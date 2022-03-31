Руководящий комитет Совместной программы обсудили результаты и следующие шаги по обеспечению ее устойчивости

Ашхабад, 30 марта 2022 г. Состоялось четвертое заседание Руководящего комитета Совместной программы по инклюзивным и качественным социальным услугам на местном уровне для рассмотрения прогресса и согласования дальнейших шагов по расширению достигнутых результатов для обеспечения устойчивости.

Совещание, проведенное в режиме онлайн под сопредседательством Министра труда и социальной защиты населения Туркменистана г-на Мухамметсеита Сылапова и Постоянного координатора ООН г-на Дмитрия Шлапаченко, а также при участии Заместителя председателя Меджлиса и Заместителей министров ведущих отраслевых министерств и ведомств, руководителей и представителей участвующих агентств ООН.

Участники выделили основные вехи, достигнутые в процессе преобразования системы социальной защиты в рамках Совместной программы, такие как:

Успешное пилотирование новой модели инклюзивных социальных услуг, в ходе которой были оценены потребности 5 000 уязвимых людей, охвативших более 3 100 человек, включая 235 уязвимых детей и взрослых, пользующихся новыми видами специализированных социальных услуг, предоставляемых обученными социальными работниками;

Разработка Закона о социальных услугах, принятого Парламентом Туркменистана в декабре 2021 года. Он позволил профинансировать деятельность подготовленных кадров социальных работников из государственного бюджета, начиная с 2022 года;

Развитие основных компетенций в области социальной работы у более чем 700 поставщиков социальных услуг, руководителей социальных служб и смежных отделов, специалистов по социальной работе и научных кругов посредством более чем 200-дневного обучения, а также запуск программы бакалавриата по специальности « Социальная работа”.

Дополнительно, преимущества, экономическая эффективность и актуальность новой модели по сравнению с существующей системой социальных услуг будут отражены в социально-экономическом анализе предлагаемой модели социальных услуг на местном уровне, который в настоящее время завершается.

В ходе встречи участники просмотрели небольшой видеоролик, демонстрирующий новые специализированные социальные службы, пилотируемые в Туркменистане, узнали о результатах Итогового аналитического отчета, в котором представлены данные оценок социальных работников этрапов и специализированных служб. Анализ включил рекомендации по расширению масштабов районного уровня и специализированных услуг, а также научно обоснованные предложения по рекомендуемому распределению услуг по всей стране.

Далее специалисты Министерства труда и социальной защиты населения представили Национальный план развития социальной службы на 2022-2030 годы, а также предоставили возможность обсудить дальнейшие шаги по обеспечению устойчивости Совместной программы.

Совместная программа «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивных качественных социальных услуг на уровне сообществ», финансируемая Объединенным фондом ЦУР, реализуется партнерскими агентствами ООН, а именно ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и УНП ООН и Правительство Туркменистана. Совместная программа направлена на внедрение новой модели социальных услуг на местном уровне, сопровождаемой соответствующим пересмотром законодательства и наращиванием потенциала национальных кадров социальных служб. Ведущим национальным партнером является Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана, а лидирующим агентством ООН – ЮНИСЕФ. Другими ключевыми национальными партнерами являются Меджлис, Министерство образования, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности и Министерство финансов и экономики Туркменистана./// nCa, 31 марта 2022 г. (в сотрудничестве с ООН в Туркменистане, 30 марта)