Международный Инвестиционный Форум «Нефть и Газ Туркменистана 2022»

Доклад nCa

Двухдневное мероприятие “Нефть и газ Туркменистана 2022”, направленное на стимулирование инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, стартовало 29 марта 2022 года одновременно в физическом и онлайн-форматах в Ашхабаде и Дубае.

Форум был организован совместно государственными концернами “Туркменгаз”, “Туркменнефть”, “Туркменхимия” и “Туркменгеология” в партнерстве с “Туркмен форумом” и при поддержке британской компании Gaffney Cline.

В дополнение к большому числу профессионалов из нефтегазового и финансового секторов Туркменистана, участниками события являются почти 100 крупных компаний из 32 стран и 8 международных финансовых институтов.

В мероприятии принимают участие 24 местных и зарубежных медиа-партнера, включая nCa.

Полный список участвующих организаций и медиа-партнеров доступен по этой ссылке: https://ogt-turkmenistan.com/storage/app/media/participants/list_of_participants_ru.pdf

Ниже приведены части сообщения агентства TDH с первого дня мероприятий:

Выступая на пленарном заседании «Будущее глобальной энергосистемы», представитель туркменской стороны отметил, что наша страна является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. На сегодняшний день наша Отчизна занимает четвёртое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

Как подчёркивалось, среди главных факторов растущей привлекательности Туркменистана для иностранных инвесторов – стабильная экономическая и политическая ситуация в стране, а также соответствующая законодательная основа. Собравшиеся были ознакомлены с достижениями нефтегазовой отрасли страны, дальнейшими планами по её развитию.

Констатировалось, что у Туркменистана имеется мощная ресурсная база, открываю­щая огромные перспективы для сотрудничества в экономике, в том числе в топ­ливно-энергетической сфере. Крупнейшее в мире газовое месторождение «Galkynyş», запасы которого в совокупности с ближними залежами «Ýaşlar» и «Garaköl» оцениваются в 27,4 триллиона кубометров, сегодня осваивается в контексте конкретных проектов с ориентацией на долгосрочное партнёрство.

Флагманом взаимовыгодного транснационального сотрудничества является магистральный газопровод Туркменистан–Китай, введённый в эксплуатацию в конце 2009 года и включающий три параллельных линии (А, В и С), которые пролегают по маршруту Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай.

Вместе с тем, сделав ставку на более глубокую и комплексную переработку природного газа, Туркменистан не только закрепил свои позиции на мировом энергетическом рынке как крупнейший поставщик энергоносителей, но и качественно меняет характер своего присутствия на нём за счёт диверсификации товарной структуры энергетического экспорта, активного развития новых форм международного энергетического бизнеса.

Национальной программой социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах и Программой развития нефтегазовой промышленности на период до 2030 года предусматривается реализация мер по дальнейшему наращиванию производственных мощностей отрасли, что тесно связано с вопросами обеспечения энергетической безопасности региона и мира.

Говоря о перспективных планах в данной области, докладчики подчёркивали, что в ближайшем будущем от границы нашей страны будет проложен маршрут новой, 4-й линии, предназначенной для подачи природного газа в Китайскую Народную Республику.

При освоении природных ресурсов Туркменистан демонстрирует их рациональное использование, заботу об охране окружающей среды, реализацию важных международных инициатив по вопросам энергетической безопасности. Свидетельство тому – вводимые в эксплуатацию новые промышленные объекты, где особое значение придаётся такому важному аспекту, как соб­людение экологических норм.

В ходе пленарной сессии также выступили Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава РЦПДЦА Наталья Герман, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, а также по цифровой системе – вице-президент компании «CNPC» и президент компании «PetroChina» Хуан Юнчжан, генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, генеральный секретарь Энергетической Хартии Ги Ленц.

Как отмечалось, сотрудничество в топливно-энергетическом секторе является ключевым фактором стабильных и поступательных мировых процессов в современную эпоху. Равноправное, выстраиваемое на оптимальном балансе взаимных интересов, международное партнёрство в этой важной сфере – неотъемлемая составляющая всеобщего устойчивого развития с расчётом на долгосрочную перспективу.

Одна из актуальных задач нынешнего времени – обеспечение глобальной энергобезопасности, охватывающей как сферу производства энергоносителей, так и их транспортировку и конечное потребление. Именно такой комплексный подход лежит в основе энергетической политики нейтрального Туркменистана, определяющей содержание и направленность инициатив и практических действий нашей страны в данной области. В этой связи в выступлениях зарубежных делегатов акцент был сделан на значении созидательных предложений Туркменского государства, которые нашли полное понимание и поддержку мирового сообщества, закреплены принятыми специальными Резолюциями ООН в области обеспечения глобальной энергобезопасности.

Затем работа Форума продолжилась прямой трансля­цией с выставочного павильона Туркменистана на Всемирной выс­тавке «ЭКСПО-2020» ­(Дубай, ОАЭ), где одновременно с Ашхабадом была организована сессия «Роль Туркменистана в обеспечении региональной энергетической безопасности».

…Следует отметить, что Туркменистан, ориентированный на полноформатную интеграцию в систему мирохозяйственных связей, успешно демонстрирует свой потенциал на выставочной площадке ­ЭКСПО. Тематика нашего национального павильона – «Туркменистан – Родина мира и доверия». На этом престижном и масштабном многоотраслевом мероприятии мирового уровня экспозиция, где представлены успехи и достижения нашей страны в приумножении экономического потенциала, богатая национальная культура туркменского народа, пользуется большой популярностью и вызывает огромный интерес у многочисленных посетителей.

Ряд стендов демонстрирует процесс становления Туркменистана как одной из ведущих энергетических держав мира. В представленных здесь материалах ярко проиллюстрированы возможности нашей страны в данном стратегическом для национальной экономики секторе. Тематическим ядром экспозиции стали научные разработки, инновационные проекты, реа­лизованные и реализуемые в области энергетики, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. Большое внимание посетителей вызы­вают опытно-экспериментальные разработки по практическому использованию солнечной и вет­ровой энергии, биотоплива.

В ходе сессии с докладами выступили руководители и ведущие специалисты как отечественного нефтегазового сектора, так и зарубежных компаний, в числе которых – «Dragon Oil», «Fluxys», «Gaffney Cline», а также Управления электроэнергетики и водоснабжения города Дубай (DEWA).

Как отмечалось, в настоящее время у Туркменистана есть чётко поставленная цель – диверсификация поставок туркменского природного газа и создание надёжной и стабильной системы вывода энергоносителей на международные рынки, что в свою очередь призвано содействовать решению более масштабной задачи современности – глобальной энергетической безопасности. Это определяет действия нашей страны в сфере энергопоставок и принципы взаимоотношений со всеми заинтересованными партнёрами.

Общеизвестно, что трубопроводные поставки энергетических ресурсов – одна из форм крупного международного бизнеса, где спрос всегда стабильно высок и, как правило, превышает предложение. Сегодня, несмотря на сложившуюся финансово-экономическую ситуацию, для глобальной экономики требуются большие объёмы энергетического сырья, прежде всего углеводородов. В этих условиях вполне закономерно стремление крупных производителей углеводородного сырья, в том числе и Туркменистана, к наращиванию своего экспортного потенциала, созданию разветвлённой, современной и эффективно работающей инфраструктуры их транзита и доставки потребителю.

Энергетическая безопасность была и остаётся важным фактором внешнеэкономической стратегии нашей страны. Туркменистан в этом направлении действует на основе чётко сформулированных принципов государственной стратегии, реальной оценки собственной ресурсной базы и возможностей её эксплуатации на перспективу. Вместе с тем наша страна выступает активным инициатором проектов и программ, нацеленных на защиту экологической безо­пасности региона, развитие альтернативной энергетики. И это наглядно отражено в национальной экспозиции ЭКСПО-2020.

В числе рассмотренных тем Форума – гармонизация «зелёных» технологий и диверсификация ТЭК. В данной связи отмечалось, что решению этого актуального вопроса способствуют внедряемые в отрасль инновации и современные разработки в данной области.

Одно из выступлений было посвящено проекту строительства транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, который выступает в ряду действенных шагов в реализации энергетической стратегии Туркменистана. Как известно, в декабре 2015 года стартовало строительство туркменского участка газопровода ТАПИ. В торжестве по этому случаю приняли участие главы государств и руководители Правительств четырёх стран-участниц проекта.

Реализация данного проекта, который возьмёт начало с крупнейшего месторождения «Galkynyş», наряду с решением актуальных социальных вопросов, открывает широкий путь для наращивания эффективного сотрудничества между странами региона, приумножения их экономического потенциала, а также призвано способствовать укреплению мира и устойчивого развития. В данной связи подчёркивалось, что в этом масштабном проекте активно участвует и Азиатский банк развития, оказывая всестороннюю поддержку.

В завершение первого дня Форума участники высказались за продолжение практики подобных мероприятий и выразили уверенность, что конструктивное многостороннее сотрудничество между государствами и впредь будет успешно развиваться, определяя новые направления партнёрства в этом ключевом секторе на долгосрочную перспективу. [nCa/TDH]

Спецпредставитель Генсека ООН по ЦА заявила об активной роли Туркменистана в энергобезопасности региона

Сегодня начала работу Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана» (OGT-2022), на которой с вступительным словом выступила Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталья Герман.

В своем выступлении она отметила, что данный форум – это важный повод для обсуждения возникающих тенденций и вызовов и дальнейшей поддержки активной роли Туркменистана в обеспечении региональной энергетической безопасности.

Герман подчеркнула, что, несмотря на тревожные тенденции и события в мире, Центральная Азия выделяется как регион, где принципы мира и безопасности – многосторонность, солидарность и доверие – лелеются и продвигаются.

«Вам как представителям бизнес-сообщества лучше всего известно, что энергетика – это вопрос национальной и региональной безопасности, мира и глобальной стабильности. Он лежит в основе геополитики, потому что по своей сути энергия – это вопрос богатства и власти, а это означает, что она может быть как источником конфликта, так и сотрудничества. В Центральной Азии это источник сотрудничества на протяжении многих десятилетий, и его следует только укреплять», -заявила глава РЦПДЦА.

Герман отметила, что Туркменистан уделяет много времени и внимания улучшению взаимосвязанности и экономическому развитию, как на национальном, так и на многостороннем уровне. Активная позиция страны в области энергетической и транспортной дипломатии была продемонстрирована принятием Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюций, предложенных Туркменистаном в последние годы по устойчивому транспорту.

Она также отметила усилия Туркменистана по продвижению ряда важных региональных инициатив, которые необходимы для расширения внутрирегиональной торговли.

«Лазуритовый коридор способствует укреплению экономического и транспортного взаимодействия в более широком географическом пространстве, включая, помимо прочего, Центральную и Южную Азию, бассейны Каспийского и Черного морей, а также Средиземноморье. Проекты ТАПИ и ТАР также служат яркими примерами энергетической дипломатии Туркменистана. Эти инициативы будут способствовать взаимозависимости, экономическому развитию и, в конечном итоге, будут способствовать устойчивому миру на этом обширном геоэкономическом и геополитическом пространстве, особенно в том, что касается ситуации в Афганистане» – подчеркнула Герман.

В своем выступлении Спецпредставитель Генсека ООН также подняла тему изменения климата, назвав его бичом нашего времени, ведь последствия изменения климата – экстремальные погодные явления, таяние ледников и повышение температуры – уже сказываются на региональной безопасности и фактически препятствуют торгово-экономическому сотрудничеству между странами.

«Государства Центральной Азии осознают это и реагируют, предлагая многочисленные инициативы, в том числе Всемирные водные десятилетия, меры по смягчению последствий стихийного бедствия Аральского моря, мероприятия по решению проблемы деградации окружающей среды. Падение стоимости возобновляемых источников энергии и их обещание оживить национальную экономику побудили правительства принять планы инвестиций в чистую энергию. Похвально, что страны Центральной Азии использовали платформу Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Глазго (COP 26) для создания возможностей для действий в области климата и устойчивого развития в своем регионе. Они использовали эту возможность, чтобы представить региональный подход к развитию возобновляемых источников энергии; отказ от использования угля; устойчивое и низкоуглеродное сельское хозяйство; сокращение потребления воды и использование отходов в качестве источника энергии и биоотходов в качестве удобрений.

Он служит вдохновляющим примером регионального сотрудничества перед лицом глобальных проблем», – заключила она. [Turkmen Portal]

Постоянный координатор ООН в Туркменистане высоко оценил роль ТАПИ в глобальном экономическом развитии

«Такие проекты, как ТАПИ, являются ярким примером неделимости и комплексного характера глобального экономического развития, мира и безопасности, а также повестки дня в области климата». Об этом заявил в своем выступлении на пленарном заседании Международного инвестиционного форума «Нефть и газ Туркменистана» Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

Докладчик особо отметил активное участие Туркменистана в глобальных дискуссиях по вопросам энергетической безопасности, эффективности и диверсификации поставок, изменения климата, инноваций и инвестиций для достижения Целей устойчивого развития.

В качестве подтверждения своих слов Дмитрий Шлапаченко, в частности, привел в пример выдвигаемые Туркменистаном предложения по разработке стратегии ООН в области развития низкоуглеродной энергетики и созданию под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водородной, как одному из приоритетных направлений в энергетике.

В числе перспективных в практическом плане инициатив, направленных на расширение доступа к энергии в регионе и способствующих реализации Повестки дня на период до 2030 года, постоянный координатор ООН отметил мегапроект – газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). По словам Дмитрия Шлапаченко, этот проект – является примером, который может поддержать выполнение резолюции ГА ООН по стабильному транзиту энергоносителей, а также обеспечить устойчивое развитие стран, наряду с крупными инвестициями и возможностями трудоустройства для тысяч людей и местных сообществ.

Такие проекты «важны, потому что выходят за пределы национальных границ, национальных и региональных центров и должны широко и справедливо распространять блага развития», – констатировал Постоянный координатор ООН. [Turkmen Portal]

Джон МакГрегор: «Правительство Туркменистана – надежный партнер в практической реализации обязательств ОБСЕ»

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор, выступая на Международной нефтегазовой конференции в Ашхабаде, рассказал об обязательствах ОБСЕ в отношении сотрудничества, инвестиций и устойчивого развития в нефтегазовой отрасли Туркменистана.

Как сообщил МакГрегор, для привлечения больших инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, существуют многочисленные обязательства ОБСЕ, связанные с этим и другими элементами экономической и экологической безопасности.

«Правительство Туркменистана является надежным партнером ОБСЕ в практической реализации этих обязательств, – заявил он в этой связи. – Все мы знаем, что правительства должны обеспечивать особую защиту инвесторов для обеспечения успешных инвестиций. Такая защита, среди прочего, включает в себя эффективное законодательство, адекватные механизмы разрешения споров и другие вспомогательные инструменты».

Глава Центра ОБСЕ отметил, что соответствующее национальное законодательство, в том числе «Закон Туркменистана о государственно-частном партнерстве» и «Закон Туркменистана об иностранных инвестициях», предусматривает такие эффективные регулирующие и защитные механизмы для инвесторов.

Центр ОБСЕ активно способствовал пересмотру «Закона Туркменистана об иностранных инвестициях», повышению знаний по внедрению «единого окна», электронного бизнеса и электронной коммерции, развитию государственно-частного партнерства для улучшения бизнес-инвестиционного климата и совершенствования нормативно-правовой базы для малых и средних предприятий.

Кроме того, Центр ОБСЕ поддерживает Туркменистан в совершенствовании и укреплении системы охраны окружающей среды, реагировании на чрезвычайные ситуации в нефтегазовом секторе, продвижении исследований в области возобновляемых источников энергии и национальной политики в области энергетической безопасности и энергетической дипломатии.

Центр внес свой вклад в разработку и реализацию ряда стратегических документов, таких как:

Национальная стратегия развития возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года;

Программа развития энергетической дипломатии Туркменистана на 2021-2025 годы;

Национальная стратегия в области изменения климата и Национальная программа энергосбережения на 2018–2024 годы.

Эти документы определяют основное направление политики Туркменистана на постепенный переход к экономике с более низкими значениями выбросов парниковых газов.

«В этом плане мы активизировали наше сотрудничество с Туркменистаном и в 2020 году совместно открыли Центр энергосберегающих технологий при Марыйском государственном энергетическом институте», – отметил дипломат.

При участии ОБСЕ было организовано повышение уровня знаний соответствующих должностных лиц об устойчивом управлении в нефтегазовой отрасли, в том числе:

экологические профилактические и инновационные подходы;

международный опыт ведения статистики и методов проверки выбросов и абсорбции парниковых газов в газовой отрасли;

энергосбережение;

пути разработки и интеграции технологических решений по декарбонизации нефтегазовой отрасли.

«Я убежден, что сегодняшняя конференция станет очень конструктивной платформой и предложит новые перспективы в решении возникающих возможностей и вызовов в нефтегазовом секторе», – заключил МакГрегор. [Turkmen Portal]

CNPC будет делиться с Туркменистаном возможностями китайского рынка

Сотрудничество Туркменистана и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) будет и дальше развиваться в области инновационных технологий, подготовки высококвалифицированных кадров и нефтегазовой отрасли.

Об этом заявил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан в ходе участия в Международной нефтегазовой конференции в Ашхабаде.

«Мы будем укреплять сотрудничество на взаимовыгодных условиях и делиться с Туркменистаном возможностями китайского рынка», – сказал Хуан Юнчжан, выразив надежду на дальнейшее расширение партнерских отношений.

В ходе форума, китайской стороной было отмечено, что мировую энергетику ожидают большие перемены. Доля потребления природного газа продолжает расти, и вместе с этим активно развиваются источники чистой энергии.

Китай будет стремиться к достижению пика выбросов вредных веществ в атмосферу к 2030 году и рассматривать энергосбережение, как основной источник энергии. [Turkmen Portal]

Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана «Socar» Эльшат Насиров

– Пользуясь предоставленной возможностью, хочу отметить высокий уровень организации Международного инвестиционного Форума «Нефть и газ Туркменистана» (OGT-2022), который стал одним из самых важных ежегодных событий в энергетическом календаре региона.

Своё выступление на пленарном заседании Форума я начал с поздравления Президента Туркменистана с убедительной победой на выборах. Избрание Сердара Бердымухамедова на высший государственный пост говорит о мудрости туркменского народа и его вере в преемственность власти во благо процветания страны.

Азербайджан, как одно из Прикаспийских государств, всегда был заинтересован в развитии всесторонних отношений между странами региона. А с подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря началась новая эра в наших взаимоотношениях. Сегодня нашей первоочередной задачей является раскрытие полного экономического потенциала Каспийского региона. Для достижения этой цели, учитывая место Каспийского бассейна на энергетической карте мира, нам необходимо совместно развивать региональное сотрудничество в энергетической сфере. В этом контексте двустороннее сотрудничество Азербайджанской Республики и Туркменистана, отличающихся развитой энергетической отраслью, обретает всё более важное значение.

Современные отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основываются на уходящих в глубокую древность связях, общности культурных и языковых корней, религии, а также на географическом соседстве. В последние годы в расширении двустороннего сотрудничества определяющую роль сыграли личные дружеские отношения лидеров наших государств. В этой связи важно отметить значение состоявшихся визитов Президента Азербайджана в Туркменистан в ноябре 2018 года и в прошлом году, а также многоуважаемого Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан в марте 2020 года.

За последние годы создана основательная договорно-правовая база межгосударственных отношений, которая насчитывает свыше 100 документов, обеспечиваюших развитие сотрудничества по многим направлениям. Важными документами являются «Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном» и «Совместное заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова».

Постоянно действующая межправительственная комиссия является важной платформой для продвижения взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям.

Азербайджан и Туркменистан прилагают большие усилия для реализации транспортного и транзитного потенциала наших стран. Осуществляется перевозка различных грузов из Туркменистана через территорию нашей страны в Европу и в обратном направлении с использованием возможностей Бакинского международного морского порта, а также железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. Также реализуется сотрудничество по маршруту Лапис -Лазули, прилагаются усилия по продвижению Транскаспийского Транспортного Коридора.

Наряду с двусторонней повесткой активно развивается сотрудничество в многостороннем формате. Безусловно, тут особое значение имеет взаимодействие в рамках Организации тюркских государств. В рамках VIII Саммита Тюркского совета, прошедшего 12 ноября 2021 года в Стамбуле, было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Организации тюркских государств. Мы уверены, что активное вовлечение Туркменистана в программы и проекты, осуществляемые в рамках этой организации, принесёт пользу всем сторонам.

Подписание 21 января 2021 года Меморандума о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» на Каспийском море стало новой вехой в развитии двусторонних отношений в нефтегазовой сфере. Проект «Достлук» призван стать плошадкой для многогранного расширения азербайджано-туркменского сотрудничества. [Nebit-Gaz]

Генсек ОПЕК: «Углеводородные ресурсы останутся главным видом топлива до 2045 года»

Организация стран-экспортеров нефти прогнозирует рост потребления углеводородных энергоресурсов до 270 триллионов баррелей нефти в сутки к 2045 году.

Об этом в своем видеообращении заявил Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо в ходе Международного нефтегазового форума в Ашхабаде.

По словам руководителя международной организации, мировой спрос на нефтепродукты будет расти вместе с увеличением численности населения, развитием промышленных отраслей и автомобилестроения.

На данный момент деятельность ОПЕК направлена на обеспечение устойчивости и стабильности в области добычи ресурсов.

Баркиндо отметил, что мировому сообществу нужно поддержать инициативы перехода к безопасным источникам энергии, что является залогом устойчивого мира. [Turkmen Portal]

Энергетическая Хартия и Форум стран-экспортёров газа готовы активизировать сотрудничество с Туркменистаном

Руководители Энергетической Хартии и Форума стран-экспортёров газа (GECF) в письме Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову заявили о стремление развивать сотрудничество с Туркменистаном в газовой сфере.

Об этом говорится в опубликованных в понедельник в газете «Нейтральный Туркменистан» письмах на имя Сердара Бердымухамедова от глав этих международных организаций. Кроме того, Генеральный секретарь Энергетической хартии Ги Ленц выступит во вторник (онлайн) на открывающемся в Ашхабаде Инвестиционном Форуме «Нефть и газ Туркменистана».

«Являясь одним из наиболее важных игроков в энергетическом секторе региона и государством, обладающим большим запасом энергетических ресурсов, Туркменистан продолжает демонстрировать рост свое­го потенциала», говорится в письме Лентца Президенту Бердымухамедову.

«Я считаю, что ваша страна, которая является договаривающейся стороной к Договору Энергетической Хартии вот уже на протяжении более двух десятилетий, сможет адаптироваться к новым целям, установленным энергетическим переходом, и к меняющемуся глобальному энергетическому ландшафту», продолжит Лентц.

В своем письме Лентц также отметил: «На протяжении последних двух лет я отмечаю активное участие Туркменистана в процессе модернизации Договора и надеюсь, что такой уровень вовлечения будет способствовать этому процессу, в том числе и на благо вашей страны».

Генеральный секретарь Форума стран-экспортёров газа Мохамед Хамел в письме главе Туркменистана сообщил, что «Члены GECF стремятся к активному совместному поиску и рациональному решению имеющихся глобальных проблем в этой сфере.

Он также добавил, что «GECF будет оказывать всестороннее содействие в развитии внутреннего газового производства Туркменистана, наращивании инвестиций для развития газовой промышленности, делиться своим опытом и готов к проведению соответствующего диалога».

Согласно Программе Международного инвестиционного Форума «Нефть и газ Туркменистана» (OGT-2022), который состоится 29-30 марта в Ашхабаде, в первый день на пленарном заседании «Будущее глобальной энергосистемы» ожидается онлайн выступление Генсека Энергетической хартии Ги Ленца.

В тот же день в рамках Форума состоится телемост с участниками Международной выставки Дубаи EXPO – 2020, в ходе которого будут обсуждаться вопросы, связанные с нехваткой газа на основных рынках, преодолением дефицита газа в Европе, перспективами строительства Транскаспийского коннектора. Там же прозвучит доклад на тему освоения туркменского месторождения «Галкыныш», как надежного источника природного газа для транснациональных газопроводов Туркменистана. [Nebit-Gaz]

Приветствие Президента Туркменистана участникам Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана

Уважаемые участники международного форума!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с началом работы в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в столице нашей страны – городе Ашхабад Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана! Работе данного форума, призванного способствовать популяризации в мире достижений нефтегазовой промышленности страны, желаю большого успеха!

Уважаемые гости!

Дорогие соотечественники!

Велико значение этого международного форума, проводимого в году «Эпоха народа с Аркадагом». Для развития одной из ведущих отраслей национальной экономики – топливно-энергетического комплекса – в нашей стране реализуются масштабные проекты. Международный форум будет способствовать ознакомлению иностранных предпринимателей со стратегией развития ТЭК, опытом активного привлечения современных технологий, формами отраслевых услуг.

Интерес зарубежных партнёров обусловлен в первую очередь масштабностью преобразований, реализуемых в нефтегазовой промышленности Туркменистана, а также высоким уровнем сотрудничества с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями. Всем заинтересованным сторонам, в частности бизнесменам, мы создаём необходимые условия для выработки и внесения предложений по поставкам оборудования, современных технологий и оказанию услуг, а также проведения переговоров с туркменскими партнёрами о перспективных направлениях взаимодействия.

Уважаемые участники форума!

В Туркменистане придаётся большое значение реализации проектов, касающихся газохимических комп­лексов по производству продукции, пользующейся высоким спросом на мировом рынке. Сегодня наша страна не ограничивается лишь производством и поставками в зарубежные государства энергоресурсов, но и наращивает объёмы экспорта газохимической продукции, востребованной на мировом рынке.

Благодаря активности туркменских нефтяников, газовиков и геологов ведётся масштабная работа по разведке, поиску и обнаружению месторождений углеводородов, применению современных технологий глубокого бурения и обустройства скважин, в соответствии с передовыми достижениями науки создаются мощности по производству новой продукции.

Поддерживая традиционные отношения стратегического партнёрства, наша страна наращивает сотрудничество в области энергетики с государствами Европы, Азии, Дальнего Востока и Юго-Востока, активизирует партнёрство с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями и авторитетными финансовыми структурами.

Уважаемые участники международного форума!

Свои природные ресурсы мы используем не только в интересах туркменского народа, но и во имя благополучной жизни и светлого будущего всего человечества.

В нашей стране осуществляется ускоренное освоение нефтегазовых месторождений с привлечением иностранных инвестиций. Совместно с зарубежными компаниями ведутся работы по открытию новых залежей полезных ископаемых, расширению границ уже открытых месторождений и вскрытию новых пластов на разрабатываемых месторождениях, бурению скважин. Для этого создаются благоприятные правовые, финансово-экономические условия.

В настоящее время высокими темпами ведётся строительство транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Реализация этого масштабного проекта, не ограничиваясь укреплением экономического потенциала стран-участниц, окажет позитивное воздействие и на развитие других государств мира.

Туркменистан известен на мировой арене как надёжный партнёр. И поэтому в нынешнем онлайн-форуме участвует много зарубежных компаний, которые вместе с туркменскими специалистами получат возможность поделиться накопленным за многие годы опытом, обменяться мнениями о новых направлениях взаимодействия.

Твёрдо уверен в том, что данный международный инвестиционный онлайн-форум станет эффективной площадкой для обмена опытом между отечественными и иностранными специалистами, налаживания дальнейшего масштабного сотрудничества, обсуждения взаимовыгодных проектов.

Дорогие друзья!

Уважаемые участники международного форума!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с началом работы в Ашхабаде в году «Эпоха народа с Аркадагом» Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в неф­тегазовую отрасль Туркменистана!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни и больших успехов в работе по развитию нефтегазовой отрасли нашей Отчизны!

/// nCa, 30 марта 2022 г. [nCa – медиа партнер форума]

Официальный вебсайт форума – https://ogt-turkmenistan.com