Пограничные и правоохранительные органы Центральной Азии продолжают укреплять сотрудничество в расследовании трансграничных преступлений

С 29 по 31 марта Программа управления границами в Центральной Азии провела в Алматы региональный семинар для руководителей следственных подразделений пограничных и правоохранительных органов стран Центральной Азии.

Семинар расширил сотрудничество по обмену информацией между правоохранительными органами, занимающимися расследованием трансграничных преступлений. На семинаре были проанализированы правовая основа и юридические полномочия учреждений, участвующих в обмене информацией, в том числе продукты анализа преступлений, касающиеся трансграничных расследований преступлений и обмена доказательствами. По итогам семинара в целях упрощения обмена информацией при расследовании преступлений были предложены поправки в соответствующее законодательство стран Центральной Азии.

С 15 по 17 марта в г. Ташкент Программа содействия управлению границами в Центральной Азии в сотрудничестве с программным офисом ОБСЕ в Душанбе и Пограничным колледжем ОБСЕ для руководящего состава провела региональный семинар (ТоТ) по разработке методики обучения инструкторов и тренеров пограничных, таможенных и фито-ветеринарных служб стран Центральной Азии.

Признавая роль подготовки тренеров, данный семинар направлен на разработку методологии поддержки национальных ведомств для обеспечения своевременного и эффективного образовательного процесса, а также потенциала агентств для своевременного предоставления квалифицированной экспертизы в успешной передаче знаний и навыков.

С этой целью команда экспертов из Латвийского Государственного пограничного колледжа и Пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава уделила особое внимание системе обучения в пограничных ведомствах как таковой, и роли методологических принципов ToT в образовательном процессе. Методология ToT, разработанная в результате этой деятельности, включает несколько разделов и должна помочь инструкторам в планировании образовательных курсов, разработке учебных программ, а также в выборе и успешном использовании соответствующих методик обучения. Методология будет опробована во время тренингов, запланированных в рамках программы БОМКА.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), финансируемая Европейским Союзом (ЕС) направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию в регионе посредством поддержки приграничного сотрудничества и улучшение условий жизни людей, живущих в приграничных районах Центральной Азии. С начала реализации в 2003 году, БОМКА играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также в приведении и пограничного контроля в соответствие c международными стандартам и стандартами Европейского Союза.

Десятая фаза программы БОМКА, стартовавшая в апреле 2021 года, охватывает четыре компонента: институциональное развитие институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Программа с общим бюджетом в 21,65 миллионов евро и сроком реализации 4,5 года, является крупнейшей инициативой в регионе, реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза, и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров отобранных стран-членов ЕС возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики. /// nCa, 1 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с БОМКА, Алматы, 31 марта)