23-24 марта Ашхабаде отметили VI День итальянского дизайна

День итальянского дизайна 2022 года был отмечен в Ашхабаде серией презентаций в формате видеоконференции на тему «Новое поколение – Дизайн и новые технологии для устойчивого будущего».

Мероприятие было организовано Посольством Италии в Туркменистане при поддержке Министерства иностранных дел Туркменистана и Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

В мероприятии приняли участие студенты Туркменского государственного университета им.Махтумкули, Туркменского национального института мировых языков им.Азади и Туркменской государственной академии изящных искусств. Докладчиком выступила итальянский архитектор Кьяра Моретти, окончившая Университет Флоренции с проектом “неформальный город”, где она исследовала тему устойчивой архитектуры.

Тема этого года подчеркивает одну из текущих задач, с которыми сталкивается дизайн: содействие переходу к образу жизни, сочетающему функциональность и благополучие с устойчивостью и снижением воздействия на окружающую среду, воссозданию – в идеях и на практике – объектов и пространств.

Сегодня повторное использование, ремонт, обновление и переработка существующих материалов и изделий востребованы параллельно с разработкой новых.

Цель этого мероприятия состояла в том, чтобы поделиться опытом создания новых продуктов и новых процессов, основанных на устойчивых технологиях, концепции циркулярной экономики. /// nCa, 30 марта 2022 года (в сотрудничестве с Посольством Италии в Ашхабаде)