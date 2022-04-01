НГТ 2022 – Итоговые отчеты

Ниже приводятся итоговые отчеты о результатах Международного Инвестиционного Форума «Нефть и Газ Туркменистана 2022», опубликованные МИД Туркменистана и веб-сайтом Nebit-Gaz:

В Ашхабаде состоялся Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль

29-30 марта 2022 года в Ашхабаде состоялся Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, организованный Государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнебит» и «Туркменхимия», Государственной корпорацией «Туркменгеология» в партнёрстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании «Gaffney Cline».

Цель данного мероприятия, проведенного в гибридном формате – укрепление диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора и расширение возможностей привлечения прямых иностранных инвестиций в отечественный топливно-энергетический комплекс.

В работе Форума приняли участие руководители и представители соответствующих государственных учреждений страны, известных нефтегазовых бизнес-структур, финансовых институтов, авторитетных международных организаций и дипмиссий, аккредитованных в Туркменистане, ведущие эксперты компаний, специа­лизирующихся в этой сфере. В общей сложности, Форум объединил представителей 90 компаний из 32 государств.

На торжественной церемонии открытия Форума собравшиеся с большим вниманием заслушали Обращение Президента Сердара Бердымухамедова, направленное к его участникам.

В ходе пленарной сессии также выступили Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава РЦПДЦА Наталья Герман, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, а также по цифровой системе – вице-президент компании «CNPC» и президент компании «PetroChina» Хуан Юнчжан, генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, генеральный секретарь Энергетической Хартии Ги Ленц.

В завершение первого дня Форума участники высказались за продолжение практики подобных мероприятий и выразили уверенность, что конструктивное многостороннее сотрудничество между государствами и впредь будет успешно развиваться, определяя новые направления партнёрства в этом ключевом секторе на долгосрочную перспективу.

Во второй день Форума участники обсудили широкий круг вопросов на таких тематических сессиях, как «Возможности инвестиционных проектов в эру новой энергетики», «Роль финансовых институтов в поддержке устойчивой энергетики», «Инновационные технологии и ноу-хау в добыче углеводородов и сокращение выбросов попутных газов», «Опыт, потенциал и перспективы международного сотрудничества в области переработки и транспортировки углеводородов».

Также состоялись двусторонние встречи между представителями отечественного ТЭК и их зарубежными партнёрами для обсуждения и определения конкретных векторов дальнейшего взаимодействия.

В завершение Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. [МИД Туркменистана, 31 марта]

В Ашхабаде завершился Международный инвестиционный форум «Нефть и газ Туркменистана»

В среду в столице Туркменистана проведен второй, заключительный день Международного инвестиционного форума «Нефть и газ Туркменистана», в рамках которого прозвучали выступления ведущих нефтегазовых компаний с презентациями о новых разработках и накопленном опыте работы в отрасли.

Во второй день участники обсудили широкий круг вопросов в рамках четырех тематических сессиях: «Возможности инвестиционных проектов в эру новой энергетики»; «Роль финансовых институтов в поддержке устойчивой энергетики»; «Инновационные технологии и ноу-хау в добыче углеводородов и сокращение выбросов попутных газов»; «Опыт, потенциал и перспективы международного сотрудничества в области переработки и транспортировки углеводородов».

Так, в выступлении директора НИИ природного газа Государственного концерна «Туркменгаз» Байраммырата Пирниязова прозвучала информация о проведенной работе для решения проблемы тушения кратера в Дарвазе. Как известно, задачу потушить дарвазинский кратер и прекратить вредные выбросы газа правительство страны поставило перед специалистами нефтегазового комплекса в январе 2022 года.

Докладчик добавил, что по решению этой проблемы поступили предложения от ученых Беларуси и Словении, и пригласил заинтересованных специалистов к участию в реализации этого уникального проекта.

О новых проектах по модернизации производственных мощностей Туркменбашанского комплекса нефтеперерабатывающих заводов рассказал генеральный директор ТКНПЗ Довран Чишиев.

В данной связи отмечалось, что важным направлением отрасли является производство экологически чистых, более рентабельных с высокой добавленной стоимостью нефтепродуктов. Примером в этом направлении служит выпускаемое на предприятии гидроочищенное дизельное топливо, которое имеет высококачественные и экологические характеристики уровня «Евро 5».

В последнее время ассортимент комплекса также пополнился авиакеросином марки Джет А-1, новыми марками биоксиально-ориентированной полипропиленовой пленки и высококачественным синтетическим маслом для автомобилей. Налажен и поставлен на производство компонент высокооктановых автомобильных бензинов – алкилат, получаемого путем химического синтеза производных бутана.

Также налажен выпуск высокооктанового экологически чистого бензина АИ-98, соответствующего требованиям Euro-5 и Euro-6.

В настоящее время товарная продукция ТКНПЗ представлена многочисленными видами и марками продуктов нефтепереработки. В их числе – сжиженный нефтяной газ, различные марки автомобильного бензина, керосины широкого спектра, разные виды дизельного топлива, базовые, синтетические, полусинтетические и товарные масла, нефтяной и прокаленный кокс, нефтяные битумы разных марок, а также продукция нефтехимического синтеза в виде гомополимеров и их производных.

Ежегодно для оптимизации и модернизации производства на предприятии регулярно внедряются обновлённые и усовершенствованные химические реагенты, и добавки, путем сотрудничества и проведения совместных опытно-промышленных испытаний с мировыми лидерами в этой отрасли.

Также отмечалось, что комплекс нефтеперерабатывающих заводов ставит целью расширение производства и в дальнейшем для обеспечения новых технологических установок электроэнергии осуществляет строительство двух газотурбинных электроблоков. Их ввод в эксплуатацию будет способствовать бесперебойному и надежному энергоснабжению действующих и новых технологических объектов Комплекса заводов.

Помимо ряда других прозвучавших во второй день форума докладов и презентаций состоялись двусторонние встречи между представителями туркменского ТЭК с зарубежными партнёрами. На переговорах были обсуждены конкретные векторы дальнейшего взаимодействия.

Нынешний Международный форум, в работе которого приняли участие представители 90 компаний из 32 государств, был организован Государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнефть», «Туркменхимия», Госкорпорацией «Туркменгеология» в партнерстве с Turkmen Forum и компанией Gaffney Cline.

По завершении Форума его участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили глубокую признательность за тёплое приветственное послание и созданные условия для проведения на высоком уровне Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. [Nebit-Gaz, 31 марта]

/// nCa, 1 апреля 2022 г.