном стран по поддержке экономического восстановления и практического сотрудничества с Афганистаном» можно ознакомиться здесь:

https://mofa.gov.pk/the-tunxi-initiative-of-the-neighboring-countries-of-afghanistan-on-supporting-economic-reconstruction-in-and-practical-cooperation-with-afghanistan/